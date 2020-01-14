Несмотря на то что Google часто ругают за несовершенства Google Play, лично мне импонирует подход компании к развитию своего магазина приложений. В отличие от Apple, которая обновляет App Store максимум один раз в год в составе крупных обновлений, поисковый гигант сохраняет Google Play независимым от основной операционной системы, благодаря чему доступ к свежим нововведениям есть как у новых смартфонов, так и у устаревших аппаратов, чья поддержка давно прекратилась.

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Google представила обновление Google Play, в котором добавила ряд полезных разделов и механизмов, делающих взаимодействие с каталогом более комфортным. По сложившейся традиции апдейт распространяется постепенно, а потому не удивляйтесь, если у вас не появилось ни одного из описанных ниже нововведений. В конце концов, процесс развёртывания обновлений у Google может занимать и неделю, и месяц, и даже полгода.

Оценивание приложений в самих приложениях

В iOS такая функция существует уже несколько лет, а Google только сейчас решилась её внедрить. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Теперь разработчики смогут встраивать окно оценивания прямо в приложения, а пользователи смогут ставить оценки, не переходя в Google Play. Это очень удобно, учитывая, что благодаря новому механизму теряется необходимость покидать пределы приложения, из-за чего нередко теряется накопленный прогресс.

Как найти свои отзывы в Google Play

Удивительно, но раньше в Google Play не было и этого, однако отныне у пользователей Android появилась возможность просматривать все свои отзывы, которые они когда-либо оставляли, в специальном разделе каталога. Попасть туда можно из контекстного меню Google Play. Там же можно поставить оценки всем приложениям, которые вы не успели, но очень хотите оценить, а при желании – ещё и менять их рейтинг, например, в ситуации, если после обновления программа стала работать из рук вон плохо.

Обновление дизайна Google Play

Пожалуй, это самое незначительное нововведение, которое в принципе могло появиться в Google Play. После выхода обновления у всех пользователей изменится фоновый рисунок профиля в каталоге, доступ к которому можно получить из контекстного меню. Если раньше это были обрезки цветных геометрических фигур, то теперь это стилизованный логотип Google Play. Не то чтобы кто-то вообще обращал на это внимание, но хуже не стало – и на том спасибо. В конце концов, если Google что-то не портит при обновлении, это уже неплохо.

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Все изменения применяются на серверах Google, а потому получить доступ к обновлению самостоятельно вряд ли получится. Хотя, конечно, не следует исключать, что независимые разработчики сумеют-таки вычленить из операционной системы APK-файл обновления и сделать его общедоступным. Другое дело, что это может быть небезопасно. Поэтому единственное, на что следует рассчитывать, — на то, что никаких багов в апдейте не содержится, и поисковый гигант, поняв это, выкатит его для всех пользователей без исключения.