Как 5G обнажил склонность толпы к глупости и непониманию

Мы живем в такое время, когда адекватность людей вызывает большие вопросы. Вроде, общаешься один на один — все нормальные. Но стоит посмотреть на толпу, как возникают сомнения в том, что человечество идет по пути эволюции. Сейчас это очень отчетливо видно на примере ситуации с сетями пятого поколения. Долгое время их все ждали и хотели их скорейшего появления, как спасения от всех бед. Теперь, когда они уже не просто на пороге, а многие даже пользуются ими, люди, наслушавшись баек из Интернета, начали творить непонятно что, сжигая вышки и всячески препятствуя появлению новых технологий. Очень похоже на индейцев, которые не фотографируются, потому что это крадет у них душу.

Необоснованные страхи по поводу 5G возникают в обществе в первую очередь из-за блогеров, которые пиарятся на этой теме и набирают себе миллионы просмотров и десятки тысяч подписчиков на теме чипирования и теории заговора в отношении 5G. Люди, которые не могут отличить фантазии от реальности, на фоне происходящего в мире зомбируются этим и начинают вести себя неадекватно. Даже некоторые сервисы, вроде YouTube, начали блокировать соотвествующие ролики еще в апреле. К нему также присоединились Facebook и Twitter.

Это можно назвать приветом тем, кто говорит, что в телевизоре все врут, а на YouTube любая сказанная бездоказательная ерунда безоговорочно является правдой. Теперь и тут невидимая рука всемирного заговора начала блокировать ”правдивую” информацию.

Google добавила в YouTube функцию удобной перемотки.

Есть две основные претензии к 5G, которые проталкиваются лидерами мнений. Первая касается причастности 5G к тому, что сейчас в мире заболевает все больше и больше людей. Никому даже в голову не приходит, что радиоволны не могут вызывать вирусные заболевания. Почему, например, никто не говорит, что рост заболеваний связан и с грядущим выходом PlayStation 5, распространением TikTok или выхлопами от ракет SpaceX, которые летают все чаще? Звучит как бред, согласен. Но так же звучат и рассуждения про 5G.

Вторая претензия сводится к тому, что под предлогом пандемии нам будут вводить чипы, по которым нас можно будет отслеживать через сети пятого поколения. Тут даже комментировать не хочется. Особенно на фоне того, как в Скандинавии и США люди сами стремятся к вживлению себе чипов для того, чтобы было удобно и не надо было носить собой кучу карт. Я уже вообще молчу про те случаи, когда человеку без сознания срочно нужна помощь врачей, а никто даже не знает, кто он и как ему надо помогать. Сканирование чипа решило бы эту проблему на корню. А еще посто очень много людей, которые, видимо, никогда не восстанавливали утерянные документы.

Четыре моих любимых сканера документов и фото для Android

Абсурд ситуации заключается в том, что люди не просто верят в связь 5G и всемирного заговора, который если и есть, то мы бы о нем никогда не узнали, но и совершают реальные преступления. Так, например, только в Великобритании активисты сожгли около 80 вышек 5G. В мире эта цифра по разным данным превышает 200 штук. Каждая вышка стоит десятки тысяч долларов, но люди считают это не порчей чужого имущества, а борьбой с заговором. Всем скучно что ли стало и нужно почувствовать себя борцом сопротивления?

Иногда и вовсе доходит до абсурда. Так, например, еще в апреле была информация, что по словам генерального директора BT Group (британская телекоммуникационная компания) Филиппа Янсена, по состоянию на 21 апреля 40 сотрудников компании подверглись атакам. Многие из них заключались не только в словесном высказывании претензий — доходило даже до физических нападений. «У нас даже был один инженер, который попал в больницу с ножевыми ранениями», — сказал Янсен. На фоне этого кажется, что 5G влияет не на распространение вируса, а на умственные способности людей.

На эти выходные была запланирована акция протеста против 5G, предупредила в четверг ассоциация NATE. Глобальный день протеста 5G может привести к нападению на мобильные вышки в субботу и воскресенье. Так же было сказано, что активисты хотят признать субботу международным днем борьбы с 5G. В связи с этим NATE даже пришлось предупредить сотрудников компаний, чтобы они были осторожнее. Скоро надо будет предупреждать простых людей, которые купили себе 5G смартфоны, о том, что они могут ”выхватить” на улице за такую покупку.

NATE, некоммерческая торговая ассоциация, которая представляет компании в США, Канаде, Великобритании, Китае, Сингапуре, Испании, Багамах, Пуэрто-Рико, Гане, Израиле, Ямайке, Нигерии, Саудовской Аравии и Тринидаде.

Многие операторы связи буквально умоляют людей перестать портить дорогое оборудование и мешать продвижению технологии, которая используется для всеобщего комфорта.

Генеральный советник Федеральной комиссии США по связи Томас Джонсон-младший в статье для «Вашингтон пост» заявил следующее.

Как будто у американцев сейчас не хватает других забот. Некоторые люди в последнее время высказывают опасения о якобы вредном воздействии 5G на здоровье. Гипотезы о влиянии 5G на здоровье человека долгое время вызывают панику и не имеют никакого научного подкрепления. — сказал Томас Джонсон-младший.

Он назвал страхи «парадоксальными» во время пандемии COVID-19, потому что людям сейчас наоборот нужен более быстрый и надежный Интернет, когда они удаленно работают, учатся на дому или проводят онлайн визиты к врачу.

Так оно и есть! Люди буквально помешались на идее вреда 5G, хотя, раньше в комментариях к статьям или в нашем Telegram-чате все очень активно интересовались этой идеей. Мы видели это по статистике просмотров соответствующих статей и по тому, как активно люди включались в обсуждения. Теперь градус человеческой глупости достиг нового уровня и надо думать от чего будем отказываться, когда победим 5G. Электромобили? Новые типы лекарств? Электронная валюта? Какие еще способы вернуться в прошлое предложат нам лидеры мнений ради дешевого пиара на страхах людей перед всем новым?