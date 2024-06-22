Google наконец-то поняла, что такое быстрая зарядка, и будет говорить о ней в Android 15

Индустрия смартфонов невероятно конкурентна, поэтому производителям приходится выкладываться по полной, чтобы убедить людей купить именно их продукцию. Один из способов, с помощью которого производители смартфонов пытаются выделить свои продукты из общей массы, — это увеличение скорости зарядки. Гонка вооружений в области быстрой зарядки достигла такой степени, что некоторые устройства могут получать огромный поток энергии. Но без какого-либо индикатора в пользовательском интерфейсе большинство владельцев смартфонов не могут понять, как быстро заряжается их телефон. Скоро все может измениться.

Как понять скорость зарядки смартфона

Хотя Android и выводит небольшое сообщение в нижней части экрана блокировки при обнаружении быстрого зарядного устройства, проблема в том, что Android считает «быстрым» любое зарядное устройство, выдающее мощность не менее 7,5 Вт. Да и производители пишут в спецификациях, что у них быстрая зарядка, даже если она имеет мощность всего 15 Вт. В целом, учитывая оценки Android, они не врут, но можно ли говорить о скорости при 15 Вт, если есть зарядки, которые выдают 120 Вт.

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Из-за этого сложно определить, действительно ли данное зарядное устройство — скажем, общественная зарядная станция в аэропорту или USB-порт ноутбука — быстро заряжает ваш телефон. К счастью, Google наконец-то собирается исправить эту проблему в грядущем обновлении Android 15, изменив порог, определяющий, будет ли зарядное устройство считаться быстрым.

Как работает уведомление о быстрой зарядке в Android 15

Сейчас Android определяет, является ли зарядное устройство «медленным», «нормальным» или «быстрым», довольно просто. Android через Health HAL получает информацию от батареи и схемы зарядки, такую как ток и напряжение. Если мощность (которая определяется умножением тока на напряжение), подаваемая на телефон, ниже 5 Вт, то зарядное устройство считается «медленным», и на экране блокировки отображается сообщение «Зарядка медленная”.

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Какая зарядка считается быстрой для Android

Если мощность превышает 7,5 Вт, то зарядное устройство считается «быстрым», и вместо него отображается сообщение «быстрая зарядка». Если мощность составляет от 5 до 7,5 Вт, то зарядное устройство считается «нормальным», а на экране блокировки просто появляется надпись «телефон заряжается”. Согласитесь, такая градация уже устарела примерно 5-6 лет назад.

Это пороговые значения скорости зарядки по умолчанию в AOSP, и хотя они могут быть настроены производителями смартфонов, Google пока не изменила их для своих собственных устройств Pixel.

Поэтому Android пока не использует этот более высокий порог. Пороговые значения скорости зарядки считываются классом BatteryStatus из SettingsLib, который, как показала последняя бета-версия Android 15, еще не был обновлен для считывания нового порога. Вероятно, в будущем бета-выпуске Android 15 Google обновит класс BatteryStatus, чтобы он считывал новое значение config_chargingFastThreshold_v2 вместо config_chargingFastThreshold, что изменит порог, который используется для определения момента отображения текста «Быстрая зарядка» на экране блокировки.

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Конечно, это довольно незначительное изменение, особенно если учесть, что другим производителям ничто не мешало его изменить. Не знаю, сколько из них это сделали, но Google точно пока до этого не дошла, что очень обидно, поскольку телефоны этой компании уже давно могут получать более 7,5 Вт энергии через зарядные устройства.

Например, Google Pixel 8 поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт в базовой модели и 30 Вт в модели Pro. Как только Android 15 изменит порог скорости зарядки, пользователи Pixel будут иметь представление о том, какие зарядные устройства им следует использовать в дороге.