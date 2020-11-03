Как устанавливать аналоги Google Play на Android

Несмотря на то что в последнее время Google решила немного подзакрутить гайки и начать активнее продвигать Google Play среди пользователей Android, возможность устанавливать сторонние магазины приложений никуда не делась. Другое дело, что в представлении многих альтернативные источники софта – это малоизвестные онлайн-площадки, где размещаются APK-файлы, которые нужно скачать, а потом ещё и самостоятельно установить. Но это большое заблуждение, потому что с нормальными магазинами приложений на Android проблем как раз-таки нет никаких.

Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартфона

Ключевое отличие настоящих магазинов софта от обычных площадок, состоит в том, что при загрузке приложения устанавливаются сразу, а не сохраняются в виде APK-файла. Во-первых, это позволяет экономить пространство на диске, которое у большинства пользователей имеет ограниченный объём, а, во-вторых, сокращает количество действий от момента нажатия на кнопку загрузки до фактического запуска приложения. Но это требует особой оптимизации от разработчиков, поэтому раскошелиться на превращение обычной онлайн-площадки, в настоящий магазин решаются не все.

Какие есть аналоги Google Play

Откровенно говоря, магазинов приложений, предлагающих возможность прямой установки софта, довольно много. Однако по своему опыту могу сказать, что пользоваться стоит не всеми. Вот список надёжных каталогов, которыми я пользовался лично и не имею к ним каких-либо претензий:

Amazon Appstore

APKPure

F-Droid

Почему в Google Play нет многих крутых приложений и что с этим делать

Почитать об F-Droid и APKPure вы можете здесь и здесь. Я же подробнее остановлюсь на Amazon AppStore. Впрочем, если вам захочется установить любой другой каталог, действуйте по аналогии – как правило, принцип установки у всех магазинов приложений один и тот же.

Как скачать сторонний магазин приложений

Перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите загрузку приложений из неизвестных источников;

Перейдите по этой ссылке и нажмите Get Amazon Appstore;

Подтвердите загрузку и дождитесь её окончания;

Откройте Chrome – «Скачанные файлы» и установите Amazon Appstore.

Как скачивать софт на Android

Далее вам потребуется пройти регистрацию. В APKPure и F-Droid она не требуется, а Amazon хочет, чтобы вы завели аккаунт у неё в сервисе. С ним, кстати, вы в дальнейшем сможете покупать товары в реальном онлайн-магазине компании и оформлять подписки на её сервисы, что очень удобно. Поэтому не пренебрегайте регистрацией – она вам ещё пригодится.

Установка приложений из Amazon Appstore, равно, как и из других магазинов, производится по той же логике, что и в Google Play.

Запустите Amazon Appstore и выберите нужное приложение;

Нажмите на кнопку Get, чтобы начать загрузку приложения;

В открывшемся окне разрешите Amazon Appstore установку приложений;

Подтвердите загрузку приложения нажатием кнопки Install.

Стоит ли заменить Google Play

Как видите, сторонние магазины приложений действуют ровно по одному и тому же сценарию. Они позволяют устанавливать софт сразу, минуя фазу загрузки установочного файла. Во всяком случае, вам с ним взаимодействовать точно не придётся. В результате вы получите установленное приложение или игру, как если бы скачивали их из Google Play.

Стоит ли устанавливать сторонние магазины приложений, каждый решает сам за себя. В конце концов, причины, которые могут подтолкнуть на это одних, могут оказаться совершенно несостоятельными для других. Например, владельцам смартфонов Huawei без сервисов Google какой-нибудь APKPure или Amazon Appstore могут прийтись весьма кстати, поскольку снабдят их недостающими наборами софта, которых нет в AppGallery.

Apple поднимает цены в App Store. Что будет с Google Play

Однако, если у вас смартфон от производителя, не обложенного санкциями США, с установленным Google Play, очевидно, что для вас смысла в использовании альтернативных источников практически не будет. Всё-таки ассортимент официального магазина приложений Google достаточно широк, и соперничать с ним по этому показателю не может практически никто. Разве что приложений вроде Tap, Tap для управления смартфонами постукиваниями по задней крышке там не встретишь из-за навязанных разработчикам ограничений.