Чем смартфоны Samsung отличаются от других Android-смартфонов

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Герман Вологжанин

Несмотря на внешнюю схожесть, смартфоны разных производителей отличаются друг от друга, и до сих пор актуальным остается вопрос, какой бренд лучше. Среди всех компаний, выпускающих Android-устройства, особняком стоит корейская Samsung. Во-первых, она является долгожителем. Во-вторых, смартфоны Самсунг в 2023 году так сильно выделяются на фоне девайсов других производителей, что складывается впечатление, будто они и не из мира Андроид вовсе.

Чем смартфоны Samsung отличаются от других Android-смартфонов. Смартфоны Samsung совсем не похожи на устройства других производителей. Фото.

Смартфоны Samsung совсем не похожи на устройства других производителей

Зарядка для телефона Samsung

Далеко не все особенности Самсунг идут их смартфонам в плюс. Несколько лет назад корейцы подкалывали Apple, вынужденную отказаться от зарядки в комплекте с iPhone, но в итоге вместо борьбы со злом азиатская компания решила примкнуть к нему. Почти все смартфоны Samsung в 2023 году поставляются без адаптера питания, а потому как никогда полезной становится наша подборка с зарядками для Самсунгов.

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Исключением является Samsung Galaxy 04. Стоит от всего 8 тысяч рублей, но при этом девайс предлагает своим обладателям заветный адаптер питания из коробки. А вот решите вы купить чуть более дорогой Galaxy A14 — получите фигу, а не зарядку.

Зарядка для телефона Samsung. Тонкая коробка большинства смартфонов Samsung как бы намекает, что зарядку вы там не увидите. Фото.

Тонкая коробка большинства смартфонов Samsung как бы намекает, что зарядку вы там не увидите

Купить Galaxy A04 с зарядкой

Отсутствие блока питания — не единственный недостаток комплекта смартфонов Samsung. В коробке вообще почти ничего нет. Там вы найдете разве что само устройство да зарядный кабель, в то время как большинство других производителей предложит и силиконовый чехол, и пленку на экран, и, возможно, проводные наушники.

Недорогие смартфоны с влагозащитой

Наряду с минусами, отличающими Samsung от других производителей, у девайсов корейской компании есть немало достоинств. Ну кто еще предложит смартфон с влагозащитой за 25 тысяч рублей? Многие китайские флагманы ее лишены, а Samsung Galaxy A34 спокойно плавает под водой.

Недорогие смартфоны с влагозащитой. Даже сравнительно недорогие смартфоны Samsung можно погружать в воду. Фото.

Даже сравнительно недорогие смартфоны Samsung можно погружать в воду

Купить Galaxy A34 с влагозащитой

Другой вопрос — можно ли сдать по гарантии водонепроницаемый смартфон, если он перестал работать после контакта с водой. На него я отвечал в другом материале, который обязательно стоит прочитать, если вы планируете пользоваться устройством в экстремальных условиях.

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Смартфоны со стилусом

Смартфоны со стилусами были распространенным явлением еще до выхода первых устройств на Android. Тогда аксессуар помогал взаимодействовать с устройством, ведь старые резистивные экраны почти не реагировали на прикосновения пальцами. Однако смартфоны Samsung со стилусом используют фирменный S Pen по другой причине.

Смартфоны со стилусом. Встроенный стилус — отличительная черта смартфонов Galaxy S Ultra. Фото.

Встроенный стилус — отличительная черта смартфонов Galaxy S Ultra

Купить Galaxy S23 Ultra со стилусом

S Pen — это не просто стилус для телефона, а по-настоящему умный аксессуар, о функциях которого мы рассказывали, сравнивая его с Apple Pencil на сайте AppleInsider.ru. Но, увы, встречается S Pen только в моделях Galaxy S Ultra, чья цена порой достигает 100 тысяч рублей.

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Мерцание экрана Самсунг

Большинство смартфонов Samsung оснащается экранами, выполненными по технологии AMOLED. Это современный тип матриц, который отличается запредельной яркостью и невероятной контрастностью, но в случае с устройствами корейского производителя все не так радужно. Корейцы не стремятся интегрировать функцию DC Dimming, устраняющую мерцание экрана. Из-за этого многие владельцы телефонов Самсунг жалуются на головные боли и сухость в глазах после непрерывного взаимодействия с устройством.

Мерцание экрана Самсунг. Коэффициент пульсации экранов Samsung — это что-то за гранью добра и зла. Фото.

Коэффициент пульсации экранов Samsung — это что-то за гранью добра и зла

Устранить мерцание можно было бы и другим способом. К примеру, китайцы выпускают смартфоны с ШИМ на частоте около 2000 Гц. То есть их экраны мерцают, но делают это так быстро, что наши глаза просто не замечают подвох, а потому не испытывают напряжение. Однако Samsung использует ШИМ на частоте 240 Гц, и этот показатель даже не соответствует требованиям ГОСТ Р 54945-2012, допускающего мерцание 300 Гц и выше.

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Процессоры Exynos на Samsung

Samsung — огромная компания, которая помимо прочего выпускает процессоры Exynos. Сегодня они встречаются только в корейских смартфонах, а другие производители используют чипсеты Qualcomm и MediaTek. Выделить лучший Exynos будет затруднительно, поскольку все фирменные процессоры Samsung пускай и демонстрируют отличные результаты в бенчмарках, но на практике пасуют перед конкурентами. Вот и получается, что сравнительно недорогой Galaxy A34 на Dimensity 1080 показывает себя лучше, чем Galaxy A54 на Exynos 1380.

Процессоры Exynos на Samsung. Процессоры Exynos — страшный сон для мобильных геймеров. Фото.

Процессоры Exynos — страшный сон для мобильных геймеров

Купить Galaxy A54 на Exynos 1380

К счастью, фирменные процессоры Samsung в 2023 году встречаются редко. Даже флагманы Galaxy S пересели на Qualcomm, хотя еще пару лет назад в большинстве стран они выпускались именно на Exynos. И это — очень хорошо, потому что как бы ни старались корейцы, чипы у них получаются так себе.

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One UI — фирменная оболочка Samsung

Все современные смартфоны Samsung работают на операционной системе Android в обрамлении фирменной оболочки One UI. Прошивка — штука субъективная, поэтому я не стану оценивать ее и сравнивать с программным обеспечением устройств других производителей. Отмечу лишь, что оболочка Samsung вызывает существенно меньше нареканий со стороны пользователей, чем какая-нибудь MIUI на Xiaomi.

One UI — фирменная оболочка Samsung. Дизайн шторки уведомлений на Samsung. Фото.

Дизайн шторки уведомлений на Samsung

Если вас интересуют подробности, прочитайте наш текст с описанием скрытых функций One UI, о которых не знают даже владельцы смартфонов Samsung. Также не поленитесь узнать о других оболочках для Андроид, ведь у каждого производителя свое ПО.

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Обновления Андроид на Samsung

В сравнении с устройствами Apple смартфоны на Android часто критикуют за то, что производители быстро прекращают их поддержку, забывая о выпуске обновлений ПО практически сразу после выхода девайса на рынок. В некотором смысле подобные предположения соответствуют действительности, но точно не касаются Samsung. Корейская компания поддерживает свои устройства апдейтами Android на протяжении 5 лет с момента выхода той или иной модели. А порой Samsung обновляет смартфоны даже семилетней давности.

Обновления Андроид на Samsung. Самсунги еще долго после своего релиза получают обновления системы. Фото.

Самсунги еще долго после своего релиза получают обновления системы

Конечно, не стоит преувеличивать значимость апдейтов. Но сам факт, что Samsung поддерживает свои устройства дольше, чем компания Google, которая, к слову, является владельцем Android, заставляет аплодировать корейцам. А стоит ли только из-за этого покупать смартфоны Самсунг — решайте сами.

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