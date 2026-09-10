9 сентября Apple наконец представила первый складной iPhone. Называется Duo. Стоит от 255 тысяч рублей на Яндекс Маркете или от 339 990 рублей в официальной рознице. В сети его уже встретили саркастически — и есть за что. Пока Apple торжественно презентовала свой «первый складной», Android-производители делают складные смартфоны уже несколько лет и давно ушли вперёд, что доказал мой коллега Иван Кузнецов в обзоре Galaxy Z Fold8. Теперь я разберу по существу неоднозначный iPhone Duo и сравню его с представителями Android-рынка.

Что из себя представляет iPhone Duo — и в чём его слабые места

Про iPhone Duo очень подробно рассказал мой коллега Кирилл Пироженко с портала AppleInsider.ru. Он отметил, что на бумаге характеристики новинки выглядят прилично: внешний экран 5.4 дюйма и внутренний 7.6 дюйма, оба OLED с ProMotion 120 Гц, процессор A20 Pro на 2 нм, IP68. Автономность заявлена до 31 часа на внутреннем экране и 44 часа на внешнем. Дизайн красивый — титановый корпус, Ceramic Shield 2 снаружи.

Но дьявол в деталях. Вот, что вызвало скептицизм буквально у всех:

Нет телевика. Две камеры: основная 48 МП и ультраширик 48 МП. Никакого перископа, никакого оптического зума. И это странно, ведь именно ради него в прошлом году я купил дорогой смартфон.

Две камеры: основная 48 МП и ультраширик 48 МП. Никакого перископа, никакого оптического зума. И это странно, ведь именно ради него в прошлом году я купил дорогой смартфон. Складка на экране есть. Apple сама признала это, хотя матовое покрытие nano-texture её скрывает. Конкуренты уже решили этот вопрос лучше.

Apple сама признала это, хотя матовое покрытие nano-texture её скрывает. Конкуренты уже решили этот вопрос лучше. Вес 254 грамма. Он на 53 грамма тяжелее Galaxy Z Fold8 от Samsung, который вышел этим летом. Для складного смартфона это много.

Он на 53 грамма тяжелее Galaxy Z Fold8 от Samsung, который вышел этим летом. Для складного смартфона это много. Только eSIM. В России это пока неудобно. Не все операторы и устройства работают с eSIM без проблем.

В России это пока неудобно. Не все операторы и устройства работают с eSIM без проблем. Siri AI без русского языка. Главная фишка (умный ИИ-ассистент) на старте работает только на английском, русского нет в планах на этот год.

Главная фишка (умный ИИ-ассистент) на старте работает только на английском, русского нет в планах на этот год. Apple Pencil поддерживается, но появится «позже в этом году» — дату не назвали.

поддерживается, но появится «позже в этом году» — дату не назвали. Цена. 255-340 тысяч рублей за первое поколение складного устройства с таким списком ограничений.

В сети уже иронизируют: «Samsung выпустил восемь складных, а Apple удивляет функциями, которые на Android есть уже несколько лет». Следить за актуальными новостями о складных смартфонах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

OPPO Find N6 — складной смартфон без складки и вдвое дешевле

Пока Apple объявляла о «первом складном», OPPO ещё в марте 2026 года представила Find N6 с технологией Zero Crease. Он стал первым в мире складным смартфоном с практически невидимой линией сгиба. На AliExpress он стоит от 152 066 рублей — вдвое дешевле iPhone Duo.

Технология незаметной складки реализована через титановый шарнир второго поколения с жидкостной 3D-печатью и самовыравнивающееся гибкое стекло. По данным TÜV Rheinland, проявление линии сгиба снизилось на 82% по сравнению с предыдущим поколением. 600 000 циклов складывания без потери ровности экрана — это официальная сертификация, не маркетинг.

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Что предлагает OPPO Find N6 против iPhone Duo:

Параметр OPPO Find N6 iPhone Duo Внешний экран 6.62″ AMOLED, 1800 нит 5.4″ OLED, 3000 нит Внутренний экран 8.12″ AMOLED, 1800 нит 7.6″ OLED, 3000 нит Складка Невидимая (Zero Crease) Есть, скрыта покрытием Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 A20 Pro (2 нм) Камера основная 200 МП Hasselblad 48 МП Телевик 50 МП перископ 3x Нет Ультраширик 50 МП 48 МП Батарея 6000 мАч Si-C Две батареи суммарно Зарядка 80 Вт + 50 Вт беспроводная Беспроводная MagSafe Стилус В комплекте (4096 уровней) Позже, отдельно Многозадачность 4 окна одновременно Split View (2 окна) Цена в России от 152 066 ₽ от 255 000 ₽

200 МП камера Hasselblad с перископным телевиком против двух камер без зума у iPhone Duo — это принципиальная разница. Стилус с 4096 уровнями чувствительности идёт в комплекте. Четыре окна одновременно против двух у iOS. Батарея 6000 мАч с кремний-углеродной технологией и зарядкой 80 Вт.

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Galaxy Z Fold8 — прямой конкурент по формату и дешевле на 100 тысяч

iPhone Duo — это книжка вертикального формата с широким внутренним экраном. Galaxy Z Fold8 — прямой конкурент именно в этом форм-факторе. И он продаётся на Яндекс Маркете менее чем за 160 000 рублей с доставкой из России, то есть на 100 тысяч дешевле.

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Что предлагает Galaxy Z Fold8:

внешний экран 6.5 дюйма FHD+ — заметно больше, чем 5.4″ у iPhone Duo;

FHD+ — заметно больше, чем 5.4″ у iPhone Duo; внутренний экран 8 дюймов QXGA+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 3000 нит;

QXGA+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 3000 нит; технология Flex Titanium — сгиб менее заметен ;

; тройная камера: 200 МП основная + 50 МП ультраширик + 10 МП перископ 3x — у iPhone Duo нет телевика вообще;

+ 50 МП ультраширик + 10 МП перископ 3x — у iPhone Duo нет телевика вообще; батарея 5000 мАч Si-C, зарядка 45 Вт + беспроводная 20 Вт;

вес около 200 г — на 54 грамма легче iPhone Duo;

— на 54 грамма легче iPhone Duo; IP68, S Pen поддерживается, One UI 9 с Android 17.

Пользователи в сети уже высказываются прямо: «Galaxy Z Fold8 выглядит лучше. Симметрия — это не просто дизайнерское решение, а отраслевой стандарт». Обсудить сравнение можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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Xiaomi 18 Fold — ещё один конкурент, о котором Apple не знала

За два дня до презентации Apple (7 сентября) Xiaomi показала Xiaomi 18 Fold. По сути, такая же вертикальная книжка, как Duo и Z Fold8. И по начинке это принципиально другой уровень.

Внутри Xiaomi 18 Fold — собственный чип XRing O3 на 3 нм с 5.22 миллиона баллов AnTuTu. Это первый мобильный чип, преодолевший эту отметку — против 3.7 миллиона у A20 Pro в iPhone Duo. Камера под Leica с 17 мм ультраширикоми и перископом 3.5x. Пока только в Китае — но показательно, что вышел раньше iPhone Duo и мощнее.

Итог: Android давно там, куда Apple только пришла

Складной рынок выглядит так:

OPPO Find N6 — от 152 066 рублей: невидимая складка, 200 МП Hasselblad, телевик, стилус в комплекте, 4 окна одновременно. Лучший складной для тех, кому важна камера и отсутствие складки.

— от 152 066 рублей: невидимая складка, 200 МП Hasselblad, телевик, стилус в комплекте, 4 окна одновременно. Лучший складной для тех, кому важна камера и отсутствие складки. Galaxy Z Fold8 — менее 160 000 рублей: прямой конкурент iPhone Duo по формату, на 100 тысяч дешевле, легче на 54 грамма, тройная камера с перископом, большой внешний экран.

— менее 160 000 рублей: прямой конкурент iPhone Duo по формату, на 100 тысяч дешевле, легче на 54 грамма, тройная камера с перископом, большой внешний экран. Xiaomi 18 Fold — только Китай: другой форм-фактор, рекордный процессор, камера Leica. Конкурент будущего.

— только Китай: другой форм-фактор, рекордный процессор, камера Leica. Конкурент будущего. iPhone Duo — от 255 000 рублей: красивый дизайн, хороший процессор, iOS. Но без телевика, тяжелее конкурентов, складка есть, eSIM-only, Siri AI без русского языка, стилус позже.

Купить iPhone Duo

Apple сделала iPhone Duo красиво — анимация раскрытия действительно эффектная, iOS 27 с Split View элегантна, паровая камера охлаждения с утроенной площадью впечатляет. Но за 255-340 тысяч рублей покупатель получает устройство первого поколения с ограничениями, которые Android-производители давно решили. Актуальные цены на складные смартфоны публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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