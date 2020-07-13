Три недели с Samsung Galaxy S20 Ultra — стоит ли он своих денег?

Вот и прошел примерно месяц с того момента, как я начал пользоваться Samsung Galaxy S20 Ultra. Много я сказал про него хорошего и плохого до того июньского дня, когда достал его из коробки. Кто-то в комментариях заподозрил меня в необъективности и предвзято-плохом отношении к компании. Это не так и я долгое время пользовался ее продукцией, хоть и не могу сказать, что она мне сейчас очень близка. Тем не менее, она производит очень крутые гаджеты, в том числе и тот самый нашумевший Galaxy S20 Ultra. Спустя месяц пользования им я испытываю несколько странные чувства, но пока не скажу, готов ли я пользоваться им дальше или откажусь от него. Любой рассказ должен быть последовательным.

Первое впечатление от Samsung Galaxy S20 Ultra

Когда я в первый раз достал смартфон из коробки, я сильно удивился (это если сказать прилично), какой он большой. В сравнении со всем, к чему я привык до этого, он просто огромный. Можно долго иронизировать на тему размера, но по габаритам он превосходит даже Galaxy Note 10 Plus, который по определению должен быть большим.

Все из-за огромного экрана с диагональю 6,9 дюйма. А из-за батареи емкостью 5 000 мАч часов он еще и весит не мало. Впрочем, без такой батареи было бы совсем грустно, но об этом чуть позже.

Многие из тех, кто делал обзор или опыт использования, отзывались об аппарате крайне негативно, особенно на фоне его цены, которая сейчас в официальном магазине начинается от 100 000 рублей, но это за версию 12/128 ГБ. В целом не так плохо, но 128 ГБ для такого аппарата как-то не серьезно. Если надо больше, то следующий шаг это уже 130 000 рублей и 512 ГБ, зато с царскими 16 ГБ оперативки. Видя 16 ГБ, я понимаю, почему смартфон вынесен в отдельную линейку Ultra, но 12/128 ГБ такого понимания мне не дают. Даже на фоне того, что у остальных моделей линейки только 8 ГБ.

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Удобно ли пользоваться большим телефоном

Большой размер мне даже мешал пользоваться беспроводной зарядкой, которая есть у этого смартфона. У меня на столе стоит подставка с встроенной зарядкой, так вот корпус настолько большой, что катушки просто не совпадают, и приходилось класть его на бок. А ведь именно стоячее положение является главным плюсом такой зарядки — ты всегда видишь экран.

Что приятно, на корпусе нет кнопки вызова Bixby, которую раньше часто было очень легко нажать и вызвать функцию, которая не нужна в данный момент. Теперь за вызов ассистента отвечает долгое нажатие кнопки Power, но у нас все равно работает он лишь условно, поэтому хорошо, что конструкция не перегружена лишними элементами.

Внешний вид S20 Ultra

Многие критиковали цвета корпуса, но мне они, наоборот, понравились. У меня смартфон серого цвета и мне до сих пор, даже спустя месяц, кажется, что смотрится он красиво. А вот выпирающий модуль камеры я воспринимаю как неизбежность. Сначала они росли в длину и камеры были в один ряд. Теперь они просто не могли не увеличиться в ширину. Сколько можно расти в длину?

Отдельно хочу отметить, что внутри смартфона что-то трясется. Если его потрясти, слышен отчетливый стук. Скорее всего, это что-то из систем стабилизации и я сталкивался с таким на своем Lumix G80, но не отметить это нельзя. Меня это до сих пор немного раздражает

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К качеству звука и громкости претензий нет. Правда, иногда я закрывал нижний динамик во время игры или при просмотре видео и сразу понимал, что звучит только разговорный динамик. В обычном стерео-режиме это незаметно и звук действительно громкий и качественный.

Как работает Samsung Galaxy S20 Ultra

Сканер отпечатков пальцев в экране — это очень круто, но Samsung надо что-то с ним делать. Работает он медленнее, чем у других производителей. Разница действительно ощущается, особенно при непосредственном сравнении. В Galaxy S20 он ультразвуковой и это является его ахиллесовой пятой. Можно пользоваться камерой для распознавания лица (этот способ я для себя и выбрал), но сканер все равно должен работать хорошо и быстро.

В остальном к производительности вопросов нет. Мой смартфон работает на процессоре Exynos, как и все, которые официально продаются в России. Когда я писал в прошлом году про Samsung Galaxy S10, мне даже ответили в комментариях, что человек купил смартфон в России, разочаровался в процессоре, продал его и заказал новый из США. Не думаю, что такие действия будут оправданы для обычных людей.

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В реальности показатели смартфона в тестах очень неплохие и я даже немного удивился, как он отрабатывает игры — я ожидал меньшего. Впрочем, признаю, что Snapdragon для многих задач подойдет лучше. Возможно, именно в этом смартфоне разница не столь критична из-за того, что в нем установлена быстрая оперативка, которая добавляет общей производительности во многих задачах.

Смартфон работает под управлением Android 10 и можно не сомневаться, что он получит и Android 11, хоть и не сразу. Сверху на него накатили фирменную оболочку OneUI, преимущества которой нет смысла перечислять в этой статье. Я не являюсь большим фанатом этой оболочки, но за месяц как-то даже сроднился с ней. Правда, не с режимом управления одной рукой, который работает далеко не везде, особенно в сторонних приложениях.

Что касается времени автономной работы, то оно просто не может быть плохим при размере батареи 5 000 мАч, но есть одно ”но”. Это не относится к тем ситуациям, когда частота обновления установлена на уровне 120 Гц. В этом режиме зарядки действительно хватит максимум на день, а если весь день играть в игры, то и того меньше. Поэтому, если для вас важна автономность, лучше заранее выставить экран на меньшие значения.

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Экран нового Samsung

Вообще, экран очень крутой. Это 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Единственным, но не таким уж и несущественным минусом является достаточно заметный ШИМ. Он вообще присущ OLED, но в последнее время на смартфонах он снова стал очень заметным и это не касается только новых Samsung.

Яркость картинки, как обычно, на высоте, а что особенно приятно, так это отсутствие загнутых краев. Как-то они надоели и выход смартфонов без них — это очень хорошо.

Камера со стократным зумом

К камере у меня только один вопрос. Это именно вопрос, а не претензия, так как функцией можно просто не пользоваться. Но я все равно не понимаю, зачем нужен 100-x зум. Это просто растянутая настолько картинка, что на ней ничего непонятно. Кто-то говорил, что можно фотографировать Луну, но снимки получаются очень слабыми. Даже непонятно, это действительно наш спутник или смазанная печенька на синей скатерти.

В остальном все хорошо и даже кажется, что решили те проблемы с фокусировкой, которые были на старте продаж. По крайней мере, я с ними не столкнулся. Сама камера, как это и принято, имеет сверхширокий модуль, широкий и телемодуль. Правда, последний иногда сбивает с толку, когда хочешь что-то приблизить, а у тебя сразу пятикратное увеличение.

Обычно снимки получаются хорошими, но иногда автоматика что-то там решает и делает их немного странными. Они получаются или перенасыщенными, или просто неправильно экспонированными, но лучше всегда проверять результат после того, как сделаешь фото. Пару раз у меня получались фотографии, которые на мой вкус были не очень красивыми. В первую очередь, это относилось именно к перенасыщенности цветов.

Съемкой в 8K я воспользовался только для того, чтобы посмотреть, что это такое. Как функция ОК, но пользоваться этим в обычной жизни я бы не стал. Место забивается просто моментально (особенно 128 ГБ), смотреть это негде, а для монтажа по качеству картинка не сильно превосходит обычное 4К. Лично я до си пор считаю самым оптимальным вариантом FullHD 60fps и пользуюсь именно этим режимом. Из-за высокой частоты кадров картинка кажется намного более четкой, а места такое видео занимает относительно немного.

Про фронтальную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra добавить нечего. Это обычная, хорошая камера. Фронталки вообще редко отличаются от смартфона к смартфону (если они в одной ценовой категории). Тут все хорошо, но в сторонних приложениях не работает широкий угол и это надо учитывать.

Оригиналы фотографий можно скачать по этой ссылке. В статье они получаются сжатыми.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S20 Ultra

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Смартфон получился одновременно и хорошим, и сомнительным. У него есть косяки, но есть и явные преимущества, вроде хорошей камеры или большого количества поддерживаемых симок (кроме двух физических, есть еще e-sim). Расскажите в нашем Telegram-чате, пользовались ли вы хоть раз электронной симкой.

Главным его минусом является цена. Более доступные модели семейства Galaxy S20 почти ничем не уступают флагману, но при этом стоят на несколько десятков тысяч рублей дешевле. Если бы за 100 000 рублей давали бы хотя бы 256 ГБ, которые можно встретить и в устройствах за 40 000 рублей, я был бы куда более лоялен. Конечно, за месяц я не забил эту память, но ощущение ограничений все равно было. Особенно при съемке видео. И это я еще пользовался смартфоном во время самоизоляции, когда нельзя было никуда поехать и снимать было нечего.

Я чуть менее категоричен, чем многие мои коллеги, но все равно убежден, что если бы Samsung Galaxy S20 Ultra стоил дешевле, он был бы куда более привлекательным. Просто у него нет аналогов, которые предлагали бы все то же самое, но дешевле. Возможно, отсюда и цена.