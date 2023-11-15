Почему китайские телефоны еще долго будут продаваться хуже Samsung и Apple

В этом году выходило огромное количество хороших смартфонов, включая модели от китайских производителей. Одним из тех, который мне понравился больше всего, можно назвать Xiaomi 13 Ultra. У него отличная камера, хорошее аппаратное обеспечение и все необходимые дополнительные функции. Он превосходит Galaxy S23 Ultra по нескольким ключевым параметрам, но убедить кого-то взять этот телефон вместо предложения Samsung — совсем другое дело. А все потому, что он китайский, и в этом все еще есть большая проблема. Данный пример является только одним из большого количества. Осталось только понять, можно ли как-то изменить ситуацию или все же нет.

Хорошо ли продается Xiaomi 13 Ultra

Решение не покупать Xiaomi 13 Ultra связано не с аппаратным обеспечением или с чем-то еще, а с репутацией Xiaomi в сегменте high-end. Несмотря на то, что бренд выпускает телефоны премиум-класса уже почти десять лет, он по-прежнему считается бюджетным и достоин только фразы ”топ за свои деньги” и не более того. И хотя компания попыталась избавиться от этого имиджа с помощью ребрендинга — вывела серию Redmi под отдельный бренд, а устройства среднего и высокого класса выпустила под брендом Xiaomi, — можно с уверенностью сказать, что это не принесло результатов. Даже удаление приставки ”Mi” из названия моделей как-то ничего не поменяло.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Эта проблема не только Xiaomi. Если посмотреть на остальные бренды, то и OPPO, и Vivo, и Honor, и другие сталкиваются с теми же проблемами в премиум-сегменте. Это становится очевидным, если немного присмотреться к рынку.

Китайские складные телефоны

Я всегда говорил о том, что раскладные устройства — это следующий большой шаг, и я часто встречаю тех, кто пользуется раскладушками. Правда, в основном такие люди встречаются в нашей журналистской ”тусовки”.

У раскладушек есть свои проблемы. Например, один из владельцев рассказывал мне, что он разочарован работой своего Galaxy Z Flip. Экран ломался дважды, а пластиковый слой, покрывающий внутренний экран, начал отслаиваться всего через пару месяцев после того, как он поменял панель во второй раз.

Худшие смартфоны Xiaomi 2023 года, за которые китайцам должно быть стыдно.

Я посоветовал ему обратить внимание на OPPO Find N3 Flip, ведь многие, включая наших иностранных коллег, считают эту раскладушку лучшей и даже в чем-то превосходящей Z Flip 5. У него более плавный шарнир, менее заметные складки, лучшие камеры и аккумулятор, который работает дольше. И тут самое интересное. Никто не верит, что OPPO является брендом высокого класса и может сделать что-то хорошее. Даже тот, кто сейчас ходит с изрядно поношенным телефоном, все равно говорит, что лучше купить новый Samsung, но точно не OPPO. Думаю, вы тоже не будете спорить с тем, что у Samsung есть репутация премиального бренда и кажется, что его смартфоны изначально будут лучше конкурентов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Стоит ли покупать китайские телефоны

Это мнение встречается постоянно. Многие просто убеждены, что доверять стоит только Samsung и Apple. Именно эти два бренда входят в топы продаж и не являются китайскими. Разумеется, это не относится к энтузиастам, но если говорить о большинстве покупателей, то Samsung — это выбор де-факто, когда речь идет о покупке телефона на Android высокого класса. Особенно, если нужна раскладушка.

Поэтому, даже если OPPO или OnePlus выпускают телефон, который лучше по всем параметрам, именно Samsung в итоге получает прибыль от продажи, и все это благодаря репутации бренда. Samsung удалось сформировать свой имидж за последнее десятилетие, и даже когда ее продукция уступает, она выходит вперед, потому что превосходит конкурентов в одной области, которая имеет наибольшее значение, — доверие.

Xiaomi поднялась на вершину популярности благодаря тому, что опередила конкурентов в бюджетном сегменте. Именно этот имидж закрепился за компанией несмотря на то, как она старается доказать обратное. Аналогичным образом OPPO и Vivo воспринимаются как бренды среднего уровня с посредственным программным обеспечением, даже несмотря на то, что ColorOS за последние три года совершила удивительный рывок и теперь предлагает функции, которые просто грех не похвалить.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Что лучше, OPPO или OnePlus

Единственный производитель, который избежал попадания в категорию бюджетных, — это OnePlus. Его ориентация на флагманы позволила ему создать лучший имидж. Даже последующий запуск серии Nord не запятнал его репутацию. Именно поэтому OPPO решила запустить OnePlus Open на большинстве мировых рынков — у лейбла OnePlus гораздо больше шансов в противостоянии с Samsung.

На самом деле OPPO упустила момент, не представив версию Find N3 Flip под брендом OnePlus. Такой гаджет действительно смог бы навязать серьезную конкуренцию Samsung. Пока же китайским производителям надо сделать еще очень много для того, чтобы улучшить свой имидж в глазах покупателей. Если они хотят повысить продажи в топовом сегменте, надо чуть ли не начать все сначала. У них впереди еще долгий путь. Вот только не хотелось бы, чтобы Samsung из-за этого расслаблялась и предлагала минимум инноваций, как сейчас это делает Apple.