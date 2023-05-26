Чем смартфоны Samsung отличаются от других Android-смартфонов

Несмотря на внешнюю схожесть, смартфоны разных производителей отличаются друг от друга, и до сих пор актуальным остается вопрос, какой бренд лучше. Среди всех компаний, выпускающих Android-устройства, особняком стоит корейская Samsung. Во-первых, она является долгожителем. Во-вторых, смартфоны Самсунг в 2023 году так сильно выделяются на фоне девайсов других производителей, что складывается впечатление, будто они и не из мира Андроид вовсе.

Зарядка для телефона Samsung

Далеко не все особенности Самсунг идут их смартфонам в плюс. Несколько лет назад корейцы подкалывали Apple, вынужденную отказаться от зарядки в комплекте с iPhone, но в итоге вместо борьбы со злом азиатская компания решила примкнуть к нему. Почти все смартфоны Samsung в 2023 году поставляются без адаптера питания, а потому как никогда полезной становится наша подборка с зарядками для Самсунгов.

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Исключением является Samsung Galaxy 04. Стоит от всего 8 тысяч рублей, но при этом девайс предлагает своим обладателям заветный адаптер питания из коробки. А вот решите вы купить чуть более дорогой Galaxy A14 — получите фигу, а не зарядку.

Купить Galaxy A04 с зарядкой

Отсутствие блока питания — не единственный недостаток комплекта смартфонов Samsung. В коробке вообще почти ничего нет. Там вы найдете разве что само устройство да зарядный кабель, в то время как большинство других производителей предложит и силиконовый чехол, и пленку на экран, и, возможно, проводные наушники.

Недорогие смартфоны с влагозащитой

Наряду с минусами, отличающими Samsung от других производителей, у девайсов корейской компании есть немало достоинств. Ну кто еще предложит смартфон с влагозащитой за 25 тысяч рублей? Многие китайские флагманы ее лишены, а Samsung Galaxy A34 спокойно плавает под водой.

Купить Galaxy A34 с влагозащитой

Другой вопрос — можно ли сдать по гарантии водонепроницаемый смартфон, если он перестал работать после контакта с водой. На него я отвечал в другом материале, который обязательно стоит прочитать, если вы планируете пользоваться устройством в экстремальных условиях.

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Смартфоны со стилусом

Смартфоны со стилусами были распространенным явлением еще до выхода первых устройств на Android. Тогда аксессуар помогал взаимодействовать с устройством, ведь старые резистивные экраны почти не реагировали на прикосновения пальцами. Однако смартфоны Samsung со стилусом используют фирменный S Pen по другой причине.

Купить Galaxy S23 Ultra со стилусом

S Pen — это не просто стилус для телефона, а по-настоящему умный аксессуар, о функциях которого мы рассказывали, сравнивая его с Apple Pencil на сайте AppleInsider.ru. Но, увы, встречается S Pen только в моделях Galaxy S Ultra, чья цена порой достигает 100 тысяч рублей.

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Мерцание экрана Самсунг

Большинство смартфонов Samsung оснащается экранами, выполненными по технологии AMOLED. Это современный тип матриц, который отличается запредельной яркостью и невероятной контрастностью, но в случае с устройствами корейского производителя все не так радужно. Корейцы не стремятся интегрировать функцию DC Dimming, устраняющую мерцание экрана. Из-за этого многие владельцы телефонов Самсунг жалуются на головные боли и сухость в глазах после непрерывного взаимодействия с устройством.

Устранить мерцание можно было бы и другим способом. К примеру, китайцы выпускают смартфоны с ШИМ на частоте около 2000 Гц. То есть их экраны мерцают, но делают это так быстро, что наши глаза просто не замечают подвох, а потому не испытывают напряжение. Однако Samsung использует ШИМ на частоте 240 Гц, и этот показатель даже не соответствует требованиям ГОСТ Р 54945-2012, допускающего мерцание 300 Гц и выше.

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Процессоры Exynos на Samsung

Samsung — огромная компания, которая помимо прочего выпускает процессоры Exynos. Сегодня они встречаются только в корейских смартфонах, а другие производители используют чипсеты Qualcomm и MediaTek. Выделить лучший Exynos будет затруднительно, поскольку все фирменные процессоры Samsung пускай и демонстрируют отличные результаты в бенчмарках, но на практике пасуют перед конкурентами. Вот и получается, что сравнительно недорогой Galaxy A34 на Dimensity 1080 показывает себя лучше, чем Galaxy A54 на Exynos 1380.

Купить Galaxy A54 на Exynos 1380

К счастью, фирменные процессоры Samsung в 2023 году встречаются редко. Даже флагманы Galaxy S пересели на Qualcomm, хотя еще пару лет назад в большинстве стран они выпускались именно на Exynos. И это — очень хорошо, потому что как бы ни старались корейцы, чипы у них получаются так себе.

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One UI — фирменная оболочка Samsung

Все современные смартфоны Samsung работают на операционной системе Android в обрамлении фирменной оболочки One UI. Прошивка — штука субъективная, поэтому я не стану оценивать ее и сравнивать с программным обеспечением устройств других производителей. Отмечу лишь, что оболочка Samsung вызывает существенно меньше нареканий со стороны пользователей, чем какая-нибудь MIUI на Xiaomi.

Если вас интересуют подробности, прочитайте наш текст с описанием скрытых функций One UI, о которых не знают даже владельцы смартфонов Samsung. Также не поленитесь узнать о других оболочках для Андроид, ведь у каждого производителя свое ПО.

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Обновления Андроид на Samsung

В сравнении с устройствами Apple смартфоны на Android часто критикуют за то, что производители быстро прекращают их поддержку, забывая о выпуске обновлений ПО практически сразу после выхода девайса на рынок. В некотором смысле подобные предположения соответствуют действительности, но точно не касаются Samsung. Корейская компания поддерживает свои устройства апдейтами Android на протяжении 5 лет с момента выхода той или иной модели. А порой Samsung обновляет смартфоны даже семилетней давности.

Конечно, не стоит преувеличивать значимость апдейтов. Но сам факт, что Samsung поддерживает свои устройства дольше, чем компания Google, которая, к слову, является владельцем Android, заставляет аплодировать корейцам. А стоит ли только из-за этого покупать смартфоны Самсунг — решайте сами.