Что такое умный будильник и зачем он нужен?

Приложения и гаджеты с названием «Умный будильник» появились гораздо раньше чем мы можем себе представить. Ученые в этой сфере работают не покладая рук уже ни один десяток лет. Раньше основной задачей «умного» будильника было «встать с кровати». Сейчас же с повышением уровня качества жизни требования к будильнику изменились. Важен не сам факт пробуждения в конкретное время, важно встать с чувством бодрости и хорошего настроения. Однако, за столько лет работы над этим вопросом умные будильники так и не пришли в массовое использование. Почему? Ответим в этой статье.

Мой опыт использования умных будильников начался еще в старшей школе. Встать с кровати для меня никогда не составляло большого труда. Но для того чтобы «раскачаться» необходим был не один час. Просмотрев список приложений в магазине на своем HTC Radar, я нашел очень интересное решение. Приложение называлось «Будист» и суть была в том, что вас будили реальные люди. Настройка по тем временам была достаточно гибкая. Можно было задать интервал времени, в который вас разбудят, была настройка по полу и возрасту для тех, кто будет вам звонить. Так я начал просыпаться гораздо лучше. Но через некоторое время поддержку приложения по неизвестным причинам прекратили и обновление, пришедшее на смартфон вызвало у меня бурю негодований.

Читайте также: Почему некоторые приложения на дорогих телефонах работают хуже, чем на дешевых.

Что значит умный будильник?

Сейчас умный будильник это прибор или приложение на смартфоне, позволяющее не только обеспечить комфортное пробуждение пользователя, но и предоставить статистику по количеству времени, проведенного в кровати и дать совет, как начать лучше спать с течением времени. Причем считают не только его, но и время непосредственно во сне, а также мониторинг быстрой и медленной фазы сна. Недавно на рынке появились также световые будильники, которые имитируют рассвет, позволяя тем самым лучше проснуться или закат, чтобы качественно подготовиться ко сну. Устройством, твердо занявшим эту нишу можно считать компанию Philips с ее продуктом. А для любителей «топ за свои деньги» большое количество положительных отзывов набирает Xiaomi Mi Bedside Lamp.

Надо понимать, что умный будильник, как и любой другой гаджет не позволит вам спать каждый день 5 часов и вставать «бодрячком». В медицине существует целый раздел посвященный гигиене сна, позволяющий решить многие проблемы. Важно: качественное пробуждение помимо учета фаз сна, требует хорошей дисциплины и контроля над своим телом.

Лучшие приложения умных будильников на Android.

В этой подборке я не буду касаться привычных для всех приложений функций, например установки мелодии из Spotify. Если вы еще с этим не знакомы, переходите по ссылке.

Sleep as Android. Одно из самых популярных приложений сна. Из положительного отмечу:

— Отличную синхронизацию с Android Wear или Google Fit.

— Запись разговоров во сне, определение храпа и функция анти-храп.

— Вы не проспите с проверкой пробуждения через капчу (Математический способ, счёт овец, тряска телефона, QR-код или NFC-метка).

— Бесплатный 2х недельный период и демократичная стоимость. Если вы все же не можете встать с кровати утром, отличным помощником будет приложение Alarmy. Создатели этого приложения руководстовались необходимостью ТОЧНО ВСТАТЬ. Для этого в будильнике существует множество решений. Ниже представлены некоторые из них, доступные в бесплатной версии.

— Безумно громкий рингтон для спящих и полуночников, а также нежный будильник для утренних людей, которые хотят просыпаться без каких-либо забот

— Фотография миссия — проснитесь и сфотографируйте зарегистрированное место, чтобы отключить будильник.

— Математическая миссия — решайте простые или сложные математические задачи и запускайте свой мозг.

— Миссия — отсканируйте зарегистрированный штрих-код или QR-код, чтобы выключить будильник.

— Shake миссия — встряхните телефон до 999 раз, чтобы разбудить свое тело. Приложение Sleepzy на мой взгляд является самым качественным в виду наличия одной простой функции — «дневник сна», которая позволяет не только проснуться, но и оценить свои поведенческие привычки, чтобы в дальнейшем стать полностью независимым от будильника.

Тактика ведения дневника используется не только в сомнологии, но и во многих других отраслях медицины, таких как кардиология или гастроэнтерология.

Лично я давно ушел от умных приложений, отслеживающих сон. Пересмотрев свой распорядок дня и оценив количество времени, проведенного в кровати, я понял, что в первую очередь необходимо самому работать в этом напрвлении. Расслабляющая музыка, каждодневное повторение определенных «ритуалов» вроде теплого душа и чистки зубов, не есть в течение 4 часов перед сном, позволили мне спать гораздо лучше чем это делали умные будильники.

А вы пользуетесь умным будильником? Какое приложение вам нравится больше? Обязательно поделитесь опытом в нашем Telegram чате.