Как быстро восстановить приложение на Андроиде. Собрали все способы

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что нужное вам приложение удалено с вашего смартфона? Очень надеюсь, что и не столкнетесь. Но ситуация, к сожалению, вполне реальная. Особенно если вы даете свой смартфон детям, то можно даже не удивляться такому развитию событий. Самое обидное — в нужный момент времени столкнуться с тем, что нужной вам программы на телефоне просто нет. Представьте, приходите вы в магазин и нужно оплатить покупку, а MirPay удален со смартфона.

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И ладно, если у вас с собой есть банковские карточки. Многие уже несколько лет ходят в магазин только со смартфоном, и привычки носить с собой пластик нет. Поэтому возможность быстро восстановить удаленное приложение очень вам пригодится. В этом материале разобрались, как это можно сделать.

Как добавить иконку приложения на экран

Прежде чем паниковать и лезть в магазин приложений для повторной загрузки, в первую очередь необходимо убедиться, что программы на смартфоне действительно нет. Вполне вероятна ситуация, что просто с рабочего стола удален ярлык или случайно создался новый рабочий стол, который вы просто не заметили. В такой ситуации программа благополучно находится на вашем смартфоне, и вам надо заново разместить ее иконку в привычном месте. Для того чтобы восстановить значок приложения на рабочем столе, сделайте следующее:

В первую очередь полистайте рабочие столы и убедитесь, что случайно не создан новый, на котором и размещено приложение, которое вы ищите.

Если приложение не найдено, то на смартфонах Xiaomi, Redmi или POCO, откройте меню приложений и с помощью поиска поищите нужную программу там.

При наличии программы в “Меню приложений” просто перетяните ярлык на нужное вам место на рабочем столе.

Если же вы нашли лишний рабочий стол в момент пролистывания, то просто перетащите программу на привычное место, и случайно созданный рабочий стол удалится автоматически.

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Вариант со случайно созданным экраном очень распространен, когда пользователь быстро старается что-то открыть или просто листает экраны, и можно случайным удержанием пальца перенести иконку приложения на новый рабочий стол. Я тоже как-то раз случайно создал новый экран, причем получилось это очень забавно. Я держал телефон в руке и случайно коснулся пальцем датчика Touch ID. Смартфон разблокировался, а я этого не заметил и ладошкой напереносил иконки между рабочими столами и насоздавал лишних папок.

Как восстановить удаленное приложение

Но возможно, что приложение было полностью стерто с вашего телефона, и тогда вам необходимо заново его загрузить. Чтобы не искать программу через поиск, можно воспользоваться списком ранее загруженных, но неустановленных приложений. Открыть его можно следующим образом:

Откройте Google Play и нажмите на кружок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу.

Выберите пункт “Управление приложениями и устройством”.

Перейдите во вкладку “Управление”.

Нажмите на прямоугольник со словом “Установленные” и переключитесь на “Не установленные”.

Появившийся список можно отфильтровать по недавно добавленным и увидеть самые свежие приложения, которые вы недавно скачали.

Найдите нужную вам программу и поставьте галочку в квадрате справа от нее. При необходимости можно выделить несколько приложений.

В правом верхнем углу нажмите на стрелочку вниз для повторной загрузки.

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Теперь остается только дождаться, когда выбранные приложения скачаются, и можно начинать ими пользоваться вновь. Но не все программы можно найти в Google Play. Возможно, что приложение было удалено из магазина Гугл или вы просто загружали его из стороннего магазина приложений.

Установить приложение из неизвестных источников

Поэтому, если вы не нашли какую-то программу в Google Play, проверьте остальные магазины, установленные на вашем смартфоне. Скорее всего, вы найдете ее именно там. Если же другими магазинами приложений вы не пользовались, а приложение срочно необходимо, то придется прибегнуть к его установке из других источников. Для этого необходимо сделать следующее:

Откройте настройки и перейдите в раздел “Приложения”.

Выберите “Все приложения” и найдите с помощью поиска ваш основной браузер. В моем случае — Google Chrome.

Пролистайте в самый низ и разрешите ему установку из неизвестных источников.

Теперь запустите сам браузер и перейдите на сайт ApkPure.

Найдите интересующее вас приложение и загрузите apk-файл для установки.

Как только загрузка завершится нажмите на три точки и перейдите в скачанные файлы.

Нажмите на загруженный APK, подтвердите установку и дождитесь ее окончания.

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Все! Теперь нужное вам приложение благополучно вернулось на ваш смартфон, и вы можете начинать им пользоваться. В любом случае, если вы не нашли какую-то программу на телефоне, не отчаивайтесь. Все очень просто можно восстановить. Главное — потратить на это чуть-чуть времени. В большинстве случаев пропажа приложения связана именно с удалением иконки. Просто так стереть программу с современного смартфона достаточно сложно. Поэтому в первую очередь всегда проверяйте меню программ.