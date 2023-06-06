Тут все, что мы знаем о новом складном Samsung Galaxy Z Flip 5 по цене iPhone

Samsung в настоящее время является лидером рынка складных телефонов. Поэтому новое поколение раскладушек вызывает большой интерес. Одним из таких телефонов будет очень востребованный Samsung Galaxy Z Flip 5. Предыдущее поколение предлагало стабильную работу, неплохие камеры, долгое время гарантированного получения обновлений и увеличенное время автономной работы. Ожидается, что в этом году Samsung внесет некоторые долгожданные изменения в свой телефон-раскладушку, но при этом хотелось бы, чтобы он сохранил свой относительно скромный ценник. Вот, что мы знаем о готовящейся новинке на данный момент.

Выйдет ли Samsung Galaxy Z Flip 5

В последние годы Samsung постоянно выпускает новые телефоны-раскладушки. Так что нет оснований полагать, что компания откажется от планов запуска в этом году. Глава мобильного подразделения Samsung недавно заявил, что к 2025 году складные устройства компании могут превзойти флагманы серии S по поставкам. Компания делает большую ставкe на свою гибкую линейку и хочет, чтобы она стала «новым стандартом» для смартфонов.

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Слухи о Galaxy Z Flip 5 ходят уже довольно давно, но Samsung пока официально не подтвердила детали запуска. Можно не сомневаться, что ко второму ежегодному мероприятию Unpacked информации будет становиться все больше и больше.

Когда выйдет Galaxy Z Flip 5

Samsung выпускает новые складные телефоны в августе в течение последних трех лет. Поэтому весьма вероятно, что Galaxy Z Flip 5 также будет выпущен вместе с Galaxy Z Fold 5 в августе 2023 года. Но ходят слухи, что запуск Galaxy Z Flip 5 могут перенести на несколько недель назад и представить в июле, а в начале августа уже выпустить в продажу. В частности, об этом сообщает Chosun.

Elec утверждает, что Samsung планирует отгрузить больше единиц Galaxy Z Flip 5, чем Galaxy Z Fold 5. Даже называется конкретная цифра в 10 миллионов единиц для обоих телефонов, из которых восемь миллионов придется на Z Flip 5.

Что нового будет в складном Samsung

В этом году Samsung Galaxy Z Flip 5 может получить некоторые долгожданные улучшения дизайна. Во-первых, ожидается, что компания оснастит его новым шарнирным механизмом, чтобы сделать складку дисплея еще меньше.

По словам аналитика Росса Янга, Samsung переработала шарнир, чтобы складки были менее заметны. Ходят слухи, что компания разработала каплевидный шарнир, аналогичный тому, что встречается в Oppo Find N2 Flip и Motorola Razr (2022). Это может обеспечить минимальное сминание. Две стороны складного дисплея также могут плотно прилегать друг к другу без зазора посередине.

Ожидается, что помимо нового шарнира, Galaxy Z Flip 5 также получит внешний экран еще большего размера, чем раньше. Galaxy Z Flip 4 имеет 1,9-дюймовый внешний дисплей и неплохо работает в качестве дополнительного. По информации Янга, Samsung может увеличить размер экрана Flip 5 до 3,8 дюйма. Так он займет чуть ли не всю внешнюю часть.

Утверждения о гораздо большем защитном дисплее были подтверждены SamMobile 3 апреля, когда компания опубликовала макет защитного экрана Galaxy Z Flip 5 на основе собственной информации. Тогда мы увидели действительно большой внешний экран предполагаемой новинки.

Позже утечка от OnLeaks и MediaPeanut доставила первые высококачественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 5. Там тоже фигурировал огромный экран на передней панели. Надо признаться, это действительно было бы отличной идеей.

5 апреля Росс Янг также опубликовал в социальных сетях цветовые схемы Galaxy Z Flip 5. Он заявил, что новая складная модель будет доступна в бежевом, сером, светло-зеленом и светло-розовом цветах. Samsung, скорее всего, даст этим цветам собственные названия, такие как кремовый, графитовый, зеленый и лавандовый.

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Характеристики нового складного Samsung

Йогеш Брар заявил, что Z Flip 5, предположительно, будет предлагать чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Однако Qualcomm обычно выпускает чипсет Plus в середине каждого года, так что еще не все решено и, возможно, новинка получит именно его.

Согласно SamMobile, в телефоне будет 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Как и модель Galaxy S23 на 128 ГБ, версия Z Flip 5 на 128 ГБ, скорее всего, будет использовать чип UFS 3.1. Другие варианты могут получить новую спецификацию UFS 4.0 с более высокой скоростью чтения/записи.

Чем смартфоны Samsung отличаются от других Android-смартфонов.

Камера, скорее всего, получит два модуля. Это будут обычный и сверхширокоугольный модули — оба получат разрешение 12 Мп. Разрешение может показаться не очень большим, но этого достаточно для создания хороших фотографий. Особенно, учитывая, что датчики, вероятно, будут обновлены.

В апреле и Flip 5, и Fold 5 прошли процесс сертификации China Compulsory Certificate (CCC). Согласно MyFixGuide, Flip 5 упоминался со скоростью зарядки 25 Вт.

Также ходят слухи, что Flip 5 может получить поддержку Samsung DeX. Это функция, которая позволяет превратить телефон или планшет в рабочую станцию ​​с макетом рабочего стола. Надо только подключить гаджет к монитору через адаптер. Если это случится, то Galaxy Z Flip 5 станет самым маленьким телефоном Galaxy с такой функцией.

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Что еще известно о Galaxy Z Flip 5

Пока больше нет никакой достоверной или просто заслуживающей внимания информации относительно готовящегося телефона. Одно ясно точно — Samsung сделает его лучше, чем в прошлом году. Это важная модель для компании, которая стоит относительно недорого, если смотреть на остальные складные телефоны, и хорошо продается для своей ниши. Компания долгое время продвигает идею складных смартфонов и даже отказалась от линейки Galaxy Note.

Мы видели, как производители смартфонов постоянно поднимали цены, но, к счастью, в последние несколько лет Samsung этого не делала. Galaxy Z Flip 4 начинался с 999 долларов за версию на 128 ГБ, когда он был запущен, так же, как и Galaxy Z Flip 3. Эта цена делает раскладушку действительно привлекательной покупкой. Хотя слухов о цене Galaxy Z Flip 5 пока нет, мы не думаем, что Samsung испортит свою формулу успеха. Мы по-прежнему ожидаем, что Galaxy Z Flip 5 будет стоить 999 долларов за базовый вариант. В России цена будет зависеть от аппетитов продавцов и сложностей с доставкой, ведь ввозить новинку так же будут по схеме параллельного импорта.