Как пандемия навсегда изменила TikTok и другие социальные сети

Социальные сети, как явление, возникли относительно недавно. Сначала они были просто популярны, но не так, как сейчас. Люди пользовались ими с компьютера, что было не так удобно, да и качество самих социальных сетей оставляло желать лучшего. Постепенно все менялось, и когда появилась возможность пользоваться ими со смартфона и планшета, произошел просто взрывной рост их популярности. Позже они стали не только развлекательным, но и новостным источником. Сейчас во всех основных социальных сетях можно подписаться на новостные каналы и получать важную информацию одним из первых. Качество этой информации — другой вопрос, но такая возможность есть. Сейчас для общества наступили несколько сложные времена и многое меняется, но как себя поведут в таких условиях социальные сети?

Сколько пользователей в TikTok

По данным аналитической компании Sensor Tower, в среду на этой неделе аудитория популярного сервиса TikTok превысила 2 миллиарда пользователей. Только вдумайтесь в это число, если на Земле живет плюс-минус 7,5 миллиардов человек. То есть больше, чем каждый четвертый пользователь установил это приложение. Включая детей, стариков и бедных жителей Африки.

Конечно, это сводный показатель, который учитывает аудиторию как iOS, так и Android, но цифра действительно впечатляет. Отдельно стоит отметить, что новая отметка была достигнута всего через пять месяцев после достижение 1,5 миллиардов пользователей.

Можно сделать вывод, что такому росту поспособствовала пандемия коронавируса, которая заставила людей сидеть по домам и искать новые способы развлечений. Это относится не только к TikTok, но и другим сервисам, таким, как Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и многим другим. То есть все социальные сети и смежные с ними сервисы получили широкую популярность, как и сервисы для видеообщения. Особенно, Zoom, аудитория которого за это время выросла в несколько раз. Хотя, у него хватает ”дыр в обороне”, которые еще только предстоит исправить.

В каких странах социальные сети популярнее всего

Все знают, что Индия это огромная страна, которая вместе с Китаем занимает большую долю территории своего материка, но еще бОльшую долю населения планеты. На две эти страны приходится примерно 40 процентов населения Земли.

Неудивительно, что эти рынки могут очень сильно качнуть чашу весов популярности любого сервиса. Именно они могут вызвать серьезный рост популярности чего-либо. Поэтому успех TikTok и других сервисов стал возможен благодаря Индии, Китаю и еще США. Особенно в этом списке выделяется Индия. На платформе очень много видео от пользователей из этой страны.

Дополнительным свидетельством популярности сервиса является то, что уже состоялся релиз смартфона для TikTok

В отчете не указывается точное количество, но говорится, что на втором месте идет Китай с долей 9,7%, а на третьем — США с результатом 8,2%. Особенно интересно то, что популярность TikTok в Китае не дотягивает до индийского показателя. Обычно китайцы любят все свое.

Больше всего TikTok популярен среди молодых пользователей и подростков. Они публикуют и смотрят в нем короткие видео по 15 секунд на какую-то тему. Ролики могут сопровождаться звуком или музыкой и быть игровыми или познавательными.

Как показывает практика и опыт, TikTok может заставить часами смотреть видео и делится ими. Возможно, причиной популярности является удобство просмотра. Надо просто листать ленту и видео будут воспроизводиться сами. Есть и те, кто зарабатывать деньги на TikTok, что может сделать его еще одной угрозой для YouTube, Instagram и даже Twitter.

Могут ли запретить TikTok?

Учитывая популярность сервиса TikTok в США, было бы глупо не предположить, что им могут заинтересоваться, особенно учитывая, что он имеет китайское происхождение. Он принадлежит китайской компании ByteDance и рост популярности заставил обратить на нее пристально внимание.

США всегда скептически относятся к любому приложению, которое выходит из Китая. Поскольку страна считает, что Китай будет использовать все, чтобы шпионить за другими странами. Конечно, это может быть правдой, но именно это всегда играет против любого приложения из Китая.

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Американские законодатели заявили, что приложение представляет угрозу для национальной безопасности (удивлены?). Из-за этого страха в некоторых государственных структурах уже запретили его использование. Однако, надо отдать должное китайской стороне. Серверы, которые обрабатывают информацию, вынесены за пределы страны и данные не хранятся на территории Поднебесной. Вот только это мало кого интересует.

Как будут развиваться социальные сети в будущем?

В итоге, мы сейчас наблюдаем не только рост популярности каких-то временных средств получения удовольствия, а полноценное становление чего-то нового. Практика показывает, что пользователи быстрое привыкают к социальным сетям и активно ими пользуются после того, как попробовали буквально пару раз.

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Сейчас все их пробуют и через некоторое время, когда пандемия закончится, вряд ли от них откажутся. А еще, рост популярности развлекательного контента сейчас приводит к тому, что компаниям приходится справляться с очень большой нагрузкой. Пока они только ограничивают качество картинки, но при этом наращивают вычислительные мощности и объемы хранилищ. Все это в конечном счете приведет к тому, что высокая производительность останется с нами и потом. А стало быть сервисы будут работать только лучше, пройдя через это жесткое испытание, которое им выпало.