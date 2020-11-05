Google рассказала, как будет работать оцифровка документов на Android

Документы на бумажных носителях уже давно считаются пережитком прошлого. Их неудобно хранить, потому что они занимают много места, трудно пользоваться, не нанеся им повреждений, относительно легко подделать и нужно периодически менять. Поэтому государственные органы делают неплохие деньги на госпошлинах за выдачу или восстановление документов и штрафах за их порчу или утерю. А, между тем, всего этого можно было избежать, просто оцифровав все эти бумажки и переведя их в электронный вид. Этим Google и занялась.

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Google объявила, что работает над внедрением в Android системы mDL (Mobile Driving License), что в переводе на русский означает мобильное водительское удостоверение. Это своего рода приложение, которое позволяет оцифровывать, обрабатывать, безопасно хранить и обновлять документ, удостоверяющий личность водителя автомобиля.

Как оцифровать документы на Android

Оцифровка происходит не с помощью камеры, как можно было подумать. Для этого используется сканер NFC или QR. Только так удаётся обеспечить считывание персональных данных человека, их удалённую верификацию в компетентных органах и возможность дальнейшего использования с устройствами считывания при прохождении контроля и досмотра. Документы, оцифрованные при помощи системы mDL, полностью соответствует международному ГОСТу ISO 18013-5, который является стандартом цифровых документов во многих странах мира.

Документы относятся к категории чувствительных вещей, потому что содержат персональные данные, которые не принято раздавать направо и налево. Поэтому цифровая копия даже водительского удостоверения должна храниться в защищённом месте, откуда её невозможно извлечь просто так, но в то же время можно было использовать для верификации личности. Для этого разработчики Google реализовали систему, похожую на ту, что применяется в сервисах бесконтактной оплаты вроде Google Play.

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Система создаёт криптографический ключ, в который зашифрована вся информация с оцифрованного документа. Он хранится в специальном разделе Android под названием Keystore, откуда его могут извлекать только верифицированные приложения и устройства. Это сделано на перспективу, потому что в будущем планируется добавить возможность оцифровки не только водительских удостоверений, но и других документов: персональных пропусков, клубных карт и даже паспортов.

Чем цифровые документы лучше

Оцифровка документов с возможностью верификации позволит решить массу проблем. Вот лишь несколько сценариев использования системы mDL в реальной жизни:

Оформление рассрочки в интернет-магазинах;

Оформление вспомогательных документов онлайн;

Подписание документов при помощи смартфона;

Пересечение границы без заграничного паспорта на руках;

Не нужно платить госпошлину за восстановление документов;

Цифровой документ нельзя потерять или испортить;

Цифровой документ невозможно подделать.

Кое-где эксперименты по внедрению цифровой документа уже проводятся, но вряд ли стоит ждать, что все страны мира запросто перейдут на её использование. Всё-таки для этого нужно проработать не только методику считывания и верификации удостоверений личности и паспортов, но и соответствующую законодательную базу, а это процесс очень небыстрый. К тому же нужно учитывать, что некоторые страны довольно консервативны в подобных вопросах, предпочитая максимально долго оттягивать момент перехода на «цифру».

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Кстати, в России переход на цифровую документацию можно ждать уже в следующем году. Несмотря на то что для применения электронных документов требуется огромная подготовка, в Минцифре рассказали, что уже провели первый этап испытаний и готовятся к практическому внедрению соответствующей технологии. Поэтому, возможно, если стандарт себя оправдает, что-то подобное появится и у нас уже в следующем году.