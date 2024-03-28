Как заказать смартфон из-за границы через Ozon и какие проблемы могут возникнуть

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Кирилл Пироженко

За многие годы покупок на российских маркетплейсах мы успели привыкнуть к тому, что все товары там доставляются со складов на территории нашей страны. Однако относительно недавно Ozon и Яндекс Маркет пошли несколько дальше и позволили делать покупки у зарубежных продавцов. Мы решили протестировать, насколько подобный способ заказа смартфонов отличается от того же AliExpress и действительно ли он удобнее, и приобрели на Ozon смартфон POCO M6 Pro с доставкой из Китая.

Как заказать смартфон из-за границы через Ozon и какие проблемы могут возникнуть. С доставкой из-за границы через Ozon можно неплохо сэкономить. Изображение: habr.com. Фото.

С доставкой из-за границы через Ozon можно неплохо сэкономить. Изображение: habr.com

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Забегая вперед, скажу, что никаких подводных камней в процессе не возникло, смартфон уже получен и работает так, как надо. Однако есть некоторые вещи, о которых вы обязательно должны знать, если решите воспользоваться международной доставкой Ozon.

Заказ из-за границы через Озон

Заказ из-за границы через Озон. Оформление заказа при заказе из-за рубежа отличается только необходимостью ввода персональных данных. Изображение: bcs-express.ru. Фото.

Оформление заказа при заказе из-за рубежа отличается только необходимостью ввода персональных данных. Изображение: bcs-express.ru

К идее протестировать международную доставку Ozon меня подтолкнули периодически возникающие проблемы с AliExpress. По какой-то причине все заказы, которые я делаю на почтовое отделение, теряются по дороге и до места выдачи не доезжают. В этом плане выручает постомат, однако смартфон заказать в него оказалось нельзя. С учетом того, что на момент заказа POCO M6 Pro черного цвета на 256 ГБ стоил примерно 15 тысяч рублей на AliExpress и 15,5 тысяч рублей на Ozon, я решился на эксперимент. К тому же пункт выдачи Ozon находится в соседнем от меня доме, что значительно упрощало логистику.

Заказ из-за границы через Озон. Не всегда понятно, что посылка поедет к вам из-за границы. Иногда надо присматриваться к деталям. Фото.

Не всегда понятно, что посылка поедет к вам из-за границы. Иногда надо присматриваться к деталям

Все-таки до почтового отделения надо еще прогуляться около 15 минут. Оформление международного заказа через Ozon ничем не отличается от обычного. Вам надо будет добавить товар в корзину или купить в один клик, выбрать пункт выдачи, на который привезут смартфон, и отметить удобный способ оплаты. Однако совсем без отличий обойтись не могло. Все-таки это международная доставка, и товар должен пройти таможню. Поэтому вам необходимо заполнить свои персональные данные: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и ИНН.

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С учетом того, что с 1 апреля будет снижен беспошлинный порог, то убедитесь в правильности введенных данных, так как по ним будет выставляться счет на оплату пошлины. Для вашего удобства предусмотрено автоматическое заполнение этой информации по данным Ozon Банка. Так как у меня там подтвержденная через Госуслуги учетная запись, то вся нужная информация, за исключением адреса места жительства, подтянется оттуда. Почему не загрузился адрес, я так и не понял, но ввести его руками не составило труда.

Озон доставка из-за рубежа

Озон доставка из-за рубежа. Заказ, оформленный 27 февраля, поступил в пункт выдачи 17 марта, а забрал я его 18 марта. Фото.

Заказ, оформленный 27 февраля, поступил в пункт выдачи 17 марта, а забрал я его 18 марта

После этого оформление заказа завершается, деньги списывают с выбранного вами счета и передают его продавцу для исполнения. Заказ я оформлял 27 февраля, и Ozon поставил ориентировочный срок доставки с 14 по 17 марта. После того как продавец отправит товар, вы получите трек-номер той службы доставки, которая повезет ваш заказ, и сможете отслеживать его не только через Озон, но и на сайте логистической компании.

Озон доставка из-за рубежа. К работоспособности, внешнему виду и комплектации смартфона претензий нет. Фото.

К работоспособности, внешнему виду и комплектации смартфона претензий нет

В итоге, как и обещал Ozon, POCO M6 Pro поступил в пункт выдачи 17 марта, а забрал я его на следующий день. Никаких повреждений при доставке не было. Аппарат абсолютно новый, с полным комплектом и европейской зарядкой. Так что международную доставку через Ozon я однозначно рекомендую. Иногда здесь можно найти предложения интереснее, чем на AliExpress, а большое количество пунктов выдачи делает ее более удобным вариантом.

Возврат из-за рубежа на Озон

Однако есть у этого варианта покупки и некоторые минусы, о которых надо знать перед оформлением заказа. В первую очередь, это возврат. Во-первых, вы не можете отказаться от товара в пункте выдачи, как это делается при доставке из России. Необходимо все оформлять личном кабинете, подкрепляя фотографиями и видео. Во-вторых, не всегда получается провести возврат через пункт выдачи. Даже если Озон и продавец его подтвердят, в некоторых случаях придется отправлять смартфон или любой другой товар обратно по почте или другие службы доставки.

Возврат из-за рубежа на Озон. Иногда возврат через Ozon Global может вызвать трудности. Изображение: corp.ozon.ru. Фото.

Иногда возврат через Ozon Global может вызвать трудности. Изображение: corp.ozon.ru

Причем выявить закономерность, когда возврат можно будет отдать в пункт выдачи, а когда отправлять самому, у меня не вышло. Видимо, все происходит на усмотрение продавца или площадки. Ну и последний момент, с которым вы в принципе можете столкнуться хоть где, это мошенники. Некоторые продавцы присылают не тот товар, а при возврате подсовывают липовый адрес, на который вам его надо отправить. Так как такого адреса не существует, то и получить обратно отправленное никто не может.

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С этим можно столкнуться при любой международной доставке, поэтому претензия здесь больше не к Ozon, а к самому факту существования такой схемы. Поэтому в обязательном порядке изучайте отзывы и не покупайте ничего у продавцов без рейтинга. Помните, что скупой платит дважды, и иногда лучше переплатить тысячу, но у проверенного продавца, чем заказывать кота в мешке, но дешевле. Если соблюдать все эти правила, то никаких проблем у вас не возникнет, и вы получите желаемый смартфон, планшет или ноутбук в оговоренные сроки. А где вы заказываете свои гаджеты? Делитесь в нашем чатике в Телеграме.

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