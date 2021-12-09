Google назвала лучшие расширения для Гугл Хром

Можно сколько угодно рассуждать о качестве сервисов Google, но отрицать тот факт, что Google Chrome — один из лучших браузеров за все время просто бессмысленно. Ежедневно им пользуются миллионы людей по всему миру независимо от платформы своих устройств, тем более, что причин для этого достаточно: быстрая работа, простой и в то же время удобный интерфейс, отличная синхронизация между устройствами. Но это все меркнет по сравнению с главным преимуществом — расширениями.

Совсем недавно Google назвала лучшие расширения для браузера Google Chrome за 2021 год. Не знаю, как вы, а я таким топам доверяю на все сто. Можно сколь угодно говорить о крутых заворотах, но если ими не пользуются массово, скорее всего есть какой-то подвох.

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Что такое расширение в браузере

Расширения браузера - это мини-программы, встроенные в браузер, которые значительно расширяют его функциональность.

Не сказать, что я пользуюсь большим количеством расширений. Раньше мне почему-то казалось, что они сильно нагружают и без того прожорливый Хром. На деле же оказалось, что это неправда. Плюс, не знаю, как вы, но я готов сделать все что угодно, лишь бы лишиться надоедливой рекламы.

Расширения настолько упрощают жизнь, что после некоторого времени их использования привыкаешь настолько, что перестаешь замечать вовсе. Если вы еще ни разу подобными фишками не пользовались, предлагаю начать именно с этого списка.

Топ расширений для Хром

Ранее автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже рассказывал об итогах лучших приложений в Google Play в 2021 году. Сейчас пришло время поговорить про расширения.

В своем топе корпорация добра решила разбить все дополнения к браузеру на отдельные категории, которых получилось три: Общение и сотрудничество, Продуктивность и Другое. Сильно я, конечно, сомневаюсь, что именно эти расширения самые популярные (AdGuard тихо смеется в сторонке), но с Google спорить не будем.

Расширения для продуктивности

В последнее время все большую популярность набирает концепция продуктивности. Дескать нечего лежать на диване целыми днями, пора брать жизнь в свои руки и начинать действовать. Для этого в Google предлагают крутые инструменты, с которыми многие из вас уже знакомы по приложениям на Android

Forest — как сконцентрироваться на работе

Суть Forest предельно проста: когда у вас появляется необходимость сконцентрироваться на чем-то важном, вы заводите таймер на некоторое время (30 мин — 120 мин). В течение этого промежутка времени расширение будет выращивать дерево. Если вы вдруг собираетесь отвлечься, росток гибнет.

В итоге у каждого пользователя формируется целый лес (отсюда и название). Интересно, что здесь сохраняются не только выжившие растения, но и погибшие. При необходимости вы можете всегда обратиться к расширению, чтобы оценить свой прогресс.

Скачать Forest

Dark Reader — режим чтения в Chrome

Люди, которые часто работают за компьютером часто замечают, что к концу дня глаза сильно устают. Избежать недуга не так-то просто: приходится делать регулярные перерывы в работе. Dark Reader, конечно, не панацея, но вполне сможет помочь вам снизить нагрузку на зрение.

Расширение Dark Reader полностью переводит ваш браузер в темный режим. Я пользуюсь этой фичей уже достаточно давно и хочу сказать, что это настоящий мастер хэв для ночной работы за компьютером.

Плюс, в Дарк Ридере есть возможность гибкой настройки: можно изменить яркость, контрастность, шрифт, режим инверсии и режим наложения жёлтого фильтра (сепия). Те, кто хоть раз пользовался читалками на Андроид, точно поймут о чем я.

Скачать Dark Reader

Лучший менеджер вкладок для Chrome

Работать с множеством вкладок не так-то просто. Не знаю как у вас, а у меня уже спустя 30 минут активного поиска информации вкладки в Chrome превращаются в настоящую кладезь мусора. Причем зачастую из 30 открытых вкладок штук 5-7 точно повторяется.

Tab Manager Plus позволяет организовать грамотную работу. Расширение ищет дубликаты, имеет поиск, который поможет быстро сориентироваться между открытыми сайтами и многое другое. Попробуйте, может быть и вам понравится.

Скачать Tab Manager Plus

Расширение для скриншотов в Хром

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder — инструмент для создания скриншотов или записи видео с экрана в Google Chrome.

Те, кто пользовался MacBook на постоянной основе, точно знают, как сложно переквалифицироваться обратно к Windows-машинам. Там технология создания скриншотов предельно простая. Зажал две клавиши и готово. Данное расширение Хром лишает вас этого недостатка.

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Расширения Chrome для учебы

Kami — совместная работа с документами

Kami - расширение в Chrome для совместной работы над PDF-документом. Его суть предельно напоминает Google Docs. Загружаете учебник, делитесь им с коллегами или подопечными и работаете совместно.

В тексте каждый из участников может вносить свои коррективы: печатать, выделять комментировать и многое другое. Предельно удобно для школьных занятий на дистанционке. Учитель составляет задание для учеников, а те работают над заданием. При этом педагог может отследить прогресс в режиме онлайн.

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InsertLearning — как учиться на дистанте

Еще одно крутое расширение для учебы. С помощью InsertLearning вы сможете создавать из отдельных веб-страниц целые блоки для обучения со своими комментариями и заметками.

Только представьте. Вы берете страничку с какой-нибудь научной статьей, объединяетесь с другими пользователями и комментируете непонятные вам вещи.

Скачать InsertLearning

Toucan — как быстро изучить язык

С каждым годом границы между англоязычными и русскоязычными ресурсами все больше стираются. Уже давно пользователь не обращает внимания на оригинальный язык источника. В конце концов в Google Chrome есть отдельный переводчик, который справится с задачей за несколько секунд.

Так вот. Toucan помогает вам подходить к переводу страничек в интернете более осмысленно. Он переводит не все целиком, а отдельные слова и фразы. Уверен, это гораздо эффективнее многих способов изучения языка.

Скачать Toucan

Rememberry — как выучить английский

Еще одно расширение с подобной функциональностью. Rememberry позволяет переводить слова и фразы во время просмотра веб-страниц, а затем сохранять их себе и создавать отдельные карточки для лучшего запоминания. Предельно просто, удобно, а самое главное, эффективно.

Скачать Rememberry

Расширениям Хром для совместной работы

Loom — видеосообщения в Хром

Loom — специальное расширение в Chrome, с помощью которого можно записывать видеосообщения при помощи веб-камеры.

Расширение имеет гибкие настройки с выбором оборудования, приостановкой записи и многое другое. Есть как платная, так и бесплатная версии. Вторая позволяет записывать видео с продолжительностью до 5 минут и имеет ограничение в 100 видеороликов.

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Mote — голосовые сообщения в Chrome

C помощью Mote вы сможете обмениваться голосовыми сообщениями и интегрировать их в различные сервисы Google: Таблицы, Gmail, Презентации и так далее. Опять же, будет удобно тем, кто оставляет комментарии к работам в дистанционном формате.

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WordTune — редактор текстов на английском

Не знаю, есть ли среди наших читателей те, кто работает с текстом на английском языке, но это расширение специально для них. Мне кажется, что для начинающих подойдет идеально. WordTune позволяет находить орфографические ошибки в тексте, исправлять запятые, опечатки и многое другое. В сети сервис хвалят.

Скачать WordTune

Крутые расширения для браузера

Racuten — где самый выгодный кэшбэк

Racuten - одна из самых крупных торговых онлайн-площадок в мире, созданная японским миллиардером Хироси Микитани.

В мире-то он может быть и популярен, но в России вряд ли найдет отклик в ближайшее время. Во-первых, сайт, как и расширение полностью на английском языке, во-вторых, у нас в России существует куча аналогов.

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Мой любимый — Сундук Али-Бабы. Здесь ребята публикуют только проверенные товары, которые отбирают вручную. Вместо огромной зарубежной площадки предлагаю выбирать локальные сервисы, которые только развиваются. Думаю, что там каждый из вас сможет найти что-то себе по душе. Заглядывайте.

Stylus — как изменить тему сайта

Stylus - расширение для изменения тем на практически любых сайтах.

Если вам наскучила тема какого-то сайта, обязательно присмотритесь к Stylus. В расширении содержится огромное количество разных цветовых изменений на любой вкус. А если хотите создать свой — не беда. Здесь есть такая возможность.

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