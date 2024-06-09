Apple теперь официально проигрывает Samsung и Google по обновлениям

Если вы хотите потратить десятки тысяч рублей на новый телефон, доступный в настоящее время, вам нужно подумать о том, как часто вы будете получать обновления. Флагманский телефон, который получает обновления только в течение трех лет, — это знак того, что вам придется спустя эти три года купить новый, если вы хотите оставаться в безопасности. Хотя политика обновления телефонов зависит от бренда, большинство из них четко указывает, как долго они будут поддерживать свои устройства. Но есть одно довольно заметное исключение.

Сколько лет Айфон получает обновления

Это исключение называется Apple. Исторически сложилось так, что компания из Купертино не давала минимальных гарантий на поддержку программного обеспечения, хотя часто превосходила другие компании, когда дело доходило до обновлений. Теперь, однако, Apple наконец-то обязалась обеспечить минимальный срок поддержки для iPhone, и это на удивление меньше, чем предлагают некоторые из ее конкурентов. А вот это нам уже очень и очень интересно.

29 апреля 2024 года в Великобритании вступило в силу постановление о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (PSTI). Это постановление обязывает компании, которые производят, импортируют или распространяют в Великобритании продукты с возможностью подключения к Интернету, соблюдать определенные требования безопасности. Ниже объясню, почему и нам важно то, что происходит в Великобритании.

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Цель этого постановления, как несложно догадаться, — повысить безопасность потребительских товаров, которые могут подключаться к интернету, в первую очередь устройств IoT. Компании, на которые распространяется действие постановления, должны предоставлять отчеты о соответствии, в которых, помимо прочего, указывается период поддержки, в течение которого будут предоставляться обновления системы безопасности.

Когда вышел iPhone 15

Поскольку iPhone являются продуктами, поддерживающими интернет, Apple обязана соблюдать британское постановление PSTI. Недавно компания опубликовала заявление о соответствии iPhone 15 Pro Max, в котором говорится, что «определенный период поддержки» составляет «минимум пять лет с даты первой поставки». То есть, мы ориентируемся на запуск первой партии в продажу. В случае с iPhone 15 в качестве «даты первой поставки» указано 22 сентября 2023 года — именно тогда он поступил в продажу.

Согласно тексту постановления PSTI, «определенный период поддержки» — это «минимальный срок, выраженный в виде периода времени с датой окончания, в течение которого будут предоставляться обновления безопасности». При этом «обновление системы безопасности» определяется в PSTI как «обновление программного обеспечения, которое защищает или повышает безопасность продукта, включая обновление программного обеспечения, которое решает проблемы безопасности, обнаруженные производителем или сообщенные ему».

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Когда перестанет обновляться iPhone 15

Таким образом, Apple подтверждает правительству Великобритании, что будет выпускать обновления безопасности в течение как минимум пяти лет с момента запуска iPhone 15. Другими словами, iPhone 15 официально гарантированно будет получать обновления безопасности до 22 сентября 2028 года. Это, как отмечает вице-президент по разработке безопасности и конфиденциальности Android в Google Дэйв Клейдермахер, означает, что Apple больше не предлагает лучшую политику обновлений безопасности в отрасли. И Samsung, и Google гарантируют семь лет не только обновлений безопасности, но и обновлений ОС Android для своих флагманских устройств, что на два года дольше, чем гарантирует Apple.

Вопрос в том, что это минимальный срок, а в теории компании ничто не мешает обновлять свои смартфоны и большее количество лет. Указан именно минимальный срок. Раньше некоторые смартфоны получали по 7 лет обновлений. Понятно, что Samsung и Google не будут перешагивать за 7 лет, а Apple, скорее всего, дотянется до этой отметки.

Какие телефоны обновляются дольше других

Apple славится своим подходом к обновлениям и предлагает больший срок, чем у подавляющего большинства устройств на базе Android. Так что, хотя Samsung и Google в настоящее время превосходят Apple в плане того, как долго они гарантируют поддержку программного обеспечения, это не означает, что пользователи iPhone не получат того же самого. В конце концов, телефоны от Apple не так сильно меняются от поколения к поколению по своей философии, и обеспечить им поддержку проще, чем в случае с Android-смартфонами, у которых даже архитектура процессора сильно меняется раз в пару лет. Не говоря уже о том, что самих смартфонов у каждого производителя намного больше.

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А теперь ответим на вопрос, почему это важно и для нас тоже. Все просто! Apple не будет отделять устройства для британского рынка и остального мира. А значит, сказанное относится ко всем iPhone в мире. А еще такой относительно небольшой срок указан, скорее всего, просто на всякий случай. Компания уверена, что уж 5 лет она точно будет обновлять то, что выходит сейчас. А дальше можно просто расширить этот срок. Так что соревнование по времени поддержки еще не закончено, и другие производители тоже будут подтягиваться в этом вопросе. У них просто нет выбора, ведь надо выдерживать конкуренцию.