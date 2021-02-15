Что такое лаунчер для Android, зачем он нужен и какой лучше выбрать

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Иван Кузнецов 0

Существует отдельная категория пользователей, которые ценят Android за обширные возможности кастомизации. Я вполне допускаю, что часть из них понятия не имеет, о чём говорит, а скорее держится за кастомизацию, потому что не может объяснить окружающим, почему у них не iOS. Но, так или иначе, для некоторых возможность изменить внешний вид операционной системы действительно является большой ценностью. Ведь если на iOS максимум, что можно сделать, — это изменить рабочий стол виджетами и иконками приложений, то на Android дела с этим обстоят куда лучше.

Лаунчер

Лаунчер, он же лончер, он же загрузчик, он же оболочка. Называйте как хотите, суть от этого не изменится

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Несмотря на то о лаунчерах слышали ну практически все пользователи Android, высока вероятность, что многие из них либо не поняли их предназначения вообще, либо поняли, но неправильно. А, между тем, это один из тех элементов, который позволяет кастомизировать Android с минимальными усилиями, изменив не только оформление интерфейса, но и расширив его функциональные возможности.

Зачем нужен лаунчер для Android

Виджеты из iOS

Виджеты из iOS можно настроить и на Android, если у вас есть подходящий лаунчер

Если не пытаться играть в языкознание и не искать происхождение этого термина, то лаунчер – это пользовательский интерфейс для Android, который включает в себя оформление рабочего стола, экрана блокировки, меню, виджетов и других системных компонентов. Я намеренно не использую в определении словосочетание «графический интерфейс», потому что, как я заметил выше, одним только графическим оформлением здесь дело не ограничивается.

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По факту, лаунчер представляет собой системную оболочку для смартфонов под управлением Android. Их довольно много, все они разные и распространяются тоже по-разному. Кстати, One UI, EMUI и MIUI – это тоже лаунчеры, но эксклюзивные. То есть производители их устанавливают только на фирменные устройства и не открывают к ним доступа для пользователей не из тусовки. Но бывают и исключения. Например, Poco. Китайский производитель не побоялся и открыл доступ к своему Poco Launcher для владельцев любых устройств под управлением Android.

Какой лаунчер для Android выбрать

Poco Launcher

Это Poco Launcher, он очень быстрый

Перечислю самые популярные лаунчеры для Android:

Все они выпускаются разными компаниями и не похожи друг на друга. Но всех их объединяет то, что они меняют функциональность смартфона, на который их устанавливают.

Допустим, Nova Launcher (по крайней мере, его платная версия) позволяет производить мельчайшие настройки интерфейса, кастомизируя не только оформление рабочего стола, но такие элементы, как пиктограммы в строке состояния, клавиши управления интерфейсом, менять иконки приложений, шторку уведомлений, экран входящих и исходящих вызовов. В общем, вариантов настройки действительно много. Главное – купить платную версию, которая предлагает весь спектр функциональных возможностей без исключения.

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Или возьмём, например, Action Launcher. Многим пользователям Android он понравится тем, что позволяет настроить точно такие виджеты, как на iOS. Несмотря на то что на Android виджеты существовали с самого начала, особый интерес к ним пользователи испытали только после выхода iOS 14. Apple смогла реализовать их таким образом, что виджетами стали пользоваться даже те, кто никогда раньше даже не помышлял ими пользоваться.

Как кастомизировать Android

Яндекс.Лончер

А это Яндекс.Лончер, он удобный и яндексоориентированный

Цель этой статьи состоит вовсе не в том, чтобы посоветовать вам какой-то конкретный лаунчер, который будет лучше других. На мой взгляд, идеального лаунчера не существует, потому что каждый должен выбирать его под свои нужды, пусть даже кратковременные. Хочется лёгкости и быстродействия – выбирайте Poco Launcher. Хочется обилия элементов настройки – качайте Nova Launcher. А для поклонников сервисов Яндекса и голосового ассистента «Алиса» вряд ли найдётся что-то лучше Яндекс.Лончера.

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Прелесть лаунчеров состоит в том, что их можно с лёгкостью менять тогда, когда вам захочется. Это не прошивки, ради которых нужно получать рут-права, разбираться с такими понятиями, как Magisk и бутлоадер. Достаточно просто найти в Google Play нужный вам лаунчер, скачать его, проверить в работе и, если он вас чем-то не устроил, просто заменить на другой. Понятное дело, что некоторые лаунчеры стоят денег, если вы хотите открыть для себя весь спектр доступных возможностей, однако большинством можно пользоваться абсолютно бесплатно. А значит, нет причин не экспериментировать.

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