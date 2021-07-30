В Google Play станет так же чисто, как в App Store

У магазина приложений Google Play существует много плюсов в сравнении с аналогом всеми известной компании: качественные рекомендации, приложения для абсолютно разных сегментов Android устройств, максимально открытая площадка. Google Play уже много лет пытается очистить свой магазин от некачественных приложений и пока у них мало что выходит. Что не скажешь про App Store, в котором всегда чисто и уютно. С 29 сентября в силу вступают новые изменения политики магазина от Google. Интересно, смогут ли в компании раз и навсегда избавиться от проблем качества своих приложений.

Еще будучи ребенком со своим первым телефоном на базе Android, я заметил, что для того, чтобы найти качественный софт на смартфон, необходимо потратить порядка 30 минут своего времени. Многие разработчики копировали названия популярных приложений, забирая загрузки пользователей обманом. Десятилетнему мне, уже тогда приходилось каждый раз искать колонку «разработчик» в описании, чтобы не попасть на удочку хитрецов. Спустя некоторое время я понял, что каждый раз при поиске программ по теме, а не по названию, гораздо лучше будет обращаться к известным новостным порталам, которые выкладывают подборки приложений. Так, кажется совсем давно, я впервые столкнулся с AndroidInsider.ru. Думаю, многие пользователи делали также. Хочу сказать вам большое спасибо за доверие на протяжении многих лет. Мы стараемся работать для вас. К слову, недавно мой коллега Иван Герасимов, собрал отличную подборку приложений для путешествий. Рекомендую ознакомиться.

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По заявлениям компании Google, в новом обновлении своего магазина они не только почистят устаревшие и давно неподдерживаемые приложения, но и закроют доступ для некоторых аккаунтов разработчиков. Исключением будут аккаунты с более чем 1000 загрузок и в которых были покупки в течение последних трех месяцев. Новые правила будут касаться названий, внешнего вида иконок, скриншотов и описаний. Намечается огромная чистка магазина, которая должна положительно сказаться на безопасности сервиса от Google.

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Сейчас в сервисе существует огромное количество приложений использующих самые разные способы притяжения нашего внимания: ключевые слова, некоторые смайлики в названиях и, пожалуй самый большой пласт плохих приложений, которые используют названия сторонних крупных разработок. По заявлениям Google это не только может вызвать бурю негодования у простых пользователей, но и стать отличной мишенью для хакеров для загрузки вредосного программного обеспечения, особенно если они не были усилены двухфакторной аутентификацией. При этом, если аккаунт будет подвергнут удалению, восстановить его уже не получится. Придется создавать новый аккаунт. Вы только посмотрите сколько сейчас находится в магазине приложений, неподдающихся никакой критике.

Что будет запрещено в Google Play?

названия приложений более 30 символов

слова, не имеющие отношения к приложениям, такие как «быстро», «бесплатное», «загрузите сейчас»

написание слова одними заглавными буквами, за исключением случаев, когда этого требует название бренда

лишние знаки препинания в названии

эмодзи и другие смайлики

графические элементы или текст в предполагаемом месте в рейтинге магазина

другие элементы на скриншотах и иконках, вводящие в заблуждение пользователя

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Многие думают, что Google Play следовало бы заняться качественной чисткой магазина еще с самого его запуска, ужесточив правила для разработчиков. Однако давайте не забывать, что у такого подхода существует и ряд преимуществ. Площадка для загрузки приложений абсолютно открыта, а значит, новые разработчики могут набивать руку для совершения новых побед и в дальнейшем радовать нас гораздо лучшим софтом.

Искренне верим и надеемся на то, что Google подошли к вопросу крайне серьезно и в дальнейшем магазин приложений будет регулярно поддаваться серьезным изменениям и наконец полностью избавит простых пользователей от необходимости подолгу выбирать действительно качественный софт на свое устройство. Мне кажется, в современном мире разные операционные системы должны рассматриваться не как конкуренты, а как коллеги. Так, можно было бы позаимствовать некоторые идеи качества у App Store и прийти к успеху.

А как вы считаете, Google удастся раз и навсегда избавиться от захламленности своего магазина? Или спустя некоторое время все опять встанет на круги своя? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм чате.