Samsung показала Galaxy S20 FE — смартфон за нормальные деньги

Выход нового Samsung Galaxy S20 FE многие ждали еще летом. Но компания то ли не захотела, то ли не смогла выпустить его тогда и приберегла его в качестве темы для отдельного мероприятия. Напомню, что последние два месяца вообще очень богаты на подобные события. Меньше, чем за полтора месяца, компания провела три крупных мероприятия, на которых показала все культовые модели, которые от нее ждали. На этот раз нам показали бюджетный вариант весеннего флагмана этого года. И знаете что? Я остался доволен презентацией. Не понравилось мне только то, что все, как обычно, было известно задолго до самого события. Но это уже тема отдельного разговора.

Презентация Samsung

Чем ближе дело шло к презентации, тем большая активность в социальных сетях и на тематических порталах была в отношении показанной на вчера новинки. Презентация, как мы уже привыкли, прошла в онлайн формате. Когда смотришь такие презентации, кажется, что это даже лучше, чем бурчание со сцены и дежурные аплодисменты из зала. Картинка сочная, анимация, графика и тому подобное. Короче, не презентация, а фильм про Мстителей. Но сейчас не об этом. Давайте лучше поговорим непосредственно о новинке.

Что нового в Samsung Galaxy S20 FE

Новый смартфон доступен в вариантах 4G и 5G в зависимости от рынка. Устройство стало приятным сюрпризом для тех, кто ищет хороший флагман от Samsung, но считает, что поколение линейки Galaxy S20 стоит слишком дорого. Интересно также, что компания намекнула нам на, что Galaxy S21 тоже получит FE-версию. То, что она собирается выпускать больше FE-смартфонов, говорит, скорее всего, именно об этом. Вряд ли будет что-то типа Galaxy A51 FE.

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Новый S20 FE занимает странное место в иерархии Samsung. С одной стороны, это действительно облегченная версия ”двадцатки”, но не на столько, чтобы приделать к нему приписку ”Lite”. В конце концов, не зря же он оснащен дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 865. Да и просто такая приписка может сделать его куда менее привлекательным в глазах потенциальных покупателей. Зато в ”FE” и тем более ”Fan Edition” есть какой-то свой лоск, который располагает покупателя, и даже если компания выпустит Note 20 FE, это тоже будет круто. Кстати, такое совершенно не исключено, надо только немного подождать. До конца года — самое то.

Если вы знакомы со спецификациями Galaxy S20, то S20 FE не принесет ничего, кроме дополнительных обновлений и доступной цены. Тем более, что все его характеристики (кроме цены) утекали уже не раз и даже мы об этом писали на прошлой неделе.

Характеристики Galaxy S20 Fan Edition

Под задней крышкой Galaxy S20 FE 5G установлен Snapdragon 865, как и в оригинальном семействе S20. Когда дело доходит до варианта 4G, у нас есть Exynos 990 только с LTE. Обе версии работают в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, но мы также можем ожидать, что позже появится опция 256 ГБ. Вы также можете увеличить объем хранилища с помощью карты microSD, но сами понимаете, что это уже не то.

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Дисплей имеет диагональ 6,5 дюймов и это Super AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. В верхней части передней панели есть небольшое отверстие под камеру, размером которого Samsung гордится, а снизу встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Фронталка имеет разрешение 32 Мп и она только одна. На обратной стороне корпуса уже массив из трех камер — 12 Мп (основной), 8 Мп (телеобъектив), 12 Мп (сверхширик). Как видим, модуля на 64MP больше нет, поэтому не стоит ожидать здесь возможности записи 8K.

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Телефон питается от довольно большой батареи емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Вот только Samsung все больше старается быть похожей на Apple и не кладет в комплект к недорогому устройству мощный блок питания. В комплекте будет только 15 Вт адаптер. Если захотите использовать возможности смартфона по полной, его придется докупить отдельно.

Есть еще и быстрая беспроводная зарядка с поддержкой реверсивной зарядки. Как обычно, в Samsung тут есть настроенные AKG стереодинамики с аудиотехнологией Dolby, так что ожидайте приятных впечатлений от просмотра фильмов или прослушивания музыки. Остается только добавить, что цена новинки стартует всего от 699 долларов, что намного дешевле остальных моделей семейства. И это всего на 100 долларов дороже, чем Galaxy A71.

Будет ли Samsung выпускать недорогие флагманы

Несмотря на то, что новинка уже вышла, а компания собирается продолжать выпускать подобные устройства субфлагманского класса, делать на них большую ставку не стоит. Сейчас сложный год и у компании не все хорошо с продажами. Во многом проблемы начались из-за того, что компания выпустила слишком много дорогих флагманов на фоне пандемии. Новинка отчасти решает эту проблему.

Расскажите в нашем Telegram-чате, что вы думаете о новом Samsung Galaxy S20 FE. Купили бы такой?

Скорее всего, в будущем версии ”FE” или будут стоить дороже, или не будут такими близкими к старшим братьям по характеристикам. Единственный расклад, при котором компания может продолжать недорогое, но флагманское устройство, это тот, при котором Samsung пересмотрела свою модель распространения смартфонов.

Возможно, она не станет так сильно сбивать цены на свои флагманы скидками через несколько месяцев после запуска. Есть вероятность, что как и в этом году, примерно через полгода, компания будет выпускать такой аппарат. Так и продажи будут расти, и компания не сильно потеряет. Что-то в этом подходе есть.