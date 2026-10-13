Обновление, которого ждали несколько месяцев, у части владельцев Galaxy превратилось в неприятный сюрприз. Установка проходит как обычно, смартфон перезагружается, и уже на приветственном экране появляется сообщение, после которого дальше не пускает. Ни рабочего стола, ни настроек, ни приложений. Хорошая новость в том, что смартфон не сломан, и вернуть его можно самому. Но первое, что приходит в голову в такой ситуации, как раз делать не стоит. Рассказываем, что происходит, кого это касается и как вытащить Samsung из ловушки.

Что видят владельцы Galaxy после обновления

Всё начинается безобидно. Вы скачиваете One UI 9 на базе Android 17 по нашей инструкции, смартфон устанавливает её и загружается. Дальше система, как после любого большого обновления, показывает приветственный экран. Человек нажимает на него, и вместо списка изменений появляется ошибка XML с текстом Access Denied, то есть «Доступ запрещён».

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Закрыть это окно нельзя, пройти дальше тоже. Смартфон застревает на этапе первоначальной настройки и не открывает главный экран. Обычная перезагрузка ничего не меняет: после включения всё повторяется. Выглядит это действительно страшно, особенно для тех, кто первый раз видит на своём смартфоне сообщение с английскими техническими словами.

Каких моделей касается ошибка

Жалобы пошли 12 октября, сначала на Reddit и в X. One UI 9 сейчас расходится по миру волнами, и каждый день её получают новые модели. Дошло ли обновление до вашей, можно проверить в нашем графике выхода One UI 9 по моделям.

Сейчас, судя по жалобам, с проблемой столкнулись владельцы смартфонов:

Galaxy S24;

Galaxy S25;

Galaxy S26;

Galaxy A57;

некоторых складных Galaxy Z.

То есть это не беда одной модели, а сразу несколько поколений, и флагманы, и средний класс. При этом ошибка проявляется не у всех: многие обновились без проблем. Угадать заранее, повезёт ли вам, нельзя, поэтому лучше знать, что делать, ещё до установки.

Почему так происходит

Официально Samsung причину пока не назвала и никак не прокомментировала жалобы. Есть только версия инсайдера Фахада Али Джаведа: по его мнению, компания поменяла что-то на своих серверах, чтобы бороться с утечками прошивок. После этого проверка, которую смартфон проходит сразу после обновления, начала спотыкаться и блокировать саму себя.

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Подтверждения этой версии нет, но она хорошо объясняет главное: проблема не в испорченном файле обновления и не в вашем конкретном смартфоне. Смартфон после установки обращается к серверу Samsung и получает отказ. Отсюда и способ, который помогает: нужно, чтобы в этот момент смартфон просто не смог выйти в интернет.

Сбрасывать до заводских настроек не нужно

Первая мысль, когда смартфон не пускает дальше экрана настройки, — сделать сброс через меню восстановления. Не торопитесь: так вы гарантированно потеряете всё, что не успело попасть в облако, а проблему, скорее всего, не решите. Если причина действительно на стороне серверов, после сброса вы снова упрётесь в тот же экран.

Для способа, который помогает, стирать личные данные не требуется. Фото, переписки и приложения остаются на месте. То же касается похода в сервис: с этой ошибкой можно справиться за пять минут дома, а более общие причины, по которым смартфон не включается после прошивки, мы разбирали в статье что делать, если Samsung не включается после обновления.

Как обновиться и не попасть в ловушку

Если обновление вам ещё не пришло или вы его пока откладываете, зависания можно избежать заранее. Раз сбой возникает, когда смартфон после установки выходит в сеть, достаточно лишить его этой возможности на пару минут. Обновиться безопасно можно так:

Скачайте обновление в разделе «Настройки» — «Обновление ПО» — «Загрузка и установка», но пока не устанавливайте его. Когда загрузка закончится, включите авиарежим и убедитесь, что Wi-Fi тоже выключен. Запустите установку и дождитесь, пока смартфон перезагрузится. Пройдите приветственный экран и дождитесь появления рабочего стола. Только после этого выключите авиарежим.

Перед любым крупным обновлением не помешает и резервная копия: фото и контакты в облаке точно не пострадают, что бы ни случилось с прошивкой. Зарядите смартфон хотя бы до половины, чтобы установка не прервалась на середине.

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План по оживлению зависшего Samsung

Если вы уже смотрите на экран с ошибкой Access Denied, способ, который нашли пользователи Reddit, такой же простой: загрузить смартфон в безопасном режиме, отрезать его от интернета и перезагрузить. Действуйте так:

Зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно и держите, пока экран не погаснет — это принудительная перезагрузка. Как только появится логотип Samsung, отпустите кнопку питания и зажмите кнопку уменьшения громкости. Держите её, пока смартфон не загрузится: внизу экрана появится надпись «Безопасный режим». Проведите вниз от верхнего края экрана и включите авиарежим. Проверьте, что Wi-Fi и мобильные данные отключились. Перезагрузите смартфон обычным способом: зажмите кнопку питания вместе с кнопкой уменьшения громкости или просто кнопку питания и выберите «Перезагрузка». Дождитесь рабочего стола. После обычной перезагрузки смартфон должен загрузиться уже в нормальном режиме.

Когда рабочий стол появится, дайте смартфону пару минут, убедитесь, что всё открывается, и только потом выключайте авиарежим. Если надпись «Безопасный режим» никуда не делась, вот как выйти из безопасного режима на Android. Части пользователей хватало даже более простого варианта: отключить смартфон от любых сетей и коротко перезагрузить. А если не помогло ни то ни другое, не делайте сброс, а дождитесь исправления от Samsung: раз проблема, судя по всему, на стороне серверов, чинить её тоже будут там.

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Если ошибка не ушла или вы нашли другой способ, помогите тем, кто застрял прямо сейчас, — напишите об этом в чате AndroidInsider.ru в MAX. Главное, что стоит запомнить: зависание после One UI 9 — не поломка и не повод нести смартфон в ремонт. Виноват, по всей видимости, сервер, а не ваш Galaxy, поэтому лечится всё отключением от сети на пару минут. Обновляйтесь в авиарежиме, а если уже застряли, загрузитесь в безопасном режиме и повторите то же самое.