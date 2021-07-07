Почему некоторые приложения на дорогих телефонах работают хуже, чем на дешевых

Если вам кажется, что на вашем флагманском супер-пупер крутом смартфоне какие -то приложения работают медленнее, чем у друга/соседа/ребенка на бюджетной модели, то не пугайтесь. И уж тем более не надо вспоминать масонов, рептилойдов и готовить шапочку из фольги. Шутки шутками, но ситуация не очень приятная, а виноваты в ней сами производители. Это именно они специально делают так, чтобы, даже купив флагман, вы не могли пользоваться им на максимальной скорости. В этом были замечены многие, но теперь на этом прокололась компания, которая по своему имиджу, наоборот, должна бороться с подобными вещами — OnePlus. Сейчас расскажу, в чем дело, и на примере этого китайского бренда расскажу, почему так происходит.

Как OnePlus замедляет телефоны

Сказанное дальше в статье относится не только к смартфонам OnePlus, но рассматривать что-либо проще не конкретных примерах.

OnePlus всегда использовала флагманские характеристики в своих устройствах. Собственно, этим компания и набрала себе базу преданных фанатов, а заодно стала одним из самых известных брендов в мире.

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Даже когда телефоны OnePlus были проще, чем у конкурентов, они все равно старались выжать из себя максимум. Времена ”убийц флагманов” давно прошли, но компания по-прежнему каждый год выбирает высокопроизводительные процессоры. Конечно, если не смотреть на бюджетные модели, появившиеся в модельном ряду в прошлом году.

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Теоретически это должно сделать OnePlus 9 и 9 Pro одними из самых быстрых телефонов, которые вы можете купить на сегодняшний день, но оказывается, что это не совсем так, и небольшой червячок в яблочко все же закрался. Из-за этого не все приложения работают так, как должны, и на некоторых существенно более слабых смартфонах выдают куда больше производительности.

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Почему приложения на телефоне работают медленно

Новый отчет от Anandtech глубоко погружается в понимание того, насколько OnePlus 9 Pro соответствует ожиданиям от него в реальной жизни. Согласно полученным данным, смартфоны компании имеют некоторый черный список приложений из Google Play, все из которых не могут в полной мере использовать возможности телефона. В отчете предполагается, что это попытка улучшить время автономной работы. Правда, как показывают многие тестирования, получается это плохо.

Какие приложения замедляются производителями телефонов?

Что касается того, какие именно приложения затронуты такими действиями OnePlus, к сожалению, их довольно много. Anandtech протестировал десятки самых популярных приложений в Google Play, от социальных сетей до пакета Microsoft Office, а также несколько популярных сторонних браузеров, и работа почти всех из них была ограничена. Были ограничены даже предустановленные системные приложения.

Правда, сообщается, что в результате тестирования при сравнении с анонимными приложениями система снимала ”ограничения” на скорость работы софта, если факт замедления был установлен. То есть, если вы как-либо уличите телефон в замедлении, он сразу перестанет это делать.

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Конечно, есть исключения. Vivaldi был единственным браузером, который не был искусственно ограничен. А в такие игры, как Genshin Impact, можно было играть на полную мощность. Примеры можно приводить долго. Тем более, что даже Uber и Uber Eats работали на пониженной скорости, но в то же время Lyft и Grubhub работали как им и положено.

Можно ли доверять тестам телефонов

В итоге мы в очередной раз получаем подтверждение того, что нельзя доверять данным, полученным из результатов тестирования в бенчмарках. Подобные скандалы время от времени вспыхивают в отношении того или иного производителя. Даже у Apple было что-то подобное, когда iPhone немного замедлялись при ухудшении работы аккумулятора. Как сказала компания, это было сделано для того, чтобы увеличить автономность. При этом мало кто заметил реальное замедление, а данные были получены в результате тестирования. Тем не менее, купертиновцы извинились и отключили этот механизм.

Скорее всего, остальные производители делают то же самое. В итоге некоторые приложения работают не так хорошо, а вы даже можете не узнать, что в них что-то замедленно. С одной стороны, это благо в отношении не оптимизированного софта, но, как показывает исследование, под общую гребенку попало слишком много приложений. Получается, в тестах и играх, где надо показать реальную скорость смартфона, все работает отлично и человек понимает, что он не зря переплатил за топовый процессор. В остальном это своего рода обман.

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Изменит ли OnePlus свое поведение после обнародования отчета, пока сказать сложно. Так же не понятно хорошо ли, что кто-то вскрывает подобные факты. Изменения скорости работы мы можем не заметить, а производителю придется изменить свой подход и, накинув чуть-чуть производительности, сильно проиграть в чем-то другом. Кто знает, как в этой ситуации будет лучше.