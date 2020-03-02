Я ненавижу китайские смартфоны за их ужасный дизайн

Сегодня очень мало по настоящему красивых смартфонов. Производители гонятся за производительностью, фото и видеовозможностям телефонов. Мы гонимся за оперативной и встроенной памятью, но ведь это не то, что действительно должно служить причиной покупки того или иного телефона. Каждый год происходит существенный рост в производительности, и еще не было случаев, чтобы телефоны в этом вопросе как-то не уходили вперед, поэтому удивляться тому, что устройства 2020 года производительнее телефонов 2019 попросту не стоит.

Нужно понять, что магии не происходит в этом вопросе. И если в 2020 году в AnTuTu аппараты набирают 500 тысяч баллов, то вряд ли в 2021 году производительность возрастет в 2 раза. Нужно понимать, что производителям чипсетов становится сложнее добиваться больших мощностей при тех же габаритах. Если первые флагманские процессоры линейки Snapdragon 800 имели показатели тепловыделения 3 Вт, то сегодня речь идет о 5 Вт. Простыми словами, процессоры становятся горячее и прожорливее, эти проблемы решают использованием различных систем охлаждения, но основная суть в том, что с каждым годом компаниям будет все сложнее удивлять в этом вопросе.

Камеры в смартфонах

Да, круто, когда камера вашего телефона позволяет делать снимки, по качеству неуступающие профессиональным решениям. И я согласен с тем, что камера сегодня по важности, вероятно, стоит на 2 месте после качества ПО. А вот на третье место я бы поставил внешность телефона. И с этим у нас очевидные проблемы.

Смартфоны с красивым дизайном

Дизайн, конечно, дело очень субъективное, поэтому я не претендую на то, чтобы моя позиция считалась кем-то объективной. Наоборот, я попытаюсь преподнести максимально субъективный контент, с которым вы можете согласиться, а можете не согласиться. Так о чем же я хочу поведать? Суть в том, что сегодня очень мало телефонов с хорошим дизайном, и это лишь мои субъективные наблюдения. Дизайн и тактильные впечатления крайне важны, и именно поэтому я до сих пор уважаю компанию Apple. Можете, конечно, закидывать меня помидорами или огурцами (как вам угодно), но факт остается фактом, в вопросе дизайна устройства Apple пока лидеры. Вот так выглядит iPhone 11:

И он просто потрясающий. Взгляните на идентичную рамку по всему периметру, плавные линии — всё в этом телефоне гармонирует. А вот еще один аппарат, но уже от Essential:

И выглядит он классно, согласитесь. К тому же здесь титановый корпус с керамикой. Где еще такое можно наблюдать в современных аппаратах?

Также очень неплохо выглядят смартфоны линейки Google Pixel. Вот, например, Pixel 4:

Выглядит он аккуратно, стильно, имеет приятные материалы и сдержанный дизайн. Круто? Круто!

Почему телефоны выглядят так плохо?

А теперь давайте взглянем на китайцев. Вот аппарат Huawei:

Не отличилась любовью к дизайну и компания Xioami:

То же касается и брендов BBK:

Где красивый дизайн?

Почему-то китайцам кажется, что если телефон имеет яркие переливающиеся цвета, то он автоматически становится красивым. Также китайские аппараты имеют эти нелепые выезжающие камеры, эти нелепые рамки, которые по всему периметру телефона различны. Да, в Pixel 4 тоже верхняя рамка отличается от остальных по размерам, но при этом телефон всё равно выглядит довольно симпатично. В случае с китайскими аппаратами ситуацию ухудшает еще и софт.

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Китайские оболочки ужасны

Я не перестану считать китайские оболочки ужасными в вопросе дизайна и чистоты интерфейса. В случае с iOS мы имеем дело с дизайном, который не менялся с 2013 года и до сих пор выглядит потрясающе. В случае Pixel у нас классный чистый Android с Material Design 2.0, которым приятно пользоваться. Даже Samsung с One UI 2.0 выглядит интереснее в сравнении с китайскими оболочками.

К тому же обладатели китайских устройств имеют дело с постоянной рекламой, которая превращает систему в кучу мусорного ПО. Не знаю, почему китайские телефоны выглядят настолько дешево именно в вопросе дизайна, и это касается даже какого-нибудь Huawei Mate 30 Pro:

Это действительно некрасивый телефон, напичканный самыми последними технологиями. И я бы, например, не купил его за те же 60-70 тысяч, которые просят за iPhone 11. И вроде нет проблемы нанять дизайнера из США, чтобы получить смартфон, который понравится всему миру, а не только китайцам, и почему они не делают этого до сих пор, мне, например, непонятно.

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