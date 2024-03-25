В России снизили беспошлинный порог для онлайн-покупок. Сколько вам придется переплатить за смартфон с AliExpress?

Покупка смартфонов и другой техники из-за рубежа — выгодное решение, позволяющее сэкономить до 30-40% стоимости товара относительно его цены в российской рознице. Однако у всего есть свои минусы. На прошлой неделе мы рассказывали, как продавцы обманывают покупателей на AliExpress, а в скором времени у любителей заказывать товары из-за границы появится еще одна проблема — снижение беспошлинного порога, обязывающего не только оплачивать стоимость смартфона и любого другого продукта, но и налог за его ввоз на территорию России.

Беспошлинный порог для интернет-покупок в 2024 году

С 2022 года беспошлинный порог в России составлял €1000 (~ 100 000 ₽). Это значит, что покупатель был обязан оплатить таможенный сбор только в том случае, если стоимость купленного из-за рубежа товара превышала 100 тысяч рублей. Поэтому подавляющее большинство людей, заказывающих китайские смартфоны на AliExpress, чья цена значительно ниже, последние 2 года не замечали каких-либо неудобств.

Также безотносительно стоимости налогом облагаются товары, вес которых в процессе транспортировки превышает 31 кг.

Однако беспошлинный порог с 1 апреля 2024 года снизится в 5 раз и составит всего €200 (~ 20 000 ₽). То есть налогом будут облагаться товары, чья стоимость превышает всего 20 тысяч рублей, а это — по меньшей мере половина смартфонов с AliExpress и других маркетплейсов, осуществляющих доставку из-за рубежа. На снижении беспошлинного порога в первую очередь настаивает Министерство финансов Российской Федерации. Де-факто решение уже принято, хотя формально нужно дождаться 1 апреля.

Снижение беспошлинного порога в России может сказаться и на стоимости техники внутри страны. Как прогнозируют эксперты, их цена поднимется на 15-20%, что неминуемо приведет к снижению спроса. Но нас в первую очередь интересует таможенный налог на посылки и то, сколько теперь придется заплатить за покупку смартфонов и другой техники из-за рубежа.

Какой налог при заказе с АлиЭкспресс

Размер таможенной пошлины в 2024 году — 15%. Им облагается сумма превышения беспошлинного порога. То есть при покупке товара за 25 000 ₽ налог в размере 15% высчитывается не от всей стоимости, а лишь от 5 000 ₽. Однако, чем дороже смартфон и любая другая техника, тем больше общая сумма таможенной пошлины.

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Кроме того, необходимо заплатить €2 (~ 200 ₽) за каждый килограмм, превышающий беспошлинный порог по весу 31 кг. Однако нас это касается в меньшей степени, так как большинство товаров с AliExpress и других маркетплейсов весит значительно меньше.

Как рассчитать сумму налога с АлиЭкспресс

Чтобы узнать сумму налога для онлайн-покупок из-за рубежа, можно воспользоваться формулой (a — b)*c=D, где:

a — стоимость товара;

b — беспошлинный порог;

c — размер пошлины в процентах;

D — сумма налога.

Так, если стоимость товара составляет 25 000 ₽, то придется заплатить 750 ₽ налога: (25 000 — 20 000)*0.15=750. Кроме того, некоторые маркетплейсы, выполняющие доставку из-за границы, указывают сумму налога на странице товара. В частности, недавно подобная информация появилась на Яндекс Маркете.

АлиЭкспресс сумму налога не указывает, но передает все сведения относительно стоимости товара Федеральной таможенной службе РФ. Поэтому, когда посылка попадет на территорию России, вы узнаете о размере пошлины либо в приложении (на сайте) маркетплейса, либо в приложении (на сайте) службы доставки.

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Как оплатить таможенную пошлину

Оплатить таможенную пошлину можно при получении товара, а также через приложение службы доставки. Так, соответствующая функция есть в мобильном клиенте Почты России, где после пересечения посылкой границы появляется размер налога и кнопка оплаты.

Для оплаты налога с АлиЭкспресс и других маркетплейсов, выполняющих доставку товаров из-за границы, необходимо указать паспортные данные и ИНН. Срок оплаты — 10 дней с момента получения квитанции.