Xiaomi блокирует смартфоны в Крыму? Правда и вымысел

Мало кто помнит, что первое время, когда iPhone только-только вышли в продажу, их нельзя было активировать без сим-карты AT&T, а значит, и за пределами США. Именно для того, чтобы обойти это ограничение, и был создан джейлбрейк, а вовсе не для расширения функциональных возможностей iOS, как многие думают. С тех пор прошло много лет, Apple продаёт свои смартфоны по всему миру и уже давно не ограничивает их активацию по географическому признаку. Но неожиданно по тому же пути решила пойти Xiaomi, начав блокировать фирменные аппараты в Крыму. Разберёмся, правда ли это.

Xiaomi пообещала дольше обновлять свои телефоны, но не спешите радоваться

Первое сообщение о блокировке смартфонов Xiaomi на территориях, на которые запрещён их экспорт, появилась в субботу, 11 сентября, на портале XDA. В посте рассказывалось о том, что пользователи устройств бренда из разных стран мира пожаловались на принудительную остановку работы.

Где блокируют смартфоны Xiaomi

В качестве доказательства блокировок была приведена фотография смартфона Xiaomi, у которого на экране по-испански было написано о том, что аппарат заблокирован в связи с нарушениями экспортной политики. Несмотря на то что фотография была одна, XDA сообщил, что смартфоны блокируются на нескольких территориях:

Иран

Куба

Сирия

Судан

КНДР

Крым

Новая функция MIUI защитит пользователей Xiaomi от плохих приложений

К настоящему моменту удалось обнаружить только два подтверждения блокировок. Они пришли из Сирии и Кубы – по одному из каждой страны. Ни из одной другой страны, включая Крым, жалоб не поступало. По крайней мере, ни на одном тематическом форуме, ни на портале Reddit нет комментариев крымчан о том, что их смартфоны принудительно блокируются производителем.

СМИ, которые пишут о блокировках, ссылаются на пункт пользовательского соглашения Xiaomi, гласящий о запрете активации устройств бренда на территориях, куда они официально не поставляются. Но это довольно сомнительный довод по нескольким причинам:

Правовые документы не допускают расширительного толкования, и, если в них говорится, что запрещается именно активация, значит, запрет не распространяется на уже активированные устройства. По крайней мере, не должен, учитывая, что точное указание на это отсутствует.

Xiaomi нигде не указывает на то, что устройства, активированные или уже работающие на внеэкспортной территории, будут заблокированы. А отсутствие санкции как таковой, прописанной в документе изначально, не позволяет включать её туда постфактум.

Российский рынок является для Xiaomi вторым по значимости после китайского. Поэтому компания вряд ли может себе позволить вести себя таким образом в отношении жителей российского региона, рискуя своей популярностью и авторитетом.

Естественно, что верить непонятно откуда взявшимся слухам без доказательств мы не могли. Поэтому мы решили спросить, правда ли, что смартфоны крымчан блокируют по беспределу, у самих крымчан. Мы устроили опрос у себя в телеграм-канале, и получили ожидаемый ответ: нет, смартфоны Xiaomi в Крыму не блокируют. Нам не написал ни один человек из более чем 6-тысячной аудитории нашего канала о такой проблеме.

Правда ли, что Xiaomi блокирует смартфоны

Но нам и этого показалось недостаточно. Поэтому мы обратились за разъяснениями к официальным представителям Xiaomi. Вот что они ответили:

На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi.

Комментарий, откровенно говоря, скудный. Однако глава службы внешних связей по России и странам СНГ Xiaomi Евгений Мосунов уточнил, что это ответ головного офиса компании. То есть проблемой занимаются на более высоком уровне, чем можно было подумать.

Да, если придираться к словам, можно понять, что хоть крымчане и не жаловались на блокировки, на них вполне могли жаловаться жители других стран. Во всяком случае, о них в комментарии не говорится ни единого слова. А мы знаем, что как минимум два случая блокировок действительно имели место. Но два случая нельзя назвать массовыми блокировками, как это делают многие СМИ.

Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне

Какой из этого можно сделать вывод? Очевидно, что, если блокировки и имели место, то это были какие-то точечные случаи. Если помните, пару лет назад в сети появились похожие жалобы пользователей, купивших китайские версии смартфонов Xiaomi на АлиЭкспресс. Они сообщали, что их аппараты блокируются ни с того, ни с сего.

Однако глобальной проблемой это не стало, поэтому я бы предположил, что речь в данном случае идёт не только и не столько о географии использования смартфонов, сколько о нарушении других правил. Ну, а крымчанам я бы рекомендовал не переживать. Я больше чем уверен, что ваши аппараты никто не заблокирует.