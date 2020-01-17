Наверное, нет в мире такого человека, который бы не хотел, чтобы его смартфон работал подольше. Конечно, в последнее время производители немного продвинулись в этом направлении, начав оснащать фирменные аппараты аккумуляторами большей ёмкости, чем было раньше. Этому поспособствовало увеличение их габаритов из-за наращивания диагонали дисплеев, которые в свою очередь стали потреблять больше ресурсов, а потому даже 25-30-процентный прирост ёмкости аккумуляторов обеспечил лишь дополнительные два-три часа автономности. Но иногда даже этого оказывается недостаточно, чтобы противостоять вредоносному софту.
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Эксперты антивирусной компании Bitfender обнаружили в Google Play 17 приложений, которые оказывают ощутимую нагрузку железо смартфонов и способствуют их преждевременной разрядке. Это происходит из-за встроенных рекламных скриптов, демонстрирующих рекламные объявления. Сразу после установки приложения показывают рекламу в умеренных количествах, чтобы не вызвать у пользователя каких-либо подозрений, однако после нескольких дней использования частота отображения баннеров увеличивается, оказывая ощутимую нагрузку на процессор и аккумулятор смартфона.
Какие приложения разряжают батарею
- Car Racing 2019
- 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
- Backgrounds 4K HD
- QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
- File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer
- VMOWO City: Speed Racing 3D
- Barcode Scanner
- Screen Stream Mirroring
- QR Code – Scan & Read a Barcode
- Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s
- QR & Barcode Scan Reader
- Wallpapers 4K, Backgrounds HD
- Transfer Data Smart
- Explorer File Manager
- Today Weather Radar
- Mobnet.io: Big Fish Frenzy
- Clock LED
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Как видно, всё это в основном так называемый мусорный софт, то есть тот, в установке которого нет никого смысла, но который пользуется высокой популярностью. Об этом говорит спрос на эти приложений, суммарное количество скачиваний которых превысило 500 тысяч. Поэтому, даже если предположить, что 90% догадались, что именно эти программы оказывают ощутимую нагрузку на процессор и разряжают их смартфоны, и удалили их, есть ещё как минимум 10% несведущих пользователей, которые продолжают терпеть преждевременные разрядки и не догадываются, в чём может быть дело.
Что делать, если смартфон быстро разряжается
Несмотря на то что реклама в приложениях отображается открыто, она продолжает демонстрироваться даже в фоновом режиме, разряжая батарею смартфона. Как правило, это происходит не стремительно, но вполне планомерно. В среднем автономность инфицированных устройств снижается на 30-40% от базовых показателей, однако итоговая цифра зависит от того, насколько активно владелец заражённого аппарата сам им пользуется.
Понять, затронут ли ваш смартфон, можно в специальном разделе операционной системы, где отображаются данные о приложениях, потребляющих больше всего ресурсов.
- Чтобы убедиться, что всё в порядке, перейдите в «Настройки»;
- Отыщите вкладку «Батарея» — «Использование батареи»;
- Просмотрите, как приложения потребляют больше всего ресурсов;
- Если среди них есть программы из списка Bitfender, удалите их.
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К счастью, ни одна из программ из списка не является вирусной, а потому не проникает в файловую систему и не оставляет своих компонентов после удаления. Поэтому, если вы вдруг заметили, что у вас установлено прожорливое приложение, вы можете удалить его, ничем не рискуя. Однако для надёжности всё-таки рекомендуется прогнать устройство в антивирусе, чтобы убедиться, что никаких вредоносных компонентов в памяти гарантированно не осталось.