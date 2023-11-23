Создал целый стикерпак для Телеграма за 5 минут, не выходя из мессенджера. Ты можешь так же

Представить современные мессенджеры, такие как Телеграм, без стикеров уже стало невозможно. Они делают общение более живым и позволяют людям интереснее выражать свои эмоции. Иногда просто не получается объяснить словами, что ты чувствуешь, а какой-нибудь стикер может продемонстрировать это лучше всего. Однако если все будут пользоваться одинаковыми стикерпаками, то общение, наоборот, станет скучным. По этой причине я решил заморочиться и сделать свой собственный эксклюзивный набор стикеров для Телеграма.

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Оказывается, с помощью специального бота создать его можно прямо в мессенджере. Причем даже если вам требуется какая-то обработка фотографий, то сделать это можно непосредственно в Телеграме. Никаких лишних приложений и головоломок. Только Телеграм и 5 минут свободного времени.

Как сделать стикеры в Телеграме

Перед тем как переходить к созданию собственного стикерпака в Телеграме, необходимо подготовить для него стикеры. Для этого можно использовать любые изображения, которые вам нравятся, или вообще собственные фотографии. С помощью бота @magic_sticker_bot любую картинку можно обработать и подогнать под параметры стикеры. Он даже автоматически наложит на нее белую обводку, которая является обязательной для всех стикеров в Телеграме. Пользоваться им сможет даже школьник:

Откройте @magic_sticker_bot или просто перейдите по ссылке;

С помощью команды /start запустите бота. Придется подписаться на канал MAGIC ART, но в дальнейшем от него можно будет отписаться;

Отправьте боту картинку или фотографию, из которой вы планируете сделать стикер, и выберите тот стиль, который вам нравится. Рекомендую попробовать аниме. Мне он зашел больше всех;

Обработка займет некоторое время, и сразу после ее окончания можно превращать картинку в стикер с помощью кнопки “Сделать стикер”;

Бот аккуратно вырежет объект для стикера с фотографии, добавит ему белую обводку и предложит скачать его в галерею;

Сохраните готовую картинку к себе на смартфон.

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У этого бота есть одно очень обидное ограничение. Бесплатно он позволяет обработать 5 фотографий в день. В целом, если вы никуда не торопитесь, то этого хватит, чтобы со временем собрать крутой стикерпак. Обязательно поиграйтесь с разными стилями. Мне помимо аниме зашел еще комикс. С такими картинками совершенно не стыдно делать свой стикерпак в Телеграме. Можно их использовать и просто для аватарок в разных социальных сетях. Выглядят они реально прикольно.

Как создать стикерпак в Телеграме

Как только вы подготовите все стикеры, то можно создавать из них стикерпак. Для этого тоже не придется выходить из Телеграма. Здесь мы воспользуемся другим ботом с названием @Stickers. С помощью него можно не только создавать, но и редактировать свои наборы стикеров в Телеграме, что позволяет в любой момент добавить или удалить из них необходимые картинки. Пользоваться им еще проще, чем предыдущим:

Найдите бота @Stickers через поиск или перейдите по этой ссылке для его мгновенного запуска;

С помощью кнопки “Начать” в нижней части страницы активируйте бота;

Для создания нового стикерпака выберите команду /newpack из списка;

Введите название для набора стикеров и отправьте картинку для него в виде файла. Если вы приложите ее как фотографию, то бот ругнется на вас и не примет ее;

Присвойте эмодзи выбранной картинке;

Таким образом, добавьте в набор все стикеры, которые планировали;

Как только закончите добавление, отправьте боту команду /publish;

Если у вас заготовлена обложка для стикерпака в Телеграме , то можете присвоить ее набору, в противном случае просто воспользуйтесь командой /skip;

, то можете присвоить ее набору, в противном случае просто воспользуйтесь командой /skip; Присвойте набору короткое наименование, которое будет использоваться для ссылки.

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Все, ваш собственный стикерпак для Телеграма готов. Теперь вы можете пользоваться им абсолютно в любых переписках, а пользователи, которым он понравился, смогут добавить его в свою учетную запись. В любой момент в пак можно добавить картинки. Для этого просто зайдите в переписку с ботом @Stickers, отправьте ему команду /addsticker и следуйте инструкциям на экране.

Как отправить стикерпак в Телеграме

Набором стикеров для Телеграма можно очень легко поделиться с друзьями. Самый простой способ это сделать — с помощью ссылки, которую бот @Stickers сформирует на последнем шаге. Но если диалог с ним вы по какой-то причине удалили, а ссылку не сохранили, то сделать это можно так:

Откройте Телеграм на смартфоне и нажмите на три полоски в верхнем левом углу;

и нажмите на три полоски в верхнем левом углу; Выберите раздел “Настройки”;

Перейдите в “Настройки чатов” и выберите пункт “Стикеры и эмодзи”;

Нажмите на три точки возле нужного набора стикеров и либо скопируйте ссылку на него, либо сразу поделитесь им с друзьями.

Можете выложить готовую ссылку в социальные сети, и тогда все, кому понравился ваш стикерпак в Телеграме, смогут добавить его в свою учетную запись.