Как сэкономить на подписках в 2023 году

Сегодня сложно найти человека, который бы не пользовался подпиской на кино и сериалы. Такая модель позволяет получить доступ к тысячам фильмов, не покупая их по отдельности, а внося ежемесячный платеж. Тем не менее, подписки в 2023 году сложно назвать дешевыми. В среднем онлайн-кинотеатры просят 400 рублей в месяц за доступ к своей фильмотеке. Но, к счастью, на подписке можно сэкономить, и сегодня вы узнаете, как это сделать.

Скидка на Яндекс Плюс

Подписка Яндекс Плюс является самой популярной в России, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, в ее состав помимо Кинопоиска входит Яндекс Музыка, а в остальных сервисах российской компании действующий клиент может рассчитывать на дополнительные скидки. Во-вторых, одной подпиской в праве пользоваться сразу 4 человека. Об этом мы рассказывали в тексте, как подключить Яндекс Плюс.

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Цена Яндекс Плюс — 299 ₽/мес, а за год использования онлайн-кинотеатра и других сервисов набегает более 3,5 тысяч рублей. Немаленькая сумма, правда? Однако вы можете подключить Яндекс Плюс бесплатно, ответив на один вопрос о своих предпочтениях.

Предложение актуально только для пользователей без активной подписки и дает доступ лишь на 60 дней. Лучшим вариантом для всех остальных станет покупка Яндекс Плюс на 1 год или более продолжительный срок.

Купить Яндекс Плюс со скидкой

Зачем покупать подписку сразу на несколько месяцев вперед? На этот вопрос лучше всего отвечают цены в сравнении со стандартным платежом 299 ₽/мес:

6 месяцев — 1 690 ₽ (282 ₽/мес);

— 1 690 ₽ (282 ₽/мес); 12 месяцев — 2 990 ₽ (250 ₽/мес);

— 2 990 ₽ (250 ₽/мес); 36 месяцев — 5 990 ₽ (166 ₽/мес).

После покупки долгосрочной подписки останется активировать промокод, который поступит на электронную почту, через специальную страницу. Таким образом, взяв Яндекс Плюс на 36 месяцев, вы будете экономить 133 рубля каждый месяц, и при этом сможете не переживать, что в какой-то момент на карточке закончатся деньги, из-за чего не удастся совершить очередной платеж.

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Сколько стоит подписка Иви

Бесплатная подписка Иви, дающая доступ к одному из самых популярных онлайн-кинотеатров, не предусмотрена. Однако вы можете оформить ее всего за 1 рубль в течение первого месяца использования. Далее цена подписки Иви составит 399 ₽/мес.

Купить подписку Иви со скидкой

Разумеется, вы можете получить подписку Иви со скидкой, если купите промокод сразу на долгосрочный период:

3 месяца — 899 ₽ (300 ₽/мес);

— 899 ₽ (300 ₽/мес); 6 месяцев — 1 790 ₽ (298 ₽/мес);

— 1 790 ₽ (298 ₽/мес); 12 месяцев — 2 390 ₽ (199 ₽/мес).

Активировать промокод Иви можно на специальной странице. Если и это предложение покажется вам слишком дорогим, подключите Изи Иви за 99 ₽/мес. Но помните, что такая подписка действует только на одном телефоне или планшете (телевизоры в сделку не входят).

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Подписка PREMIER со скидкой

Онлайн-кинотеатр PREMIER привлекает внимание своими эксклюзивами вроде «Игры на выживание» и «Домашнего ареста». Но, увы, бесплатная подписка Премьер действует лишь 14 дней.

Купить подписку PREMIER со скидкой

Стандартная цена подписки Премьер — 299 ₽/мес. Зато на Яндекс Маркете ее можно приобрести с большой скидкой:

1 месяц — 149 ₽;

— 149 ₽; 3 месяца — 249 ₽ (83 ₽/мес);

— 249 ₽ (83 ₽/мес); 6 месяцев — 449 ₽ (75 ₽/мес);

— 449 ₽ (75 ₽/мес); 12 месяцев — 799 ₽ (67 ₽/мес).

На фоне других онлайн-кинотеатров получается почти даром. Так что спешите активировать промокод Премьер и получить доступ к фильмотеке ТНТ, Viju и других видеосервисов.

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Подписка на Старт в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Start предлагает доступ к таким интересным проектам, как «Вампиры средней полосы» и «О чем говорят мужчины». Бесплатная подписка Старт действует всего-навсего 7 дней, поэтому вновь рекомендуется приобрести долгосрочный доступ.

Самая выгодная цена на Старт

Стандартная цена подписки Старт — 399 ₽/мес. Таковой она будет, если вы оформите ее через официальный сайт сервиса. А вот на Яндекс Маркете можно купить промокод Старт с большой скидкой:

Активируйте промокод Старт на специальной странице, после чего итоговая экономия составит 250 рублей ежемесячно. Еще стоит присмотреться к подписке Окко, включающей в себя доступ к фильмотеке Start.

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Онлайн-кинотеатр Окко по подписке

Подписку Окко можно оформить за 1 рубль, но действует предложение только для новых пользователей и в течение 7-30 дней в зависимости от тарифа. Кстати, их у онлайн-кинотеатра 3:

Оптимум. Каталог фильмов и сериалов Okko, а также Viju и Paramount за 399 ₽/мес.

Каталог фильмов и сериалов Okko, а также Viju и Paramount за 399 ₽/мес. Оптимум + Спорт. Все преимущества подписки Оптимум и доступ к спортивным трансляциям (Ла Лига, квалификация Евро-2024, кубок мира по биатлону и другие соревнования) за 499 ₽/мес.

Все преимущества подписки Оптимум и доступ к спортивным трансляциям (Ла Лига, квалификация Евро-2024, кубок мира по биатлону и другие соревнования) за 499 ₽/мес. Премиум. Расширенный пакет, включающий в себя две предыдущие подписки вкупе с каталогами Амедиатеки и Start за 799 ₽/мес.

Ради экономии можно приобрести самую доступную подписку Окко Оптимум на долгосрочный период тогда цена составит 231-289 ₽/мес вместо 399 ₽/мес.

Купить Окко Оптимум со скидкой

Но самое лучшее предложение — подписка Окко Премиум за 699 ₽ на 3 месяца. Да, это не ошибка. Вместо 2 397 ₽ вы заплатите всего 699 ₽, то есть более чем в 3 раза меньше, если купите промокод на Яндекс Маркете.

Купить Окко Премиум со скидкой

Активируется промокод Окко на отдельной странице. Дождитесь, когда он поступит на электронную почту, и введите последовательность в специальном поле.