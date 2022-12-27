Доказано! Ничто на заставит людей отказаться от покупки iPhone

Если бы вы были производителем смартфонов, скорее всего, вы вспоминали бы уходящий год очень плохими словами. Год для многих был тяжелым, но индустрия в целом показала свои уязвимости, неправильные решения и финансовые проблемы. Проблема даже не в трудностях на производстве и не в ограничении продаж, а в том, что многие пользователи во всем мире вопреки прогнозам решили не обновлять свои устройства, а оставили старые еще минимум на год. Сейчас, в конце года, можно было бы предположить, что так оно и есть, но у нас есть не просто предположения, а настоящие доказательства.

Какие телефоны покупают чаще остальных

Интересно и то, что почти все компании показали свои проблемы и их финансовые результаты упали. Но нашлась одна, продажи которой были на хорошем уровне, а сама она заработала больше остальных. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь это Apple.

Выводы службы мониторинга рынка Counterpoint показали, что выручка мирового рынка мобильных телефонов упала на 3% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года. Кроме того, общий рынок мобильных телефонов за квартал сократился на 12% в годовом исчислении. Однако могло быть гораздо хуже.

Согласно исследованию, Apple предотвратила более резкое падение доходов на мировом рынке мобильных телефонов отчасти из-за того, что в это время компания выпустила серию iPhone 14. Сообщается, что Apple продемонстрировала рост выручки на 10% в годовом исчислении и рост средней цены продажи (ASP) на 7% в третьем квартале 2022 года.

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Какие iPhone пользуются большим спросом

Это говорит о том, что пользователи начали покупать более дорогие модели iPhone. То есть rто-то стал брать больше памяти, чем раньше, а кто-то решил раскошелиться на Pro-версию вместо обычной. Можно предположить, что это постоянные клиенты, которые и до этого были пользователями ее телефонов. Ведь имея одну из моделей, намного проще раскошелиться на новую, чем просто купить сразу что-то дорогое на другой операционной системе.

Стоит ли покупать Samsung

Что касается конкурентов Apple, то выручка Samsung снизилась на 4% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года, несмотря на то, что поставки ее премиальных серий Flip и Fold почти удвоились. Да и сама компания занимает первое место по продажам смартфонов в мире, обеспечивая около трети мирового сбыта смартфонов.

Среди других конкурентов можно отметить Oppo, которая продемонстрировала снижение продаж на 5% в годовом исчислении и снижение выручки на 27% в годовом исчислении. Но, например, Xiaomi удалось немного заработать, наблюдая рост выручки на 4% в годовом исчислении. Тут стоит благодарить ее модели начального и среднего уровня, которые всегда хорошо продавались, а в этом году стали еще более удачными.

В отчете также упоминается, что телефонам 5G удалось поднять продажи на 10% в годовом исчислении, но это также благодаря Apple. Ведь теперь все ее модели, которые еще и хорошо продаются, оснащены поддержкой сетей пятого поколения. Пусть в России таких сетей пока нет, но это не может не вызывать интерес.

Комментируя выводы, сделанные специалистами Counterpoint, старший аналитик Хармит Сингх Валия дал свое заключение относительно происходящего.

Вклад мобильных телефонов 5G в выручку, составивший более 80 миллиардов долларов, достиг рекордно высокого уровня в 80% мировых доходов от мобильных телефонов по сравнению с 69% в третьем квартале прошлого года. За тот же период доход от мобильных телефонов LTE упал на 10% до 19 миллиардов долларов. Этот переход от 4G к 5G возглавила Apple, которая одна приносит более половины всех доходов от 5G, поскольку более 95% ее телефонов поддерживают данную технологию связи. — сказал Хармит Сингх Валия

Что лучше, Айфон или Андройд

Тут надо сделать интересный вывод из всего происходящего на рынке. Продемонстрированные компаниями результаты являются следствием экономического спада. Это все случилось на фоне того, что инфляция резко возросла, а потребители, которые обычно покупали бы новые телефоны, предпочли этого не делать. Но интереснее всего то, что чтобы не происходило в мире и как бы не падали продажи телефонов самого разного уровня, ничто не остановит людей, которые хотят купить новый iPhone. Вот это преданность.

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