Наверное, нет в мире такого человека, который бы не хотел, чтобы его смартфон работал подольше. Конечно, в последнее время производители немного продвинулись в этом направлении, начав оснащать фирменные аппараты аккумуляторами большей ёмкости, чем было раньше. Этому поспособствовало увеличение их габаритов из-за наращивания диагонали дисплеев, которые в свою очередь стали потреблять больше ресурсов, а потому даже 25-30-процентный прирост ёмкости аккумуляторов обеспечил лишь дополнительные два-три часа автономности. Но иногда даже этого оказывается недостаточно, чтобы противостоять вредоносному софту.

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Эксперты антивирусной компании Bitfender обнаружили в Google Play 17 приложений, которые оказывают ощутимую нагрузку железо смартфонов и способствуют их преждевременной разрядке. Это происходит из-за встроенных рекламных скриптов, демонстрирующих рекламные объявления. Сразу после установки приложения показывают рекламу в умеренных количествах, чтобы не вызвать у пользователя каких-либо подозрений, однако после нескольких дней использования частота отображения баннеров увеличивается, оказывая ощутимую нагрузку на процессор и аккумулятор смартфона.

Какие приложения разряжают батарею

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer

VMOWO City: Speed Racing 3D

Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code – Scan & Read a Barcode

Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s

QR & Barcode Scan Reader

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Transfer Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Clock LED

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Как видно, всё это в основном так называемый мусорный софт, то есть тот, в установке которого нет никого смысла, но который пользуется высокой популярностью. Об этом говорит спрос на эти приложений, суммарное количество скачиваний которых превысило 500 тысяч. Поэтому, даже если предположить, что 90% догадались, что именно эти программы оказывают ощутимую нагрузку на процессор и разряжают их смартфоны, и удалили их, есть ещё как минимум 10% несведущих пользователей, которые продолжают терпеть преждевременные разрядки и не догадываются, в чём может быть дело.

Что делать, если смартфон быстро разряжается

Несмотря на то что реклама в приложениях отображается открыто, она продолжает демонстрироваться даже в фоновом режиме, разряжая батарею смартфона. Как правило, это происходит не стремительно, но вполне планомерно. В среднем автономность инфицированных устройств снижается на 30-40% от базовых показателей, однако итоговая цифра зависит от того, насколько активно владелец заражённого аппарата сам им пользуется.

Понять, затронут ли ваш смартфон, можно в специальном разделе операционной системы, где отображаются данные о приложениях, потребляющих больше всего ресурсов.

Чтобы убедиться, что всё в порядке, перейдите в «Настройки»;

Отыщите вкладку «Батарея» — «Использование батареи»;

Просмотрите, как приложения потребляют больше всего ресурсов;

Если среди них есть программы из списка Bitfender, удалите их.

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К счастью, ни одна из программ из списка не является вирусной, а потому не проникает в файловую систему и не оставляет своих компонентов после удаления. Поэтому, если вы вдруг заметили, что у вас установлено прожорливое приложение, вы можете удалить его, ничем не рискуя. Однако для надёжности всё-таки рекомендуется прогнать устройство в антивирусе, чтобы убедиться, что никаких вредоносных компонентов в памяти гарантированно не осталось.