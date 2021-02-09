Как изменить фото профиля в Google Контактах на Android

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Артем Сутягин 0

При всем удобстве современных операционных систем некоторые вещи в них являются не очень логичными или понятными. Часто функции прячутся в каких-то глубоких слоях меню или лежат на поверхности, но совершенно никак не выделяются и не подчеркиваются. Поэтому у наших читателей возникает много вопросов, на самые частые из которых мы отвечаем в наших статьях. В этот раз поговорим о том, как изменить свое фото профиля в Google контактах, телефонной книге смартфона или аккаунте Google. Все эти действия делаются в пару кликов и процедура почти не отличается от смартфона к смартфону. Даже на старых версиях Android предложенные алгоритмы будут работать.

Google Контакты

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Как поменять свое фото в Google Контактах

Изменить изображение профиля, связанное с вашей учетной записью Google, никогда не было сложно, но теперь это сделать еще проще. Изменения в последней версии Google Контактов сводят процесс изменения фотографии буквально к двум касаниям экрана. Все делается быстро и легко непосредственно из приложения.

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Чтобы это сделать, откройте приложение Google Контакты на своем смартфоне. Обратите внимание, что предложенный способ будет работать только в последней версии приложения, поэтому стоит обновить его, если давно этого не делали. Мой смартфон работает под управлением Android 11, но это не так важно в данном случае.

Для изменения фотографии коснитесь изображения своего профиля в Google Контактах. Если изображения пока нет, алгоритм не поменяется, просто коснитесь того места, где оно должно быть. Откроется дополнительное окно управления настройками профиля. В нем вам надо будет еще раз коснуться своей фотографии. На этот раз на ней будет отображаться значок камеры. Вы попадете прямо в настройки учетной записи Google. А именно, в тот ее раздел, где можно задать или сменить фотографию.

Контакты

Буквально 2-3 касания экрана и фото обновлено.

Вот так просто и незатейливо можно поменять фото в Google Контактах. Есть ощущение, что со временем это будет также легко делаться и в других приложениях Google. Например, где-то с середины прошлого года документация Google по изменению изображения профиля Gmail была изменена. Появилась отсылка к указанному выше процессу, хотя на самом деле функция еще не работает в этом приложении.

Если попробовать пройти описаный выше путь в GMail и после первого шага нажать на фото профиля, то в открывшемся окне иконка будет не активна. На ней не будет значка камеры и придется идти более сложным путем.

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Как поменять фото профиля в GMail

Чтобы изменить фотографию профиля в GMail, надо запустить приложение и нажать на фотографию в верхнем правом углу экрана. Откроется дополнительное окно, в котором можно будет выбрать настройку профиля Google. Этот пункт и надо будет выбрать.

После того, как страница с профилем будет загружена, в ее верхней части будет фотография. Если до этого она не задавалась, там будет круг с первой буквой вашего имени. Нажав на него, можно будет сделать или выбрать фотографию, которая и станет фотографий профиля и будет отображаться во всех приложениях Google.

Google Mail

Тут быстро поменять фото нельзя и надо переходить в настройки аккаунта.

Изменения настроек профиля Google

Изменение процедуры замены фотографии в Google Контактах впервые замечено ребятами из XDA Developers и тестировалось еще в Google Contacts v3.31 в сентябре прошлого года. Сейчас функция добралась до широкого пользователя, но есть вероятность того, что у вас не получится установить последнюю версию приложения. В этом случае менять фото придется по-старому, но это тоже не является большой проблемой.

Новый способ замены фотографии интересен больше с той точки зрения, что компания почему-то пока не внесла изменения во все приложения и не сделала его универсальным. Будем следить за развитием событий, и, скорее всего, в ближайшее время упущение будет исправлено.

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Как поменять фото профиля в контактах смартфона

Замена фотографии в контактах телефона не так важна, как замена фото в аккаунте Google. Лично сделал это в первый раз, когда готовил эту статью. Но если вы хотите задать свое фото, то это тоже не сложно.

Я делал это на Samsung Galaxy S21, опыт использования которого совсем скоро выйдет на нашем сайте и YouTube-канале. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro

Открыв приложение, в моем случае я сразу увидел место для фотографии над контактами. Достаточно нажать на него, чтобы открылся профиль, а там уже еще раз выбрать фото и заменить его.

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Но на некоторых телефонах все чуть-чуть сложнее. Например, в случае с Honor 20 Pro надо нажать третью сверху строчку, в которой будет ”мой профиль”. Дальше процедура будет той же самой — меняем настройки профиля.

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