Как вернуть старые иконки приложениям Google на Android

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Иван Кузнецов 0

Привычка свыше нам дана, замена счастию она. Так, кажется, говорил Наше всё, и был чертовски прав. Жаль, что Google отказалась это понимать и в погоне за трендами заменила всем привычные логотипы своих сервисов на хоть и более современные, но совершенно бездушные. Возможно, старые иконки действительно были старыми, но в этом и заключалась их прелесть. Ведь вы же не можете себе представить ситуацию, в которой Аэрофлот меняет своё лого на что-то более современное, не так ли? В случае с Google всё должно было быть именно так. Но не срослось. Что ж, исправляем ошибки поискового гиганта сами.

Сервисы Google

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На мой скромный вкус иконки, которые использует Google сейчас, выглядят как-то уж слишком современно. Из-за этого я даже не замечаю их на фоне остальных приложений и трачу лишнее время на то, чтобы вспомнить о недавнем ребрендинге и сориентироваться в новых иконках. Чтобы этого не было, я решил просто взять и заменить новое на старое, вернув всё, так сказать, на круги своя. Благо Android это не только не запрещает, но всячески способствует, позволяя кастомизировать рабочий стол так, как вам потребуется.

Как изменить иконки приложений на Android

Возвращать иконкам приложений Google исходный вид было решено с помощью бесплатного приложения Awesome Icons. Мне оно показалось самым простым и удобным. Но для начала вам потребуется скачать старые пиктограммы, на которые вы будете заменять новые иконки:

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Теперь перейдём непосредственно к работе с приложением:

  • Скачайте приложение Awesome Icons из Google Play;
Смена иконки

Изменить иконку приложения можно на абсолютно любую картинку

  • Запустите приложение и раздайте требуемые привилегии;
  • Выберите приложение, иконку которого хотите изменить, и нажмите на значок Галереи;
Ярлык приложения

Изменившаяся иконка — это всего лишь ярлык приложения

  • Настройте размер иконки и подтвердите применение.

Старые иконки приложений Google

Сравнение иконок

Слева — как было, справа — как стало

После этого на рабочем столе появится новая иконка приложения Gmail со старым логотипом. По сути, это просто ярлык, которые мгновенно перенаправляет вас в почтовый сервис в тот момент, когда вы на него нажимаете. Этот метод хорош всем, за исключением, пожалуй, единственного недостатка. На иконке со старым логотипом будет красоваться небольшая стрелка, указывающая на то, что это неоригинальное приложение, а ярлык. Но, с другой стороны, я пользуюсь таким уже несколько дней, и оно мне совершенно не мешает.

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После того, как вы вернёте всем сервисам Google старые пиктограммы, для вашего же удобства рекомендуется где-нибудь спрятать оригинальные приложения, чтобы они не мозолили вам глаза и не сбивали с толку. У меня для таких целей есть специальная папка, куда я сбрасываю весь хлам, который и удалить нельзя, и лицезреть перед собой нет никакого желания. А вот отключать приложения в «настройках», чтобы они исчезли с рабочего стола, категорически не советую – в этом случае запустить их через ярлык будет уже нельзя.

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