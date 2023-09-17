Всем производителям смартфонов надо скопировать эту функцию iPhone 15 Pro

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Артем Сутягин

Одним из немногих аппаратных изменений, которые Apple представила в своих iPhone 15 Pro и Pro Max, является новая кнопка действия, заменяющая физический переключатель бесшумного режима. Как следует из всех утечек, часть из которых преднамеренно исходила от самой Apple, эта новая кнопка заменяет переключатель с одной единственной функцией на целую россыпь возможностей. И, несмотря на некоторую зависть к нему, я не могу не думать, что его появление — фантастическая новость для пользователей Android. Почему? Подражание — лучшая форма лести, и все мы знаем, к чему это приведет.

Всем производителям смартфонов надо скопировать эту функцию iPhone 15 Pro. Есть в iPhone что-то такое, что надо скопировать всем. Фото.

Есть в iPhone что-то такое, что надо скопировать всем.

Дополнительная кнопка на телефоне

Как и многие другие функции, представленные Apple, идея кнопки действия не нова. Некоторые телефоны Android уже много лет имеют похожую клавишу. В частности, ASUS Zenfone 10 включает функцию Smart Key на кнопке питания и позволяет назначать любое действие как на двойное, так и на долгое нажатие. Между тем, у Sony Xperia Pro-I есть специальная клавиша быстрого доступа, которая открывает любое приложение. На некоторых телефонах Nokia также была кнопка «Ассистент», которую можно было переназначить с помощью стороннего приложения для выполнения любых действий. И многие другие телефоны Android экспериментировали с дополнительными кнопками, прежде чем отступить и вернуться к тому, к чему мы привыкли.

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Хотя Apple — не первый бренд, придумавший настраиваемую кнопку, я не питаю иллюзий, что она войдет в книги по истории смартфонов как компания, которая их популяризировала. Apple не вносит легкомысленных изменений в аппаратное или программное обеспечение. Поэтому я уверен, что переход от физического переключателя к настраиваемой кнопке сохранится надолго и переключателя мы больше не увидим. А благодаря возможности настроить его на открытие любой шорткат Apple позволяет нам делать практически что угодно. Это неслыханное послабление от компании, у которой все разложено по полочкам.

Дополнительная кнопка на телефоне. Sony Xperia Pro-I с дополнительной кнопкой. Фото.

Sony Xperia Pro-I с дополнительной кнопкой.

У каких телефонов есть кнопка, как у iPhone 15 Pro

Как и в случае с виджетами, настраиваемыми экранами блокировки, режимом ожидания и многими другими функциями, здесь есть некоторое копирование, но исполнение типично в стиле Apple. Это просто, и это надолго.

Вдохновение — это улица с двусторонним движением. OnePlus, в частности, реализовала бесшумный переключатель в стиле iPhone для выключения оповещений. Теперь OPPO решила тоже ступить на этот путь. Google и Samsung взяли идею двойного тапа по задней панели iPhone и добавили ее в свои линейки Pixel и Galaxy. Когда какая-либо функция — независимо от того, насколько она новая или старая — появляется на iPhone, она может гораздо быстрее распространиться на остальную часть мобильного мира, чем после аналогичного шага любого другого производителя.

У каких телефонов есть кнопка, как у iPhone 15 Pro. Возможность настроить почти любую функцию на одну кнопку это очень удобно. Фото.

Возможность настроить почти любую функцию на одну кнопку это очень удобно.

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Самая удобная функция телефона

Будем надеяться, что подражание и лесть снова привлекут внимание пользователей Android, и мы увидим, как все больше брендов добавляют настраиваемые кнопки быстрого доступа. Лучшие телефоны Android в наши дни могут многое, и каждый использует свои возможности по-своему. Я люблю фотографировать, постоянные пользователи общественного транспорта часто включают музыку и подкасты, а кому-то важнее рабочие функции и запуск приложений. Всем подойдет эта универсальная кнопка, ведь это намного лучше, чем ярлык на экране блокировки или и вовсе отдельный пункт в приложении.

Самая удобная функция телефона. Есть не один телефон с дополнительной кнопкой. Но продвигать идею все равно надо. Фото.

Есть не один телефон с дополнительной кнопкой. Но продвигать идею все равно надо.

Лучший способ управления телефоном

А еще лучше то, что производители Android-смартфонов могли бы пойти дальше с кнопкой быстрого доступа, как это уже сделала ASUS. Назначьте различные действия для одиночного нажатия, двойного нажатия и нажатия и удержания. Тройное нажатие? Почему бы и нет! А даже если и нет, я уверен, что всегда найдется стороннее приложение, позволяющее это настроить.

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Сенсорный экран — это удобно, но если старая добрая кнопка может решить все проблемы и сделать мир более удобным, то почему бы не сделать это? Дайте мне клавишу, которую можно почувствовать и нажать, даже когда я достаю телефон, а то и вовсе не делая этого, и этот телефон сразу попадет в мой шорт-лист.

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