Что такое Zenly и почему его скачивают

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Артем Рахматуллин 0

Приложение Zenly стало третим по счету скачиваемым приложением в России, согласно отчету аналитической компании App Annie за второй квартал 2021 года. У программы предельно простая идеология. Приложений подобного рода было очень много, но в этот раз «Check-In» концепция снова стала верхом продаж в Google Play и App Store. В статье постараюсь рассказать что это за приложение, в чем его особенности и почему нам стоит от него отказаться.

Нашумевшее приложение Zenly.

Компанию Zenly основали в Париже выпускники одной из бизнес школ. Идея абсолютно не нова, так что разработчки не скрывают, что вдохновлялись уже существующими программами. Похожие решения уже давно были на рынке, например Foursquare и Gowalla. Но по их словам, были слишком сложными для пользователя и нуждались в детальной переработке.

Дизайн приложения сделан в ярких тонах. Об этом напоминает логотип в виде разноцветного мороженого. Внутри все выглядит также ярко и броско. Так компания намекает на молодую целевую аудиторию. Встречает нас приложение с регистрации, в которой сразу рассказывает где, как и зачем можно использовать Zenly.

Дизайн приложения Zenly.

В нижней строке приложение условно разделено на 3 части: чат, карта с местонахождением друзей и личная информация. В разделе Чаты указаны ваши друзья, с которыми вы можете обменяться сообщениями, прикрепить фото или поделиться эмодзи. В разделе Карта можно управлять списком друзей или добавить новых. А подраздел Возможные друзья поможет быстро влиться в систему. В верхней части на карте находится иконка Линзы, с помощью которой можно задать настройки погоды, отследить авиарейсы, посмотреть достопримечательности города, отследить футбольные матчи на ближайших стадионах, или проверить, кто из ближнего окружения болеет коронавирусом. Если вы торопитесь к другу, можно включить отображение пробок на карте.

Дизайн карты также поддается персонализации. Существует три варианта: Zenly, Стандарт и Спутник.

Дизайн карты Zenly.

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Идея предельно проста: делиться своей геолокацией с другими пользователями: друзьями, родными или партнерами. Область его применения абсолютно безгранична. Я использовал это приложение около недели и выделил следующие способы его применения:

Zenly отличное решение для родителей

Пожалуй, самая нужная функция этого сервиса. Где бы ни был ваш ребенок — вы будете в курсе. Так, совсем не страшно отправить чадо погулять во дворе. Можно быть четко уверенным в том, что все хорошо. НО! Я как абсолютный консерватор, не одобряю такую политику поведения. Во времена моего детства интернет уже был и в нашей семье активно им пользовались. Однако контроля за моей локацией никто не ставил. Можно было гулять весь день, но четко расчитать, что через 30 минут придут родители и надо быть дома. Настоящий тайм-менеджмент.

Родительский контроль с Zenly.

Как Zenly может помочь в путешествиях?

Пожалуй, лучшее применение для Zenly. Допустим, вы заграницей собрались на шоппинг и разошлись кто-куда. Чтобы не потеряться в незнакомом месте, вы добавляете всех друзей в приложение и не только отследить товарища, но и проконтролировать его заряд телефона, чтобы тот не оказался без связи.

Главная функция сервиса по мнению разработчиков — встреча с друзьями.

Zenly — настоящая находка для активного отдыха

Если вы собрались в поход в лес, сплавляетесь по Волге или собираете землянику в поле — Zenly великолепное решение. Всегда можно найти свою команду и не отстать от общего движения. Если же вы заметили маленький заряд батареи у друга, всегда можно принести Powerbank. В недавней статье, мой коллега Иван Герасимов рассказывал о хороших Powerbank.

Zenly поможет открыть новые локации в вашем городе

Отследите, в каких местах в городе вы бываете чаще всего с помощью Тепловой карты. Приложение показывает на карте в каких местах вы чаще бываете, помечая их в отдельный цвет. Так, вы можете оследить, где бываете чаще всего и расширить список мест, в которых еще не были. Также программа автоматически понимает, где находится ваш дом, университет или место работы.

Zenly — настоящий профессиональный инструмент

Zenly настоящая находка для пожарников или спасателей. Часто бывает так, что объект возгорания очень большой или сотрудники находятся в поисках, и тогда, приложение может сильно помочь.

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В Интернете огромное количество участников пишут о том, что так удобнее видеться с друзьями, ведь всегда знаешь, где они сейчас. Я абсолютно не разделяю эту позицию и не хотел бы посвящать каждого в свое местонахождение. Не подумайте, я абсолютно против хайпа по поводу личных границ, фраз из разряда: не подходи ближе 30 см и общей тенденции к сохранению своих прав и свобод. Но, друзья! Это перебор! В комментариях к приложению я обнаружил огромное количество негодования по этому поводу, сколько уже произошло ссор в момент, когда твой друг ворвался в самый неподходящий момент. Призываю вас. Если вы используете это приложение в условиях крупных городов, не делайте сюрпризов для своих ближних. Они это не оценят.

Многие девушки в комментариях пишут, что так удалось поймать своих партнеров на измене. Язык не поворачивается назвать это качественным способом применения, а значит и оглавлять отдельным пунктом я его не стал. Слово — наш главный инструмент. Всегда можно позвонить и обсудить детали. Так, встреча будет гораздо приятнее.

А что вы думаете по поводу Zenly? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм чате.

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