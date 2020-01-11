При подготовке обзоров я часто говорю о том, как выглядит коробка смартфона и насколько хорошо в ней уложены все составляющие комплекта смартфона. Думаю, что не все разделяют мое внимание к этой детали. Казалось бы, ну коробка и коробка, что в ней такого. Это просто упаковка, которую ты держишь в руках секунд 30, прежде чем достать содержимое. Кто-то, возможно, сохранит ее для последующей перепродажи, но не более того. Тем не менее, коробка является очень важной вещью. Это не преувеличение. Именно коробка говорит нам даже больше, чем рекламные лозунги, характеристики и многое другое.

Коробка от смартфона

Пользователи, которые в свое время застали коробки кнопочных телефонов, помнят, что тогда устройства упаковывались в совершенно разные коробки. Одни были вытянутыми, другие плоскими, третьи раскрывались как книжка. Не было единого стандарта и производители пытались выделить свой продукт на фоне конкурентов. Я точно не помню коробок от всех своих телефонов того времени, но те, которые помню, действительно были в некотором роде уникальными. Не удивительно, если я помню их спустя 15 лет.

Потом пришла эпоха прагматизма. Apple, с присущим только ей вниманием к мелочам, выпустила первый iPhone, который продавался в привычном сейчас ”кирпичике”. Другие производители сначала сопротивлялись, но со временем наступила стадия принятия и они согласились, что так лучше и проще. Произошло это не сразу и помню, как даже через 2-3 года еще бытовало такое словосочетание, как: ”Аааа, коробка, как у iPhone”.

У такой коробки есть неоспоримые преимущества. Ее легко поставить на полку розничного магазина, она небольшая и позволяет не платить за транспортировку воздуха, а самое главное, она габаритная. То есть ее легко компоновать с другими коробками, что опять же выгодно с точки зрения перевозки. Можно сказать, что лишние несколько сантиметров ширины ничего не решат, но когда счет идет на десятки миллионов отгружаемых со склада смартфонов, это выливается в миллионы, десятки и сотни миллионов долларов экономии по доставке до точек продаж.

Кроме этого, в коробке с такими малыми площадями боковых граней риск повреждения содержимого существенно уменьшен. Можно сказать, что он почти сведен к нулю.

Что может сказать коробка о ее содержимом

Возвращаясь к Apple, можно вспомнить позицию Стива Джобса, заключающуюся в том, что коробка создает первое впечатление о продукте. Запах, который почувствует покупатель, и материалы, которые он потрогает, заложат основу его отношения к продукту. Что можно сказать, Джобс лишний раз доказывает то, что его не зря считают гением.

Многие скажут, что коробка важна только тогда, когда даришь смартфон. С этим нельзя согласиться, но смартфон — это достаточно дорогой подарок, и на первый план выходит не коробка, а то, что в ней. Тут мы плавно подходим к тому, что я и хотел донести этой статьей.

Смартфон для обзора

Через мои руки прошли десятки, если не сотни, смартфонов. Это были мои личные устройства, ”трубки” членов семьи и, конечно же, обзорные смартфоны. Можно сказать, что мой глаз немного замылился, но я замечал, что если смартфон упакован хорошо, то первое впечатление иногда бывает излишне восторженным. То есть, если смартфон привезли в конверте, то через пару недель думать хуже я о нем вряд ли буду. Если же он был в крутой коробке, то я как бы на эмоциональном уровне начинаю оценивать устройство выше, но потом могу в нем немного разочароваться.

Моим основным убеждением является то, что упаковка смартфона говорит о том, как производитель относится к нему и насколько он уважает своего потенциального покупателя.

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Даже среди относительно дорогих устройств можно встретить случаи, когда коробка сделана из тонкого картона, а ее содержимое похоже на пластиковые шарики внутри погремушки. Если потрясти коробку, можно услышать всю палитру звуков. При этом, бывают даже случаи, когда смартфон лежит в лотке, который не соответствует его размеру. Он просто небрежно засунут в пакетик, чтобы не царапался, и лежит в верхней части коробки, как в корыте. Такое меня очень сильно отталкивает. Простить это бюджетнику за 5 000 рублей еще можно, но устройству за 20 000 рублей — точно нет.

Я считаю, что производитель, который уверен, что он сделал что-то хорошее, просто обязан упаковать каждый элемент комплекта в отдельный кармашек внутри коробки. Все должно быть на своих местах и не должно болтаться. Если это не так, у меня возникают к производителю серьезные вопросы.

Можно даже продавать смартфон в пакете, где все будет россыпью. Суть будет одна и та же. Ты получишь смартфон с теми же характеристиками, но эффекта приятной покупки не будет.

Это как с покупкой автомобиля в салоне. Можно просто забрать ключи и пойти искать его на темной грязной стоянке, а можно забрать из чистого помещения салона. Во втором случае и впечатление от покупки будет лучше, хотя, по большому счету, это всего лишь ”мишура”. При этом, даже самые недорогие машины сейчас продают именно так. Так что же мешает производителю потратить лишний доллар на коробку с перегородками? Ответа нет.

Если вы согласны с тем, что коробка и вообще отношение к клиенту (удобный сайт, достаточная информативность и прочее) важнее того, что производитель говорит со сцены, выскажите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате, а пока ответьте на вопрос, размещенный ниже. Очень интересно услышать мнение каждого.