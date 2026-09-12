Apple подтвердила, что в iOS 27 появится iPhone Handoff: функция позволяет переключаться между двумя айфонами и сохранять при этом один и тот же номер телефона. Обновление выходит 14 сентября, а у других смартфонов аналогичной возможности пока нет, хотя есть много других фишек, которых Apple спёрла у Android для новых iPhone 18 Pro и iPhone Duo. Впервые функцию мельком упомянули ещё на WWDC в июне, но без объяснений, а в бета-версии iOS 27 на прошлой неделе её уже удалось рассмотреть подробнее. Я хожу с vivo X300 и периодически беру с собой вторую трубку Xiaomi 12T Pro, поэтому за этой новостью следил внимательно.

Два айфона, один номер и никакого переноса SIM

Суть функции простая. На одном айфоне стоит основная eSIM, на втором — сопутствующая. Берёшь в руки любой из них и остаёшься на связи с тем же номером, не перекидывая SIM-карту вручную и не обращаясь к оператору за переносом. По формулировке Apple, пользователи у поддерживаемых операторов смогут легко переключаться туда и обратно между двумя моделями iPhone с одним номером телефона.

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Звучит как мелочь, но любой, кто носит два телефона, знает, сколько мороки с этим связано, несмотря на то, что помимо устройств Apple eSIM поддерживают десятки (если не сотни) смартфонов других производителей, и я лично рассказывал о проверке этой функции. Сейчас на Android я либо ношу вторую трубку с другим номером, либо каждый раз вытаскиваю физическую SIM из одного аппарата и вставляю в другой. Первый вариант означает, что на второй телефон мне никто не дозвонится, второй — что я рано или поздно потеряю лоток или карту.

iPhone Handoff закрывает именно эту проблему: номер один, а телефонов два, и оба живые. Вышел с основным аппаратом — звонки идут на него. Взял на выходные другой — звонки идут туда.

На старте только T-Mobile и Telekom

Главный подвох спрятан в мелком шрифте анонса. На запуске iPhone Handoff будет работать только у T-Mobile в США и Telekom в Германии. По данным CNET, до конца года поддержку должны добавить Verizon и британский EE, дальше обещают и других операторов, но конкретных названий и сроков нет.

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Для нас это означает простую вещь: даже если у вас два айфона и вы обновитесь до iOS 27 по инструкции коллег с AppleInsider.ru на следующей неделе, функция сама по себе ничего не даст. Она зависит от оператора, а не только от прошивки. Про российских операторов в анонсе ничего не сказано, и делать выводы здесь рано: ни подтверждения, ни отказа не было.

Это типичная ситуация для функций, завязанных на eSIM и инфраструктуру связи. Apple может сколько угодно рассказывать о них на презентации, но реальная доступность определяется тем, договорилась ли компания с конкретным оператором.

Складной или игровой смартфон как вторая трубка

Android Authority справедливо замечает, что функция особенно полезна тем, кто держит рядом с основным телефоном что-то специализированное: складной аппарат, игровой смартфон или другую нишевую модель. У пользователей Android такие сценарии встречаются чаще, чем у владельцев айфонов, просто потому что выбор устройств шире.

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Мой vivo X300 закрывает почти всё, но бывают дни, когда хочется взять с собой что-то с большим экраном. И каждый раз упираюсь в тот же вопрос: как быть с номером. Ирония в том, что многие новинки iOS 27 Apple подсмотрела у Android, а вот здесь получилось наоборот: идея, которая напрашивается именно в мире Android, первой заработала на iPhone.

У Android пока нет ответа

Apple опередила Android с реализацией этой идеи. Ни Google, ни другие производители пока не показывали ничего похожего, так что владельцам Android-смартфонов остаётся старый способ с перестановкой SIM или второй номер на второй трубке.

Следить стоит за двумя вещами. Первая — как быстро расширится список операторов у Apple: если Verizon и EE действительно подключатся к концу года, функция перестанет быть экзотикой. Вторая — появится ли реакция со стороны Google, ведь техническая основа в виде eSIM на Android давно есть. Пока же это редкий случай, когда мне как владельцу Android есть чему позавидовать в iOS.