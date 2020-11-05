Google рассказала, как будет работать оцифровка документов на Android

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Иван Кузнецов 0

Документы на бумажных носителях уже давно считаются пережитком прошлого. Их неудобно хранить, потому что они занимают много места, трудно пользоваться, не нанеся им повреждений, относительно легко подделать и нужно периодически менять. Поэтому государственные органы делают неплохие деньги на госпошлинах за выдачу или восстановление документов и штрафах за их порчу или утерю. А, между тем, всего этого можно было избежать, просто оцифровав все эти бумажки и переведя их в электронный вид. Этим Google и занялась.

Mobile Driving License

Google работает над системой оцифровки документов для Android

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Google объявила, что работает над внедрением в Android системы mDL (Mobile Driving License), что в переводе на русский означает мобильное водительское удостоверение. Это своего рода приложение, которое позволяет оцифровывать, обрабатывать, безопасно хранить и обновлять документ, удостоверяющий личность водителя автомобиля.

Как оцифровать документы на Android

Оцифровка происходит не с помощью камеры, как можно было подумать. Для этого используется сканер NFC или QR. Только так удаётся обеспечить считывание персональных данных человека, их удалённую верификацию в компетентных органах и возможность дальнейшего использования с устройствами считывания при прохождении контроля и досмотра. Документы, оцифрованные при помощи системы mDL, полностью соответствует международному ГОСТу ISO 18013-5, который является стандартом цифровых документов во многих странах мира.

Мобильное удостоверение личности

В Android появится специальное хранилище для цифровых документов

Документы относятся к категории чувствительных вещей, потому что содержат персональные данные, которые не принято раздавать направо и налево. Поэтому цифровая копия даже водительского удостоверения должна храниться в защищённом месте, откуда её невозможно извлечь просто так, но в то же время можно было использовать для верификации личности. Для этого разработчики Google реализовали систему, похожую на ту, что применяется в сервисах бесконтактной оплаты вроде Google Play.

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Система создаёт криптографический ключ, в который зашифрована вся информация с оцифрованного документа. Он хранится в специальном разделе Android под названием Keystore, откуда его могут извлекать только верифицированные приложения и устройства. Это сделано на перспективу, потому что в будущем планируется добавить возможность оцифровки не только водительских удостоверений, но и других документов: персональных пропусков, клубных карт и даже паспортов.

Чем цифровые документы лучше

Оцифровка документов

Цифровые документы рискуют полностью вытеснить физические

Оцифровка документов с возможностью верификации позволит решить массу проблем. Вот лишь несколько сценариев использования системы mDL в реальной жизни:

  • Оформление рассрочки в интернет-магазинах;
  • Оформление вспомогательных документов онлайн;
  • Подписание документов при помощи смартфона;
  • Пересечение границы без заграничного паспорта на руках;
  • Не нужно платить госпошлину за восстановление документов;
  • Цифровой документ нельзя потерять или испортить;
  • Цифровой документ невозможно подделать.

Кое-где эксперименты по внедрению цифровой документа уже проводятся, но вряд ли стоит ждать, что все страны мира запросто перейдут на её использование. Всё-таки для этого нужно проработать не только методику считывания и верификации удостоверений личности и паспортов, но и соответствующую законодательную базу, а это процесс очень небыстрый. К тому же нужно учитывать, что некоторые страны довольно консервативны в подобных вопросах, предпочитая максимально долго оттягивать момент перехода на «цифру».

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Кстати, в России переход на цифровую документацию можно ждать уже в следующем году. Несмотря на то что для применения электронных документов требуется огромная подготовка, в Минцифре рассказали, что уже провели первый этап испытаний и готовятся к практическому внедрению соответствующей технологии. Поэтому, возможно, если стандарт себя оправдает, что-то подобное появится и у нас уже в следующем году.

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