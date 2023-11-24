Не ведитесь! Производители переоценивают важность камеры в телефонах

Мало, что меня раздражает больше, чем когда я сажусь смотреть презентацию нового смартфона, а две трети времени презентации посвящены камере. Мы видели видеоролики, снятые Ридли Скоттом, документальные фильмы о Сахаре и множество других наглядных демонстраций того, на что способна камера новых устройств. Даже Apple часто снимает ролики на камеру iPhone. Отдельный вопрос, что там еще есть дополнительное оборудование на десятки тысяч долларов, вроде света и стедикамов. Но физически сама съемка ведется именно на iPhone. Вот только в этом мало смысла, если производители не будут учить нас пользоваться этими камерами. Без этого простые пользователи и близко не получат того, что нам показано в красивых материалах с пометкой ”Снято на …”.

Важная ли камера в телефоне

Я считаю, что большинство из нас сильно переоценивают потребности в камере смартфона. Нас вводят в заблуждение разговорами о мегапикселях, диафрагмах и вычислительной фотографии, но на самом деле в 2023 году трудно найти телефон с камерой, которая снимает действительно плохо. Особенно, если мы говорим о камерах смартфонов среднего и высокого сегментов. Но даже бюджетные модели могут снимать очень даже достойно, если им хватает света. Да и высокохудожественность наших работ разбивается о то, что в основном мы фотографируем еду и котиков.

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Компании давят на нас, убеждая, что только самые лучшие сенсоры не позволяют фотографиям наших детей и близких выглядеть, как мутировавший потомок смайлика, а будут радовать нас через много лет. Google, Samsung и Apple славятся отличными камерами на своих флагманских устройствах, но хорошие фотографии можно получить и за меньшую цену. Pixel 7a (и даже 6a) от Google делает фантастические снимки со всеми преимуществами искусственного интеллекта Google, не нуждаясь в том, чтобы нам об этом рассказывали со сцены.

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Может ли дешевый смартфон хорошо снимать

Еще одним примером является Galaxy A54, который предлагает качественные и насыщенные фотографии без использования самых современных технических характеристик. И еще как минимум пару лет снимки с него будут считаться очень конкурентными.

При всем внимании к камерам смартфонов создается впечатление, что другие части телефона не имеют значения. Я бы уделял больше внимания дисплею, программному обеспечению и времени автономной работы, поскольку они играют более важную роль в формировании приятного впечатления от смартфона, чем камера. Функции и возможности, которые мы используем каждый раз, просто включая телефон, упускаются из виду ради функциональности камеры, которую мы используем менее 5% времени.

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На что обратить внимание при выборе телефона

Мы также переоцениваем количество фотографий, которые делаем. Потратьте несколько минут на то, чтобы просмотреть список своих снимков и определить, сколько из них использовали хотя бы половину возможностей камеры вашего смартфона. Могла ли та же самая фотография быть сделана на телефон, который стоит в два раза дешевле? Наверняка для большинства из нас ответ будет положительным, но страх, что из-за некачественной камеры будет упущен хотя бы один важный кадр, сильно давит на нас, заставляя покупать смартфон дороже, чем стоило бы.

Еще более неприятно, что характеристики камеры, действительно имеющие значение, часто игнорируются. Например, к ним относятся выдержка, светосила и физический размер сенсора. А еще важно и программное обеспечение камеры. Так у Samsung были проблемы с этим в течение многих лет, когда снимки получались размытыми из-за недостатков оптики, которые приходилось компенсировать более долгой выдержкой.

Обработка тоже могла бы быть более качественной, ведь часто система просто не способна ”переварить” десятки миллионов цветных точек, из которых складывается картинка. Они и называются мегапикселями. Поэтому, может быть, стоит уменьшить количество мегапикселей и доработать код приложения камеры?

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Как нас обманывают производители телефонов

В любом случае, чрезмерное превознесение камер является большой проблемой, но это продлится еще долго. Я, как человек, который разбирается в принципах работы камеры и занимается этим на профессиональной основе, очень расстраиваюсь, когда вижу, как производители дурят покупателей, а те верят, что мегапиксели – это единственное, что важно в камере и смартфоне в целом. Это как мерить качество автомобиля исключительно его шириной, забывая о других параметрах.

К сожалению, я не вижу, чтобы компании в ближайшее время отказались от чрезмерного акцентирования внимания на камерах. Это простой способ выделить свои устройства на фоне других и оправдать более высокие цены на аналогичные модели. Google нужно было как-то оправдать значительный разрыв в цене между Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Частично она сделала это, добавив 5-кратный оптический зум в Pixel 8 Pro, посчитав, что проблема решена.

Достаточно ли просто сбросить телефон перед продажей? Нет.

В то же время есть бренды, которые до сих пор придерживаются разрешения в 12 Мп — например, Sony и Apple. Хотя, последняя тоже поддалась на общие настроения и выпустила камеру на 48 Мп. Но она хотя бы делала это постепенно, а не просто выпуская камеру ради камеры. Но и Apple на презентации много говорит о камере. Так что, выводы делайте сами.