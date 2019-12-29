Плохое зрение, возраст или болезни пожилых людей могут стать причинами, из-за которых они не смогут использовать современные смартфоны. Это серьезная проблема для рынка, и пока производители не предлагают нормальных режимов работы телефонов для таких случаев. Однако у нас есть выход, ведь мы нашли интересное решение в виде лаунчера BaldPhone. Он станет отличным вариантом и поводом, наконец, отказаться от покупки кнопочных так называемых «бабушкафонов», чьё качество исполнения и функциональность оставляет желать лучшего.



С помощью BaldPhone вы или ваши родители сможете уверенно использовать ряд функций, которые раньше были спрятаны где-то в меню смартфона. К тому же BaldPhone предлагает дополнительную функциональность.

На главном экране располагаются часы, панель с уведомлениями о приёме лекарств, фонариком, настройкой уровня звука и информацией о количестве заряда. Чуть ниже располагаются кнопки с доступом в меню последних звонков, номеронабирателя, контактов. Имеются кнопки WhatsApp, Ассистента Google, сообщений, фотографий, камеры, видео. В самом низу расположились кнопки доступа к меню приема лекарств, списка всех приложений и будильника.

Номеронабиратель имеет адаптированный интерфейс. К слову, он (интерфейс) здесь довольно понятный и простой: кнопки крупные, текст жирный и большой, иконки понятные.

Какие же приложения имеют адаптированный интерфейс?

Список последних звонков;

Меню со списком активных будильников и возможностью создать новые. Здесь также располагается кнопка таймера;

Создание будильника с возможностью удаления и редактирования;

Список уведомлений;

Список лекарств с настройкой уведомлений об их приёме;

Клавиатура;

Список фотографий.

В отличие от обычных лайнеров BaldPhone предлагает даже адаптированное меню настроек. В левом верхнем углу располагается красная кнопка для вызова экстренной службы, а для пользователей, которым непонятен интерфейс, разработчик подготовил специальный раздел с видеоинструкциями.

Разработчик BaldPhone подошел ответственно к созданию приложения и адаптировал много экранов под данный формат. Можно было обойтись лишь главным экраном, а сами приложения просмотра фотографий, будильника и просмотра видео оставить родными, но нет, в BaldPhone постарались адаптировать практически всё, и за это им спасибо. Кроме того, на сайте приложения расположилась ссылка на арабскую версию.

Еще одним приятным бонусом для многих станет тот факт, что это Open Source проект. То есть каждый желающий может внести свой вклад в его развитие. Например, можете поправить перевод на русский язык, если он вам кажется кривым. Можно также внести вклад в разработку самого приложения и сайта. Вы также можете предложить какие-либо идеи разработчику на Github или же просто поддержать проект и стать патроном.

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Здесь есть даже темная тема и встроенная система обновлений. То есть приложению для обновлений даже не нужны сервисы Google Play. Возможно, именно за этим будущее, ведь зависимость от сервисов крупных гигантов — не очень приятный факт, чем сильнее децентрализация, тем меньше проблем.

Ссылкой на приложение изначально поделился пользователь Reddit под ником Slovantes. И вот что он думает по этому поводу:

Я не являюсь автором, мне просто понравилось это приложение, потому что до этого я пробовал другие «бесплатные» и платные решения для моих родителей, и они не работали. Затем я увидел BaldPhone, это Open Source проект, мне понравилось, что у него встроенная система обновлений, простая галерея, надеюсь оно получит хорошую поддержку среди разработчиков.

Итого

Мы имеем отличную и, вероятно, единственную качественную программу для пожилых людей. И жаль, что производители смартфонов не уделяют этому должного внимания. Нам бы хотелось, чтобы Google в Android 11 представила отдельный режим для пожилых людей, ведь нужно думать о людях всех возрастов.

Скачать BaldPhone

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