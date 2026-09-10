9 сентября Apple наконец представила первый складной iPhone. Называется Duo. Стоит от 255 тысяч рублей на Яндекс Маркете или от 339 990 рублей в официальной рознице. В сети его уже встретили саркастически — и есть за что. Пока Apple торжественно презентовала свой «первый складной», Android-производители делают складные смартфоны уже несколько лет и давно ушли вперёд, что доказал мой коллега Иван Кузнецов в обзоре Galaxy Z Fold8. Теперь я разберу по существу неоднозначный iPhone Duo и сравню его с представителями Android-рынка.
Что из себя представляет iPhone Duo — и в чём его слабые места
Про iPhone Duo очень подробно рассказал мой коллега Кирилл Пироженко с портала AppleInsider.ru. Он отметил, что на бумаге характеристики новинки выглядят прилично: внешний экран 5.4 дюйма и внутренний 7.6 дюйма, оба OLED с ProMotion 120 Гц, процессор A20 Pro на 2 нм, IP68. Автономность заявлена до 31 часа на внутреннем экране и 44 часа на внешнем. Дизайн красивый — титановый корпус, Ceramic Shield 2 снаружи.
Но дьявол в деталях. Вот, что вызвало скептицизм буквально у всех:
- Нет телевика. Две камеры: основная 48 МП и ультраширик 48 МП. Никакого перископа, никакого оптического зума. И это странно, ведь именно ради него в прошлом году я купил дорогой смартфон.
- Складка на экране есть. Apple сама признала это, хотя матовое покрытие nano-texture её скрывает. Конкуренты уже решили этот вопрос лучше.
- Вес 254 грамма. Он на 53 грамма тяжелее Galaxy Z Fold8 от Samsung, который вышел этим летом. Для складного смартфона это много.
- Только eSIM. В России это пока неудобно. Не все операторы и устройства работают с eSIM без проблем.
- Siri AI без русского языка. Главная фишка (умный ИИ-ассистент) на старте работает только на английском, русского нет в планах на этот год.
- Apple Pencil поддерживается, но появится «позже в этом году» — дату не назвали.
- Цена. 255-340 тысяч рублей за первое поколение складного устройства с таким списком ограничений.
В сети уже иронизируют: «Samsung выпустил восемь складных, а Apple удивляет функциями, которые на Android есть уже несколько лет». Следить за актуальными новостями о складных смартфонах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
OPPO Find N6 — складной смартфон без складки и вдвое дешевле
Пока Apple объявляла о «первом складном», OPPO ещё в марте 2026 года представила Find N6 с технологией Zero Crease. Он стал первым в мире складным смартфоном с практически невидимой линией сгиба. На AliExpress он стоит от 152 066 рублей — вдвое дешевле iPhone Duo.
Технология незаметной складки реализована через титановый шарнир второго поколения с жидкостной 3D-печатью и самовыравнивающееся гибкое стекло. По данным TÜV Rheinland, проявление линии сгиба снизилось на 82% по сравнению с предыдущим поколением. 600 000 циклов складывания без потери ровности экрана — это официальная сертификация, не маркетинг.
Что предлагает OPPO Find N6 против iPhone Duo:
|Параметр
|OPPO Find N6
|iPhone Duo
|Внешний экран
|6.62″ AMOLED, 1800 нит
|5.4″ OLED, 3000 нит
|Внутренний экран
|8.12″ AMOLED, 1800 нит
|7.6″ OLED, 3000 нит
|Складка
|Невидимая (Zero Crease)
|Есть, скрыта покрытием
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|A20 Pro (2 нм)
|Камера основная
|200 МП Hasselblad
|48 МП
|Телевик
|50 МП перископ 3x
|Нет
|Ультраширик
|50 МП
|48 МП
|Батарея
|6000 мАч Si-C
|Две батареи суммарно
|Зарядка
|80 Вт + 50 Вт беспроводная
|Беспроводная MagSafe
|Стилус
|В комплекте (4096 уровней)
|Позже, отдельно
|Многозадачность
|4 окна одновременно
|Split View (2 окна)
|Цена в России
|от 152 066 ₽
|от 255 000 ₽
200 МП камера Hasselblad с перископным телевиком против двух камер без зума у iPhone Duo — это принципиальная разница. Стилус с 4096 уровнями чувствительности идёт в комплекте. Четыре окна одновременно против двух у iOS. Батарея 6000 мАч с кремний-углеродной технологией и зарядкой 80 Вт.
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Galaxy Z Fold8 — прямой конкурент по формату и дешевле на 100 тысяч
iPhone Duo — это книжка вертикального формата с широким внутренним экраном. Galaxy Z Fold8 — прямой конкурент именно в этом форм-факторе. И он продаётся на Яндекс Маркете менее чем за 160 000 рублей с доставкой из России, то есть на 100 тысяч дешевле.
Что предлагает Galaxy Z Fold8:
- внешний экран 6.5 дюйма FHD+ — заметно больше, чем 5.4″ у iPhone Duo;
- внутренний экран 8 дюймов QXGA+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, 3000 нит;
- технология Flex Titanium — сгиб менее заметен;
- тройная камера: 200 МП основная + 50 МП ультраширик + 10 МП перископ 3x — у iPhone Duo нет телевика вообще;
- батарея 5000 мАч Si-C, зарядка 45 Вт + беспроводная 20 Вт;
- вес около 200 г — на 54 грамма легче iPhone Duo;
- IP68, S Pen поддерживается, One UI 9 с Android 17.
Пользователи в сети уже высказываются прямо: «Galaxy Z Fold8 выглядит лучше. Симметрия — это не просто дизайнерское решение, а отраслевой стандарт». Обсудить сравнение можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
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Xiaomi 18 Fold — ещё один конкурент, о котором Apple не знала
За два дня до презентации Apple (7 сентября) Xiaomi показала Xiaomi 18 Fold. По сути, такая же вертикальная книжка, как Duo и Z Fold8. И по начинке это принципиально другой уровень.
Внутри Xiaomi 18 Fold — собственный чип XRing O3 на 3 нм с 5.22 миллиона баллов AnTuTu. Это первый мобильный чип, преодолевший эту отметку — против 3.7 миллиона у A20 Pro в iPhone Duo. Камера под Leica с 17 мм ультраширикоми и перископом 3.5x. Пока только в Китае — но показательно, что вышел раньше iPhone Duo и мощнее.
Итог: Android давно там, куда Apple только пришла
Складной рынок выглядит так:
- OPPO Find N6 — от 152 066 рублей: невидимая складка, 200 МП Hasselblad, телевик, стилус в комплекте, 4 окна одновременно. Лучший складной для тех, кому важна камера и отсутствие складки.
- Galaxy Z Fold8 — менее 160 000 рублей: прямой конкурент iPhone Duo по формату, на 100 тысяч дешевле, легче на 54 грамма, тройная камера с перископом, большой внешний экран.
- Xiaomi 18 Fold — только Китай: другой форм-фактор, рекордный процессор, камера Leica. Конкурент будущего.
- iPhone Duo — от 255 000 рублей: красивый дизайн, хороший процессор, iOS. Но без телевика, тяжелее конкурентов, складка есть, eSIM-only, Siri AI без русского языка, стилус позже.
Apple сделала iPhone Duo красиво — анимация раскрытия действительно эффектная, iOS 27 с Split View элегантна, паровая камера охлаждения с утроенной площадью впечатляет. Но за 255-340 тысяч рублей покупатель получает устройство первого поколения с ограничениями, которые Android-производители давно решили. Актуальные цены на складные смартфоны публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.
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