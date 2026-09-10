Apple выпустила новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также первый складной iPhone Duo, который мы разоблачили в отдельном материале. А ещё нам удалось насчитать шесть функций, появившихся на Samsung, Google и устройствах других компаний несколько лет назад. Да, реализация Apple в отдельных местах может оказаться удобнее или продуманнее, и окончательный вердикт возможен только после сравнения устройств бок о бок. Но сам факт остаётся: идеи не новые, а Купертино только сейчас догнало то, что на Android уже стало рутиной.

Паспортный формат Duo придумали не в Купертино

Складные книжки Samsung делает годами, так что сама конструкция iPhone Duo, про который подробно рассказывал Кирилл Пироженко с AppleInsider.ru, никого не удивила. Но Apple сделала ставку на «паспортный» формат: более короткий и широкий корпус, похожий в сложенном виде на обычный телефон, а в раскрытом — широкоформатный мини-планшет. Звучит свежо, если забыть, что ровно так выглядел первый Pixel Fold от Google.

Дальше формат подхватили остальные: Samsung перешла на широкий корпус в Galaxy Z Fold8, а Xiaomi показала похожий по пропорциям Xiaomi 18 Fold на IFA 2026. То есть к моменту, когда Apple вышла на сцену, «новая форма» уже была стандартом рынка. Если вы держали в руках любой из этих аппаратов, Duo не покажется откровением.

Apple Pencil на обоих экранах и антиблик, как у Galaxy Z Fold 8

Вторая и третья фишки идут парой. iPhone Duo поддерживает Apple Pencil и на внешнем, и на внутреннем экране: можно черкать заметки, рисовать и оставлять пометки в документах. Поддержка стилуса на складном смартфоне тоже не изобретение Apple: на Android-раскладушках она появилась задолго до Duo.

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С антибликовым покрытием история та же. Внутренний экран любого складного телефона бликует сильнее обычного из-за гибких материалов, и специальный слой должен облегчить чтение и просмотр видео на солнце. Только вот Galaxy Z Fold8, вышедший в начале этого года, уже получил антибликовое покрытие внутреннего дисплея. Apple, возможно, сделала его лучше, но проверить это можно лишь при прямом сравнении.

Шарнир с фиксацией угла — у Samsung это называется Flex Mode

Шарнир iPhone Duo умеет держать телефон полураскрытым под разными углами. На практике это значит, что аппарат можно поставить на стол как маленький ноутбук, снимать на основные камеры без рук или смотреть видео на верхней половине экрана.

Любопытная деталь: обычный Galaxy Z Fold8 такой фиксации не имеет и либо полностью открыт, либо закрыт. Зато Galaxy Z Fold8 Ultra и все прошлые поколения Fold поддерживают Flex Mode, а Samsung ещё и оптимизировала под полусложенное положение целый ряд приложений. Apple здесь идёт по проторённой дорожке, просто не называет её чужим именем.

Ручные настройки камеры добрались до iPhone только сейчас

Переходим к iPhone 18 Pro. Главная фишка его камеры называется Pro Controls: это первые полноценные ручные настройки съёмки в штатной камере iPhone. Теперь можно самостоятельно менять выдержку, баланс белого и другие параметры вместо того, чтобы полностью полагаться на автоматику Apple.

Для айфона это действительно сдвиг: из камеры «нажал и готово» он превращается в инструмент, где фотограф сам решает, каким будет кадр. Но владельцы Android-флагманов вправе спросить, где Apple была всё это время. Профессиональный режим со всеми этими ползунками годами живёт в камерах почти всех производителей, и в 2026 году выдавать его за прорыв немного неловко.

Разделение экрана и Dual View

Шестой пункт собирает софтверные фишки. iPhone Duo наконец получил нормальную многозадачность: два приложения бок о бок на большом внутреннем экране. Две программы можно сохранить как пару и потом запускать одним касанием сразу в разделённом режиме. Пользователи Samsung узнают в этом App Pairs, только без сюрпризов.

Есть и Dual View: при съёмке на основные камеры внешний экран работает как видоискатель для того, кого фотографируют, чтобы человек видел себя в кадре. Motorola и другие производители складных Android-смартфонов предлагали это в разных вариантах не первый год.

Копирование выгодно и владельцам Android

Злиться на Apple особого смысла нет: индустрия всегда работала так. Когда Apple подхватывает идею, она получает массовое внимание, разработчики приложений начинают её поддерживать, а производители Android вынуждены доводить свои версии до ума, чтобы не отставать. В итоге выигрывает тот, кто пользуется телефоном, а не тот, кто первым нарисовал патент.

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За кем действительно стоит следить, так это за Google: у Pixel хватает эксклюзивных функций, которые пока не появились ни у Apple, ни у Samsung, и именно они станут следующими кандидатами на «инновации» в iPhone через пару лет. А если вы выбираете складной смартфон сегодня, помните, что у Android есть то, чего у Apple нет по определению: выбор между несколькими форматами, брендами и ценами.