Как подключить подписку Яндекс Плюс на Android

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Герман Вологжанин 0

Появление подписной бизнес-модели существенно снизило долю пиратства в интернете. Сегодня нет необходимости платить за каждый альбом или песню, как это было в случае с ранним iTunes, и покупать по отдельности фильмы для домашнего просмотра, ведь существуют подписки, предоставляющие огромное количество контента за небольшую плату. Одна из таковых — Яндекс Плюс. Она является самой популярной подпиской в России, и ей пользуется более 5 миллионов человек. Сегодня мы не будем глубоко погружаться в дебри преимуществ и недостатков сервиса, а затронем лишь практическую сторону вопроса, чтобы вы имели полное представление о том, как подключить Яндекс Плюс.

Как подключить подписку Яндекс Плюс на Android. Расскажем во всех подробностях, как настроить Яндекс Плюс. Фото.

Расскажем во всех подробностях, как настроить Яндекс Плюс

Что входит в подписку Яндекс Плюс на Андроид

Что входит в подписку Яндекс Плюс на Андроид. Подписка открывает доступ к мультимедийным сервисам Яндекс, а также дает скидки на покупку товаров и услуг. Фото.

Подписка открывает доступ к мультимедийным сервисам Яндекс, а также дает скидки на покупку товаров и услуг

Сперва нужно сказать, сколько стоит подписка Яндекс Плюс. Размер абонентской платы за ее использование составляет 299 р/мес, что кому-то может показаться существенной суммой, однако есть 3 момента, нивелирующих этот недостаток:

  • покупка подписки на длительный срок и акционные предложения позволяют снизить цену до 100-200 р/мес;
  • к Яндекс Плюс можно подключить еще 3-х человек без повышения абонентской платы;
  • подписка предоставляет массу преимуществ, позволяющих не только наслаждаться контентом, но и экономить деньги на покупках.

Предлагаю более подробно остановиться на третьем пункте и разобраться, что входит в Яндекс Плюс:

  • песни, подкасты и аудиокниги в Яндекс Музыке;
  • кино, сериалы и телеканалы на КиноПоиске;
  • кешбэк баллами за в сервисах Яндекса, а также возможность оплачивать ими до 99% стоимости следующих покупок;
  • бесплатная курьерская доставка товаров при заказе в Яндекс Маркете на сумму от 1 499 рублей;
  • телефонный ассистент с Алисой.

Вы можете получить более подробную информацию о том, что дает Яндекс Плюс, в нашем тематическом материале, а в рамках этого текста пора поговорить об особенностях подключения подписки.

Подключен ли Яндекс Плюс — как узнать

Подписка Яндекс Плюс настолько популярна, что многие подключают ее, не замечая этого. Возможно, она уже активна на вашем устройстве. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадки, сделайте следующее:

  1. Откройте страницу ya.ru в любом браузере.
  2. Нажмите кнопку «Войти».
  3. Авторизуйтесь в своей учетной записи.
Подключен ли Яндекс Плюс — как узнать. Аватар пользователей с активной подпиской украшает цветная рамка. Фото.

Аватар пользователей с активной подпиской украшает цветная рамка

Если аватар вашего аккаунта обрамляет разноцветная рамка, то подписка уже оформлена. А отсутствие каких-либо дополнительных обозначений заставляет нас двигаться дальше.

Как подключить Яндекс Плюс бесплатно

Перед оформлением подпсики необходимо создать аккаунт Яндекс, о чем мы уже рассказывали во всех подробностях. Если у вас уже есть учетная запись в экосистеме российской компании, то вы можете подключить Плюс бесплатно сроком на 60 дней. По окончании промо-периода начнет списываться абонентская плата в размере 299 р/мес. А вот подробности активации подписки:

  1. Откройте меню своего аккаунта на странице ya.ru, после чего перейдите в раздел «Подключить Плюс».
  2. При необходимости ознакомьтесь со всеми преимуществами подписки или сразу нажмите кнопку «60 дней бесплатно».
  3. Укажите данные банковской карты и нажмите «Оформить подписку».
Как подключить Яндекс Плюс бесплатно. Вводить данные карты необходимо даже в том случае, если вы подключаете подписку бесплатно. Фото.

Вводить данные карты необходимо даже в том случае, если вы подключаете подписку бесплатно

Для подтверждения карты с нее произойдет разовое списание, сумма которого вернется на ваш счет в течение пары минут. Кстати, сразу после активации подписки ее можно отменить. Тогда вы продолжите пользоваться всеми преимуществами сервисов на протяжении промо-периода, но при этом избежите автоматического списания по его окончании. Узнайте, как отключить Яндекс Плюс, в нашем тексте.

Как пользоваться Яндекс Плюс

Если вам удалось активировать подписку Яндекс Плюс, то первым делом установите на смартфон Яндекс Музыку и КиноПоиск — два основных приложения, через которые вы будете слушать песни и смотреть фильмы. КиноПоиск можно скачать и на телевизор. Сделав это, обязательно прочитайте, как слушать Яндекс Музыку на телевизоре.

Но я все-таки сосредоточу ваше внимание на использовании Яндекс Плюс на телефоне. В каждом приложении Yandex, которое вы установите на смартфон, обязательно авторизуйтесь в аккаунте с действующей подпиской. Тогда вам откроются фильмы, музыка и возможность списания баллов при заказе товаров через Яндекс Маркет.

Как пользоваться Яндекс Плюс. Не забудьте войти в свой аккаунт во всех приложениях Яндекса. Фото.

Не забудьте войти в свой аккаунт во всех приложениях Яндекса

Все это, конечно, здорово, но далеко не все, чем я хотел с вами поделиться. Следующая наша остановка — настройка подписки Плюс, и она вам точно не помешает.

Настройки Яндекс Плюс

Несмотря на то, что Яндекс Плюс — самодостаточная подписка, ее мускулы можно нарастить вспомогательными опциями, которые открываются за дополнительную плату:

  1. Откройте настройки Плюса в браузере через ya.ru или специальную страницу подписки.
  2. Пролистайте страницу вниз.
  3. Активируйте ползунок, чтобы дополнительно подключить Букмейт, Амедиатеку или любой другой доступный сервис.
Настройки Яндекс Плюс. Открыть настройки можно через любое приложение Яндекса. Фото.

Открыть настройки можно через любое приложение Яндекса

В целом, это все настройки, которые касаются подписки. Хотя, постойте, в самом начале я говорил, что к Яндекс Плюс можно подключить до 3-х человек, чтобы наслаждаться интернет-сервисами всей семьей. Значит, продолжаем?

Как добавить человека в Яндекс Плюс

Вы уже догадались, что добавить человека в Плюс можно через настройки подписки. Но все-таки не лишним будет отдельно проговорить этот момент:

  1. Откройте настройки Яндекс Плюс.
  2. Во вкладке «Близкие в подписке» нажмите кнопку «Добавить», а затем — «Пригласить близкого».
  3. Выберете способ отправки приглашения (например, через WhatsApp или Telegram).
Как добавить человека в Яндекс Плюс. Размер абонентской платы после добавления близкого не увеличится. Фото.

Размер абонентской платы после добавления близкого не увеличится

Вашему близкому останется перейти по ссылке и нажать кнопку «Принять приглашение» в открывшемся окне. Если вы планируете подключить к подписке ребенка, то советую прочитать наш текст, как создать детский аккаунт Яндекс, чтобы оградить его от потенциально опасного контента.

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