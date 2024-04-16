5 крутых функций, ради которых я жду обновление Android 15

Несмотря на то, что релиз Android 15 запланирован лишь на осень 2024 года, компания Google уже активно тестирует бета-версии операционной системы для разработчиков, благодаря чему в сеть просачивается много информации относительно новой ОС. Уже сейчас ясно, что очередное поколение прошивки обрастет классными функциями, которые пригодятся если не каждому пользователю, то по крайней мере многим владельцам смартфонов. Не верите? Тогда взгляните на 5 крутых фишек Android 15, обнаруженных на стадии тестирования.

Обновление записи экрана на Андроид

Запись экрана телефона — стандартная функций, которая присутствует почти на каждом Android-устройстве. Однако она не учитывает тот факт, что пользователю может потребоваться видео не всей системы, а лишь отдельного приложения.

К счастью, в Android 15 Developer Preview 1 была обнаружена частичная запись экрана. Эта функция позволяет записывать происходящее лишь в отдельных программах, в то время как остальной интерфейс оказывается скрытым. Очень полезная фишка, если вы не хотите, чтобы на видео попала лишняя информация.

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Архивация приложений на телефоне

Еще год назад пользователям стала доступна архивация приложений в Google Play. Эта функция помогает освободить место на телефоне путем удаления программы без стирания ее данных. Говоря простым языком, ее ярлык остается на рабочем столе, но для запуска требуется загрузить недостающие файлы.

У имеющейся функции есть ряд недостатков. Во-первых, она работает только с приложениями из Google Play. Во-вторых, опция активируется только перед установкой программы при уже имеющемся недостатке свободного места. Архивация приложений в Android 15 работает иначе.

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Она будет активироваться автоматически и применяться к редко используемым приложениям. Похожим образом сейчас реализован отзыв разрешений. Разумеется, опцию при желании можно отключить.

Беспроводная зарядка через NFC

Беспроводная зарядка смартфона остается редкой фишкой, свойственной, как правило, дорогим флагманам. Но ее новая реализация поможет интегрировать полезную функцию даже в бюджетные модели.

В Android 15 beta 1 была обнаружена поддержка беспроводной зарядки через NFC — функции, анонсированной еще в 2020 году. До настоящего времени ее программная совместимость не была реализована на смартфонах, но после выхода новой операционной системы можно рассчитывать на ее появление. При этом пока остается неизвестным, как именно она будет работать в случае добавления поддержки.

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Звук на несколько устройств по Bluetooth

Сейчас мы не можем вывести звук с телефона на несколько устройств по Bluetooth. Из-за этого, в частности, не получается реализовать совместное прослушивание музыки в двух парах наушников. Но в Android 15 должна появиться поддержка Auracast — функции, разрешающей выводить аудио сразу на несколько устройств, расположенных поблизости.

Увы, для реализации совместного подключения поддержкой Auracast также должны обладать используемые гарнитуры. А пока наушников с такой функцией почти нет.

120 fps в играх на Android

Мобильные геймеры прекрасно знают, насколько сложно (а порой и невозможно) включить 120 fps в играх даже на смартфоне с мощным процессором. На Samsung порой приходится отключать игровые сервисы, а на Xiaomi вовсе прописывать нужное значение частоты кадров через отдельное приложение вроде SetEdit. Словом, кошмар.

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Проблема заключается в том, что вне зависимости от поддерживаемой частоты обновления экрана, на системном уровне стоит блокировка на 60 Гц, из-за чего разработчикам приходится оптимизировать проект под каждый отдельно взятый смартфон, да и получается это далеко не всегда. Скорее всего, с приходом Android 15 ошибка будет исправлена, ведь в настройках Android 15 Developer Preview 2 обнаружен тумблер, позволяющий снять ограничения.

Функцию спрятали в настройках для разработчиков. И, если она доберется до финальной версии Android 15, больше не придется использовать различные костыли для увеличения частоты кадров в играх. Все проекты при включении соответствующей опции изначально будут идти в 120 fps или выше.