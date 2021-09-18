Что такое Material Design от Google и почему о нем все говорят

Дизайн операционной системы — половина успеха новых гаджетов. Многие пользователи могут не обращать внимание на новые фишки устройств, но внешний вид точно оценит каждый. В последнее время буквально все новостные источники говорят о новых приложениях от компании Google, которые получили обновленный Material Design. Уверен, вы тоже натыкались на подобного рода статьи. Но что это такое и в чем особенности этой концепции, большинство пользователей не догадываются. Да, выглядит вроде красиво. Предлагаю раз и навсегда разобраться в вопросе нового дизайна от Google.

Material Design (Материальный дизайн) — внешний вид программного обеспечения и приложений операционной системы Android от компании Google.

Впервые он был представлен публике на конференции Google I/O в 2014 году. Идея заключается в приложениях, которые открываются и сворачиваются как карточки, используя эффекты теней. То есть в Google собрались полностью избавиться от острых углов.

Читайте также: Samsung позволит увеличить оперативную память своих телефонов.

Похожий интерфейс имеет операционная система iOS на iPhone. Думаю, что многие обратили внимание на скругленнные края приложений на яблочном девайсе. По идее дизайнеров Google, у приложений все края должны быть скруглёнными, а открываться они будут как карточки, переключаясь между собой плавно и практически незаметно для глаза.

Изначально в Google Material Design имел кодовое название «квантовая бумага» (quantum paper). Это была своего рода метафора с отсылкой на бумагу с трехмерным пространством.

Почему Google стремится к Material Design

Думаю, что в современном мире всем стало ясно: мало сделать красиво, нужна еще функциональность. Поэтому, конечно, любой дизайн подразумевает собой свои особенности. При разработке Google преследовали две главные цели. Первая — все продукты на базе операционной системы Android должны оказаться унифицированы. Вторая — огромное количество приложений в Google Play должны восприниматься пользователями не обособленными единицами, а продолжениями одной системы.

Звучит крайне привлекательно. Но вот только концепция дизайна была представлена в 2014 году, а сейчас 2021. И до сих пор многие приложения в Google Play даже и не думают вносить коррективы согласно каким-то там новшествам. Несмотря на то, что недавно компания пообещала провести глобальную чистку магазина, я очень сомневаюсь, что дело коснется адаптации приложений под новую концепцию.

С другой стороны, можно посмотреть как изменялась операционная система Android с годами, после чего становится понятно, что компания, хоть и медленно, но все же движется в этом направлении.

Отдельным важным моментом в новой концепции являются анимации на устройствах от Google. Когда мы пользуемся гаджетом, то буквально не обращаем на это внимание, но люди, хоть чуть-чуть знакомые с дизайном, точно знают, что это крайне важная часть любого интерфейса.

По задумке анимация на Android должна помочь устройствам стать более простыми и понятными в использовании. Например, когда вы сворачиваете приложение, анимация должна показать, где находится его значок на главном экране для того, чтобы вы в следующий раз понимали, где располагается тот или иной софт.

Цвет — еще одна важная деталь нового дизайна. Компания каждый год работает над этим и максимально упрощает цветовую гамму, играясь лишь с тенями. Насыщенные, ровные цвета. Резкие, очерченные края. Крупная типографика и немалые отступы между элементами. Такова визуальная составляющая Material.

Подписывайтесь на нас в Google Новости, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android, которой нет на нашем сайте.

Что такое Material You

Сейчас Google переходит на новый уровень — дизайн Material You. Система выглядит очень красочно и ориентирована на идею интеграции дизайна от Google во все приложения. Внешний вид должен коснуться абсолютно всех приложений, начиная от веб-версии, заканчивая интерфейсом самой системы.

Основная мысль новой концепции заключается в идее стиля системы, который подстраивается индивидуально под каждого пользователя. То есть, если вы установили свои обои на рабочий стол, то абсолютно все на смартфоне будет адаптироваться под это изображение и перестроит палитру цветов специально для вас.

Обидно, что дизайн по-настоящему оценят только владельцы голого Android, так как велика вероятность, что крупные бренды скроют всю красоту под собственные оболочки.

Мы ждали нового дизайна уже этой осенью, вместе с презентацией Android 12 и Google Pixel 6, но в Google что-то пошло не так.

Новый Гугл переводчик

Если с внешним видом системы у Google все продвигается более-менее, то с приложениями все не очень хорошо. Совсем недавно, наши зарубежные коллеги из 9to5Google рассказывали о новом дизайне Google Translate, который предположительно должен дебютировать в новой операционке Android 12.

Признаюсь, я уже давно отказался от переводчика Google. Несмотря на всю его популярность и простоту, когда начинаешь работать с этим приложением «боль» становится синонимом названия этого софта.

Хотя, казалось бы, все предельно просто и ясно. Сюда вводишь исходный текст, здесь высвечивается перевод и управление голосом. Но в итоге все выглядит очень плохо. Простому человеку, как мне, крайне трудно замечать детали, из-за которых интерфейс кажется загроможденным, но для этого ведь и существует отдельная профессия дизайнера. Он точно (ну или не совсем) знает, как сделать софт простым, а его использование понятным даже для ребенка.

Это тоже отдельная тема для разговора. Приложение становится понятным для ребенка не потому, что дети быстро растут в умственных способностях, а потому что команда разработчиков вместе с дизайнерами проработали этот момент донельзя.

Читайте коллег: Xiaomi блокирует смартфоны в Крыму? Правда и вымысел.

Что ж, пожелаем компании Google дальнейших успехов в достижении простоты и минимализма в Android и будем надеяться, что скоро весь магазин Google Play перейдет в новый формат. И жить станет гораздо проще.

А что вы думаете по поводу нового Material Design? Предлагаю поделиться своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.