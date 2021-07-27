Телефоны Samsung получат самую прочную камеру в истории

Если камера смартфона чуть ли не самая важная его часть, то согласитесь, что будет обидно поцарапать ее. Если это произойдет, то вы или лишитесь возможности делать хорошие снимки, или будете вынуждены заплатить за достаточно дорогостоящий ремонт. Ни тот, ни другой вариант нельзя считать хорошим. Куда лучше сделать защиту камеры более сильной. Справедливости ради стоит отметить, что она и сейчас на достаточно высоком уровне, но нам все равно есть, куда стремиться и, похоже, Samsung с одним ее очень именитым партнером знает, что для этого нужно. Похоже, скоро мы забудем о том, что такое поцарапанная или разбитая камера.

Что делает Corning

Партнером, о котором пойдет речь, является компания Corning. В свое время я подготовил большой материал, посвященный этому бренду. Мало кто знает, что именно она придумала современные автомобильные стекла, поспособствовала астрономическим открытиям, у многих на кухне есть посуда, разработанная ей же, а еще она начала делать лучшие стекла для смартфонов после звонка Стива Джобса в конце ”нулевых”. Все это можно найти в специальной статье, но сейчас поговорим о ее новой разработке.

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Где применяется Gorilla Glass

Компания Corning, пожалуй, больше всего известна именно как производитель стекол для дисплеев и задней панели смартфонов. Gorilla Glass защищает эти панели от царапин и повреждений при падении. Но теперь, как сообщается, компания будет переходить на покрытия для камер с первым представлением нового стекла Gorilla Glass DX и Gorilla Glass DX+ для гаджетов Samsung.

Сама Corning объявила, что ”Samsung станет первым клиентом, который применит продукты Gorilla Glass DX для защиты объективов камер”. Звучит очень красиво и многообещающе, но что на самом деле стоит за этим заявлением? А самое главное, что это изменит для нас в целом и для Samsung в частности?

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Почему камеры такие хрупкие

До появления Gorilla Glass DX и DX+ камеры смартфонов сталкивались с несколькими проблемами. Самой главной была необходимость поиска баланса между прочностью и пропусканием света. Это только на вид кажется, что стекла пропускают одинаковое количество света, но это не так. Чем они прочнее, тем меньше света проходит на сенсор. Это в свою очередь приводит к тому, что электроника выставляет бОльшую выдержку, снимки смазываются, а фотографии в темноте и вовсе получаются отвратительными.

Можно избежать этого, но тогда стекло должно быть менее прочным, а стало быть оно будет намного больше подвержено царапинам, а в некоторых случаях его и вовсе можно разбить.

Как снизить риск разбить камеру

Новое стекло Gorilla Glass призвано решить эту проблему. В частности, обеспечивая стойкость к царапинам, достойную марки Gorilla Glass, но с улучшенной способностью пропускать свет. Фактически Corning утверждает, что ее новое стекло обладает ”98% светозахватом”.

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На данный момент у Samsung есть два основных смартфона, которые еще не были анонсированы в 2021 году. Конечно, в том случае, если компания действительно отказалась от запуска Galaxy Note, о чем руководство говорило еще в начале этого года.

Мы ждем Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 и именно они получат новые модули камеры с повышенной защитой от механических повреждений. В связи с этим поползли новые слухи, что смартфоны так же будут защищены от воды на уровне моноблочных флагманов, но я бы не спешил в это верить. В конце концов, технологии складных смартфонов еще слишком ”сырые”, чтобы так смело заявлять об их полной защите от воды.

Будет ли в складных Samsung новая камера

Если эти слухи относительно защиты камеры верны, было бы разумно, чтобы именно эти два телефона поставлялись с новым стеклом. Материал соответствует тому, что и олицетворяют собой эти смартфоны — технологии. Особенно актуальным кажется такое улучшение, если вспомнить, что новинки будут стоить существенно дороже 1000 долларов. Такую цену уже довольно сложно оправдать только складным экраном. Особенно сложно это стало после выхода Xiaomi Mi Mix Fold, который стоит существенно Galaxy Z Fold 2. Тут-то и надо будет рассказать, что стекло стало более прочным, но пропускает столько же света, как и более хрупкие модели, а качество снимков стало лучше.

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Однако до тех пор, пока более конкретная информация не будет предоставлена ​​Corning или Samsung, вопрос о том, какие именно телефоны увидят новые линзы, остается открытым. Нам пока остается только дождаться запланированной на август презентации новых устройств Samsung.