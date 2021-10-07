Крупное обновление Instagram: куда исчезли IGTV и что будет вместо них

Сейчас социальная сеть Instagram является одним из самых популярных приложений в Google Play и не только. Кажется, здесь зарегистрирован каждый. Одни скачивают его, чтобы следить за жизнью звезд, другие по разным причинам не могут поддерживать общение с близкими и регистрируются здесь, дабы быть в курсе их жизни, для третьих Инстаграм — средство заработка. Совсем недавно отсюда внезапно пропал формат видеороликов IGTV, что повергло многих пользователей в настоящий шок.

Подумать только, Instagram с нами уже на протяжении 11 лет. Изначально социальная сеть позволяла выкладывать только фотографии, но позже, в 2013 году, появилась возможность записи видео на 15 секунд. Затем длина постепенно увеличилась, и в итоге сейчас ролики можно загружать уже до 60 минут. Друзья, какой-то YouTube получается.

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Но если в YouTube существует огромная отлаженная годами система поощрения пользователей, которые выкладывают контент, то Инстаграм в этом смысле не развивается никак. Понятно, что если человек собирается начать снимать ролики, то в первую очередь задумается насчёт более серьезной площадки.

Чем Reels отличается от IGTV

Впервые сервис IGTV появился в Инстаграм еще в 2018 году. Разработчики добавили его с целью создания полноценного телевидения. Сюда можно было загружать ролики продолжительностью до 60 минут. Специально для него даже создали отдельное приложение. Если пользователь не хотел пользоваться Инстаграм в привычном виде, у него была возможность смотреть здесь только видео. Получается, что IGTV был очень похож на YouTube.

Reels же, вышел в 2020 году и преследует совсем другие цели. Он позволяет пользователям записывать короткие видео длиной всего в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты. Причина выхода такого формата ясна, как день. Просто на рынок вышел настоящий китайский гигант коротких роликов — TikTok. Аудитория падала, надо было чем-то ответить.

В своих прошлых статьях мы уже частично рассказывали о том, как китайское новшество раскатало в пух и прах всех конкурентов. Если интересуетесь темой — обязательно прочтите.

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Что такое Instagram TV

Совсем недавно разработчики признались, что их первый проект IGTV с длинными видео оказался провальным. Отныне на его место приходит другой формат — Instagram TV. Основная идея здесь будет в том, что теперь абсолютно все ролики будут выходить в основную ленту, а не в отдельном разделе. В остальном это все тот же сервис с похожими функциями. Длительность в 60 минут полностью сохранилась.

Сказать, что Instagram TV это что-то новое и уникальное нельзя. С точки зрения функциональности они примерно равны. Кажется, команда решила вернуться к истокам и организовать все возможности приложения сразу внутри ленты. Мне такой подход нравится, однако насчет будущего этой социальной сети я совсем не уверен.

Будущее Инстаграм

На мой субъективный взгляд, если руководство Facebook не предпримет в ближайшее время каких-то серьёзных изменений, то Инстаграм просто канет в лету.

Ну, сами подумайте. Уникального контента совсем нет. Фотографиями все уже давно обмениваются в WhatsApp или в Телеграм, а те, кто хотел излагать где-то свои мысли, давно уже завели собственные новостные каналы. Сейчас Инстаграм просто уже имеет большую аудиторию и во многом держится за счёт неё. Что будет потом — мы можем только гадать.

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Автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов по этому поводу высказался следующим образом:

Раньше я активно использовал Instagram, чтобы узнавать новости своих друзей, но в один момент понял, что он превратился в некую ярмарку тщеславия, где все кичатся собой, и избавился от него. Моя подруга активно использует его в работе и замечает такую же тенденцию. Учитывая то, что Instagram в 2021 году используется для чего угодно, но не для фотографий, думаю, что жить этой токсичной соцсети осталось недолго.

О том, что вы думаете по поводу Инстаграм и его будущего, рекомендую написать в нашем Телеграм-чате.