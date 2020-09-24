Почему я лучше? Выберу 5G, чем долгую работу смартфона

В мире еще остались те, кто не адекватно относится к приходу сетей пятого поколения, но, к счастью, их становится все меньше. У 5G много плюсов… Обычно такую фразу продолжают словами, ”но много и минусов”. Именно так! Самым главным минусом оборудования 5G в смартфонах является его требовательность к питанию. При этом не только сама батарея быстрее садится при работе в новых сетях, но и сам аккумулятор часто становится меньше из-за того, что 5G-модем надо еще куда-то встроить в смартфоне. Все это приводит к тому, что нам практически приходится делать выбор, на одной чаше весов которого стоит крутое соединение, а на другой — большее время автономной работы. Лично я делаю выбор в пользу первого.

Смартфоны с 5G

Долгое время именно время автономной работы смартфона было главной ценностью для потребителей. Компании тоже активно старались этому соответствовать и выпускали устройства, которые работали все дольше и дольше. Теперь времена поменялись и Samsung заявила, что 5G стал важнее времени работы.

Например, Galaxy S20 FE поддерживает 5G и, вероятно, приличное время автономной работы. Это стало возможно благодаря аккумулятору емкостью 4500 мАч. Но не дайте себя обмануть. По-видимому, более важным из двух является именно 5G.

Как 5G обнажил склонность толпы к глупости и непониманию

Потребители (только в США), которые недавно приняли участие в опросе, проводимом Samsung, заявили, что 5G является одной из самых важных функций. Опрос проводился среди покупателей, купивших либо Galaxy S20 5G, либо Galaxy S20 Ultra 5G.

Для потребителей, недавно купивших Galaxy S20, время автономной работы даже не входило в тройку лидеров по причинам, которые подтолкнули их к покупке устройства. Я их понимаю. Если бы меня спросили, что для меня главное в приобретаемом смартфоне, я бы, скорее всего, не ответил. Я выбираю гаджет по сумме факторов, а не по какому-то одному. Но одно я знаю точно — я бы предпочел 5G, а не автономность. Этому есть объяснение.

Как люди выбирают смартфон

По словам Samsung, основной причиной, по которой потребители покупают Galaxy S20, был дисплей. В это не трудно поверить, так как у Galaxy S20 отличный дисплей. И, видимо, так думают и потребители по всей территории США.

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На втором месте за дисплеем находились возможности подключения к сетям 5G. Сейчас не все модели Galaxy S20 имеют поддержку 5G. Базовая модель работает только с 4G LTE, но есть и 5G-версия. Что касается Galaxy S20 Ultra, он поставляется только в варианте 5G.

Что касается третьей причины, по которой потребители выбрали данное устройство, Samsung говорит, что ей является производительность. Покупателям требовалось мощное устройство, способное справиться с всем, чем угодно.

Согласитесь, что время автономной работы при этом тоже важно, чтобы дольше смотреть видео, сидеть в Сети и играть в игры. Но нет, покупатели об этом не задумались.

Я бы тоже не стал сильно над этим задумываться. В первую очередь из-за того, что стало с зарядкой телефона. В свое время заряжать гаджет надо было часами. Теперь время сократилось чуть ли не до минут. Самые передовые системы заряжают смартфон действительно чуть больше, чем за 10-15 минут. Это очень быстро и смартфон может зарядиться на полный день буквально пока его хозяин чистит зубы с утра.

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До таких скоростей пока далеко, но уже сейчас все мало-мальски приличные устройства оснащены 25 Вт или хотя бы 15 Вт зарядкой. Это все равно позволяет очень быстро заряжать смартфон. Намного быстрее, чем даже пару лет назад.

С такими скоростями говорить о долгом времени автономной работы как-то не приходится. Мы всегда рядом с розеткой и всегда имеем возможность подключиться к ней хотя бы минут на 10. При этом мы говорим об экстремальных ситуациях, когда смартфон садится внезапно. Если его заряжать вовремя, то его все равно будет хватать на день. Мы же не говорим о сокращении времени автономной работы на 70%. Речь идет примерно о 10%.

При таких потерях однозначно лучше выбирать сети нового поколения. Тем более, что заряжаться можно и без проводов. У меня дома, на работе и в машине есть беспроводная зарядка. Мне достаточно положить на нее смартфон и все. Я уже около пары месяцев не пользовался проводом для зарядки, а аккумулятор у меня всегда наполнен на 70-100%.

Именно беспроводная и быстрая зарядка решают массу проблем с автономностью. Вам не надо долго ходить с заряженным смартфоном (если вы не в походе, но туда можно взять внешний аккумулятор). Вам достаточно просто обзавестись парой беспроводных зарядок или следить за аккумулятором и все будет нормально.

Какие устройства Samsung поддерживают 5G. Смартфоны, планшеты, ноутбуки

Технологии меняют наше представление не только о привычных предметах, но и об их взаимодействии с другими предметами и явлениями. Именно поэтому свою шкалу ценностей периодически надо пересматривать. Тем более в такой незначительной мелочи, как смартфоны. Раньше я тоже был за автономность, а теперь понимаю, что ее небольшой частью можно пожертвовать в угоду хорошей работе с сетью.