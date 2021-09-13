Xiaomi блокирует смартфоны в Крыму? Правда и вымысел

Мало кто помнит, что первое время, когда iPhone только-только вышли в продажу, их нельзя было активировать без сим-карты AT&T, а значит, и за пределами США. Именно для того, чтобы обойти это ограничение, и был создан джейлбрейк, а вовсе не для расширения функциональных возможностей iOS, как многие думают. С тех пор прошло много лет, Apple продаёт свои смартфоны по всему миру и уже давно не ограничивает их активацию по географическому признаку. Но неожиданно по тому же пути решила пойти Xiaomi, начав блокировать фирменные аппараты в Крыму. Разберёмся, правда ли это.
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Первое сообщение о блокировке смартфонов Xiaomi на территориях, на которые запрещён их экспорт, появилась в субботу, 11 сентября, на портале XDA. В посте рассказывалось о том, что пользователи устройств бренда из разных стран мира пожаловались на принудительную остановку работы.
Где блокируют смартфоны Xiaomi
В качестве доказательства блокировок была приведена фотография смартфона Xiaomi, у которого на экране по-испански было написано о том, что аппарат заблокирован в связи с нарушениями экспортной политики. Несмотря на то что фотография была одна, XDA сообщил, что смартфоны блокируются на нескольких территориях:
- Иран
- Куба
- Сирия
- Судан
- КНДР
- Крым
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К настоящему моменту удалось обнаружить только два подтверждения блокировок. Они пришли из Сирии и Кубы – по одному из каждой страны. Ни из одной другой страны, включая Крым, жалоб не поступало. По крайней мере, ни на одном тематическом форуме, ни на портале Reddit нет комментариев крымчан о том, что их смартфоны принудительно блокируются производителем.
СМИ, которые пишут о блокировках, ссылаются на пункт пользовательского соглашения Xiaomi, гласящий о запрете активации устройств бренда на территориях, куда они официально не поставляются. Но это довольно сомнительный довод по нескольким причинам:
- Правовые документы не допускают расширительного толкования, и, если в них говорится, что запрещается именно активация, значит, запрет не распространяется на уже активированные устройства. По крайней мере, не должен, учитывая, что точное указание на это отсутствует.
- Xiaomi нигде не указывает на то, что устройства, активированные или уже работающие на внеэкспортной территории, будут заблокированы. А отсутствие санкции как таковой, прописанной в документе изначально, не позволяет включать её туда постфактум.
- Российский рынок является для Xiaomi вторым по значимости после китайского. Поэтому компания вряд ли может себе позволить вести себя таким образом в отношении жителей российского региона, рискуя своей популярностью и авторитетом.
Естественно, что верить непонятно откуда взявшимся слухам без доказательств мы не могли. Поэтому мы решили спросить, правда ли, что смартфоны крымчан блокируют по беспределу, у самих крымчан. Мы устроили опрос у себя в телеграм-канале, и получили ожидаемый ответ: нет, смартфоны Xiaomi в Крыму не блокируют. Нам не написал ни один человек из более чем 6-тысячной аудитории нашего канала о такой проблеме.
Правда ли, что Xiaomi блокирует смартфоны
Но нам и этого показалось недостаточно. Поэтому мы обратились за разъяснениями к официальным представителям Xiaomi. Вот что они ответили:
На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi.
Комментарий, откровенно говоря, скудный. Однако глава службы внешних связей по России и странам СНГ Xiaomi Евгений Мосунов уточнил, что это ответ головного офиса компании. То есть проблемой занимаются на более высоком уровне, чем можно было подумать.
Да, если придираться к словам, можно понять, что хоть крымчане и не жаловались на блокировки, на них вполне могли жаловаться жители других стран. Во всяком случае, о них в комментарии не говорится ни единого слова. А мы знаем, что как минимум два случая блокировок действительно имели место. Но два случая нельзя назвать массовыми блокировками, как это делают многие СМИ.
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Какой из этого можно сделать вывод? Очевидно, что, если блокировки и имели место, то это были какие-то точечные случаи. Если помните, пару лет назад в сети появились похожие жалобы пользователей, купивших китайские версии смартфонов Xiaomi на АлиЭкспресс. Они сообщали, что их аппараты блокируются ни с того, ни с сего.
Однако глобальной проблемой это не стало, поэтому я бы предположил, что речь в данном случае идёт не только и не столько о географии использования смартфонов, сколько о нарушении других правил. Ну, а крымчанам я бы рекомендовал не переживать. Я больше чем уверен, что ваши аппараты никто не заблокирует.