Нас часто спрашивают, что делать, если смартфон не видит карту памяти или не может с ней работать. В современном смартфоне карта памяти является чуть ли не единственным способом расширить память смартфона. Многие модели продаются только с одним вариантом объема встроенной памяти, которая не может вместить много фотографий или серий любимого сериала. Идеальным выходом в данной ситуации станет карта памяти. Но если она не работает, это действительно становится проблемой. В этой статье рассмотрим самые частые причины некорректной работы карты памяти. А заодно разберем способы заставить ее работать корректнее.

Какой объем карты памяти выбрать для смартфона

Очень часто память смартфона составляет 32 ГБ или максимум 64 ГБ. Учитывая, что карту памяти такого же объема можно купить очень недорого, пользователи в основном выбирают именно такой объем. На встроенной памяти около 10 ГБ занято системой и встроенными приложениями. Еще столько же может быть занято сторонними приложениями. В итоге, на встроенной памяти остается очень мало места и весь контент хранится именно на карте памяти. Когда она вдруг ”отваливается”, пользователь теряет все, чем привык пользоваться в дороге — музыку, фильмы, файлы и многое другое.

Лично я сталкивался с тем, что карты памяти выходили из строя и я терял важные данные. Поэтому я всегда рекомендую покупать смартфон с большой встроенной память. Да, они стоят дороже, но даже те, кто готов заплатить больше, просто пренебрегают этим и выбирают именно вариант с расширением памяти, а не с ее большим изначальным запасом.

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В этом подходе тоже есть свои плюсы, так как карту памяти можно вытащить и вставить в компьютер. Так удобнее переносить данные, чем через провод. Также можно поехать в отпуск и снимать все, что угодно. Если память закончится, можно просто заменить карты памяти. Это более удобно, но менее надежно.

Почему карта памяти не видна

Начнем по порядку. Первым делом стоит проверить саму карту памяти. Просто достаньте ее из устройства и проверьте, не загрязнены ли ее контакты. Возможно, на них так же есть следы коррозии или повреждений. Если контакты грязные, их достаточно просто протереть спиртом или хотя бы мягкой тканью. Это может решить часть проблем, но в случае с физическими повреждениями это точно не поможет. Если на карте есть важные данные, можно просто попробоваться переставить ее в другой смартфон или подключить к компьютеру. Раз уже заговорили о компьютерах, давайте вспомним, как звонить с компьютера через телефон на Android

Иногда встречается вариант, при котором карта памяти не работает, но она и не должна работать. Я говорю о тех случаях, когда ее объем больше, чем тот, который поддерживается смартфоном. Подавляющее большинство современных смартфонов поддерживает карты памяти до 128 ГБ или даже 256 ГБ. Вряд ли кто-то будет покупать карту большего объема, но флагманские модели справятся и с ними.

Тем не менее, все еще можно встретить смартфоны, которые не тянут больше, чем 64 ГБ или даже 32 ГБ. На таких смартфонах надо строго соблюдать это ограничение. Если карта памяти больше, чем максимально поддерживаемая, появится сообщение, что она не поддерживается или просто ничего не произойдет и смартфон не будет ее видеть. Внимательно изучайте технические характеристики вашего смартфона перед тем, как покупать накопитель.

Еще одной частой причиной того, что карта памяти перестала быть видима смартфоном, является ее неправильное форматирование. Например, она может быть отформатирована в файловой системе NTFS, а смартфон не имеет возможности работы с ней.

Также карта памяти может быть отформатирована не как отдельный накопитель, а как расширение встроенной памяти смартфона. В этом случае такая карта не будет работать, если переставить ее в другой аппарат. Даже если вы сбросите настройки собственного смартфона и переустановите операционную систему, карточка не сможет работать со смартфоном, скорее всего. В этом случае выход один — форматирование.

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Как отформатировать карту памяти

Если на карте памяти есть важные данные (фотографии, документы, музыка и тому подобное), надо попробовать подключить ее к компьютеру через картридер. После того, как вы скопируете свои данные на компьютер или внешний накопитель, вам надо будет ее отформатировать. Сделать это можно как на компьютере, так и на смартфоне.

В первом случае вам надо будет выбрать файловую систему ExFAT или FAT32. Обе они будут корректно работать со смартфоном. Кроме этого, вы можете отформатировать карту памяти непосредственно в смартфоне. При этом вы сможете выбрать вариант использования как отдельный накопитель, так и в качестве расширения встроенной памяти. В этом случае на карту памяти можно будет устанавливать приложения и сохранять некоторые системные данные.

Отформатировать карту памяти непосредственно в смартфоне можно, нажав на уведомление о том, что она не работает. В этом случае смартфон сам предложит ее отформатировать. Если этот способ кажется вам слишком простым, можно сделать это вручную. Надо перейти в настройки, найти пункт ”Хранилище” и далее выбрать ”Карта памяти”. В разных моделях смартфонов названия пунктов могут меняться, но суть всегда будет примерно одной. В итоге вам надо только согласиться на форматирование и смартфон все сделает сам.

Не забывайте о том, что форматирование уничтожит ВСЕ данные, записанные на карту памяти. В итоге она будет полностью стерта.

Важно понимать, что при установке приложений на карту памяти они будут работать хуже. Связано это с тем, что карта памяти все равно будет работать медленнее встроенной памяти. Поэтому для приложений и системных файлов я рекомендую пользоваться именно встроенной памятью. Карту памяти лучше использовать для сохранения фотографий, музыки, фильмов, документов и тому подобного, для чего скорость работы не так критична.

При этом карту памяти все равно надо выбирать хорошую и быструю. Это не тот случай, когда экономия пары сотен рублей будет критичной. Но покупая карту именитого производителя, вы получите более высокую скорость работы, большую стабильность и долговечность.

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Есть очень много производителей карт памяти. Среди самых известных можно назвать Transcend, SanDisk, Kingston и Samsung. Покупая эти карты памяти, скорее всего, вы не столкнетесь с какими-либо проблемами. По крайней мере, я всегда пользовался именно этими фирмами. Сейчас у меня во всех устройствах стоят карты памяти SanDisk, а до этого я выбирал Transcend. Ни к тем, ни к другим у меня никогда не было особых нареканий.

В том случае, о котором я говорил вначале, подвела меня noname-карта из магазина с сувенирами. Поэтому я отношусь к ним с большой настороженностью. Если у вас такая карта и она работает, не стоит всем говорить, что все нормально. Я не спорю, что она будет работать, но будет менее надежной. Если вы купили смартфон за 20 000 рублей, лучше не пожалеть лишние 500 рублей. Примерно настолько дороже будет стоить хорошая карта памяти.

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Что касается объема, то тут каждый выбирает тот объем, который ему нужен. Если вы много фотографируете, снимаете видео или любите в дороге посмотреть кино, лучше берите карту на 128 ГБ. Наверное, это вообще оптимальный объем как по деньгам, так и по работоспособности. В старых устройствах большие карты памяти заставляли своего носителя тормозить. Сейчас такого почти нет, но покупать излишний объем тоже не стоит.

А вот что точно стоит, так это купить карту памяти с большой скоростью чтения и записи. Ее можно найти в характеристиках самой карты. Чем она больше, тем лучше и предела совершенству в этом деле нет. Только с быстрой картой вы сможете снимать видео в максимальном качестве и запись не будет прерываться. В любом случае надо понимать, что преимущества быстрой карты не только в том, что вы скинете с нее все за десять минут вместо двадцати, но и в том, что смартфон в целом будет работать быстрее.

Делитесь в комментариях, какими картами памяти предпочитаете пользоваться вы.