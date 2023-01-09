Правда ли, что Signal — более безопасный мессенджер, чем WhatsApp

Многие слышали про нашумевший в свое время мессенджер Signal. Кто-то говорил, что он более удобный, другие хвалили его безопасность, а третьи утверждали, что это просто хороший сервис, если про него говорил сам Илон Маск. Все это отчасти правда, но споров Сигнал вызывал очень много. Сейчас мы поговорим даже не о том, стоит ли им пользоваться, а о том, безопаснее ли он, чем WhatsApp, который постоянно светил своими дырами. Мы закроем на это глаза, посчитав, что это разовые сбои, и обсудим, какой из мессенджеров более безопасный в идеальном мире, где оба они работают четко и без сбоев.

Безопасно ли пользоваться WhatsApp

Хотя и Signal, и WhatsApp используют безопасное шифрование, достаточно вспомнить только одну вещь. WhatsApp принадлежит Meta (запрещена в России), и существует определенный объем метаданных, которые разработчики могут сохранить при использовании приложения, даже если сами сообщения зашифрованы. Именно по этой причине Signal на первый взгляд кажется более безопасным вариантом.

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Что такое Signal

Signal — это приложение для обмена мгновенными сообщениями, которое впервые стало популярным, когда Илон Маск порекомендовал его еще в январе 2021 года в простом твите. К написанию того твита его подтолкнуло то, что Facebook (запрещена в России) обновила свою политику конфиденциальности. Тогда Маск и посоветовал своим подписчикам вместо этого «использовать Signal». В то время твит привел к экспоненциальному росту акций Signal.

Приложение мессенджера, доступное как для Android и iOS, так и для настольных компьютеров, работает на основе протокола Signal с открытым исходным кодом. Запущенный в 2013 году, Signal теперь управляется некоммерческой организацией Signal Foundation, которая получила пожертвование в размере 50 миллионов долларов от Брайана Эктона. По иронии судьбы именно он является основателем WhatsApp. Сейчас Эктон является временным генеральным директором Signal Messenger LLC.

В чем преимущества Сигнал

Что привлекает пользователей в Signal, так это сквозное шифрование, основанное на вышеупомянутом протоколе Signal, который, по словам компании, позволяет вам «говорить свободно». Все разговоры, отправленные и полученные через службу Signal, защищены. Ни компания, ни кто-либо еще на пути между отправителем и получателем не может читать сообщения, просматривать фотографии или прослушивать звонки. Сообщение расшифровывается только после того, как оно достигает устройства предполагаемого получателя.

Signal собирает только ваш номер телефона, который необходим для регистрации. Хотя вы можете использовать подменный номер, если не хотите указывать свой реальный. В это же время ваше имя и фотография, если вы решите загрузить их, не будут доступны представителям компании. Это обеспечивает максимально высокий уровень конфиденциальности. С WhatsApp ситуация обстоит немного иначе. Поскольку он принадлежит Meta (запрещена в России), эта компания может получить доступ к некоторым данным мессенджера и вашим лично. А также собирать их для различных целей в соответствии с политикой конфиденциальности. Той самой политикой, которая вызвала так много споров два года назад.

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Что можно делать в Signal

Signal работает так же, как WhatsApp и другие службы обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут отправлять текстовые сообщения, а также изображения, видео, стикеры с эмодзи и GIF-файлы. Можно также совершать аудиовызовы, настраивать групповые разговоры и делать многое другое. Некоторые недавние дополнения повторили то, что уже есть в других мессенджерах, например, в Telegram или iMessage, и сделали Signal более удобным. То есть он не только существует, но и развивается.

В Signal нет рекламы или трекеров, и его можно использовать совершенно бесплатно. Это стало возможно благодаря тому, что компания полностью поддерживается грантами и пожертвованиями, что повышает ее авторитет как надежного и безопасного места для общения.

Стоит ли пользоваться Signal

С более чем 40 миллионами пользователей на сегодняшний день и безупречной репутацией, когда дело доходит до утечки данных, Signal легко занимает одну из лидирующих позиций, когда речь заходит о безопасных мессенджерах. Он быстро становится доминирующей силой в сфере приложений для обмена мгновенными сообщениями. Но до верхушки рейтинга и до WhatsApp с его двумя миллиардами пользователей ему еще далеко.

Хотя ясно, что Signal очень безопасен, некоторые считают, что он более безопасен, чем WhatsApp, просто потому, что он не имеет никаких связей с крупными технологическими компаниями, в отличие от WhatsApp. Это действительно так. И если вам нужна максимальная безопасность, то стоит выбрать его.

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Но тут вспомним самый главный минус — недостаточная аудитория. Пусть в нем и 40 миллионов человек, но, скорее всего, 90% ваших знакомых не пользуются Signal, а 50% или даже больше никогда о нем не слышали. Возможно, стоит вернуться к нему чуть позже, а пока можно пользоваться Telegram, где у нас есть свой чат, и WhatsApp.