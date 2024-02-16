Крутые технологии камеры, которые есть только у избранных смартфонов

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Герман Вологжанин

Качество фото на смартфоне зависит от физического размера сенсора, процессора и программного обеспечения. Однако эти три основополагающих «кита» не решают конструктивные проблемы камеры компактных устройств, и производители вынуждены прибегать к интересным особенностям и механизмам, на которые мы далеко не всегда обращаем внимание. Многие из них, как выезжающая фронталка, канули в лету. Но вендоры не останавливают свои эксперименты и продолжают выпускать модели с крутыми особенностями камеры, и на них обязательно нужно обратить внимание.

Крутые технологии камеры, которые есть только у избранных смартфонов. Эти полезные фишки камеры встречаются редко, но о них нужно знать. Фото.

Эти полезные фишки камеры встречаются редко, но о них нужно знать

Камера под экраном телефона

Проблема выреза, 5 лет назад решаемая при помощи выезжающего или поворотного блока, сегодня вылилась в появление смартфонов с подэкранной камерой. Чтобы устройства наподобие ZTE Axon 30 могли фотографировать, в месте расположения фронталки пиксели дисплея имеют пробелы, и через них на сенсор попадает свет.

Камера под экраном телефона. Подэкранная камера — уже не фантастика. Фото.

Подэкранная камера — уже не фантастика

К сожалению, у камеры под экраном есть много недостатков. Главный из них — отвратительное качество фото. Еще один минус — видимость места расположения фронталки под определенными углами. Эти проблемы так и не были решены, а потому телефонов с подэкранной камерой сейчас мало. Но при большом желании получить дисплей без вырезов и готовности пожертвовать качеством снимков вы до сих пор можете найти модель с применением такой технологии.

Нужна ли выдвижная камера в 2024 году

Перископическая камера в смартфоне

Компактные размеры смартфонов не позволяют установить камеру с большим фокусным расстоянием, чтобы максимально приблизить объект съемки. В противном случае блок выпирал бы на несколько сантиметров. Но сейчас придуман достойный выход — перископическая камера.

Перископическая камера в смартфоне. Преломляющая линза позволяет разместить сенсор камеры перпендикулярно корпусу для увеличения фокусного расстояния. Фото.

Преломляющая линза позволяет разместить сенсор камеры перпендикулярно корпусу для увеличения фокусного расстояния

Как следует из названия, такая камера использует принцип перископа с преломляющей линзой, благодаря чему сенсор удается расположить не параллельно, а перпендикулярно относительно объекта съемки, то есть под углом 90°. В итоге для увеличения фокусного расстояния задействуется не толщина, а ширина корпуса.

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Недостатки у перископической камеры тоже есть. В частности, это дороговизна: модели с таким расположение сенсора, как на Galaxy S23 Ultra, стоят минимум 50 тысяч рублей. Так что готовьте ваши денежки, если хотите получить смартфон с хорошим зумом.

Выдвижная задняя камера

Альтернатива перископу — выдвижная камера, чей объектив увеличивает фокусное расстояние только в момент, когда вы хотите сделать снимок с приближением. Такая технология применяется в TECNO Phantom X2 Pro, но продолжает оставаться редкостью.

Выдвижная задняя камера. Выдвижная конструкция позволяет сохранить сравнительно небольшую толщину корпуса. Фото.

Выдвижная конструкция позволяет сохранить сравнительно небольшую толщину корпуса

Кроме того, производители смартфонов не торопятся внедрять камеру с переменным фокусным расстоянием, когда оптика меняет свое положение в зависимости от того, снимок с каким приближением хочет сделать владелец. А ведь именно это позволило бы избавиться от необходимости использовать дополнительные сенсоры.

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Камера с переменной диафрагмой

Возможно, вы замечали, что на смартфонах с хорошей камерой фон за объектом съемки размывается сам по себе. Виной тому — широкая диафрагма, которая нужна для попадания большего количества света. Но как быть днем, когда просто хочешь сфотографировать объект без эффекта размытия? В таком случае на помощь приходит камера с переменной диафрагмой, и она есть на нескольких флагманах вроде HUAWEI Mate 50 Pro и Xiaomi 13 Ultra.

Камера с переменной диафрагмой. Одна из самых перспективных технологий на рынке. Фото.

Одна из самых перспективных технологий на рынке

Делая общие снимки при недостаточном освещении, можно раскрыть диафрагму, а в солнечную погоду — напротив, закрыть ее, сделав глазок камеры меньше. Жаль только, что встречается подобная функция только в дорогих смартфонах, да и то не во всех.

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Камера с жидкой или плавающей линзой

Еще одна проблема смартфонов с хорошей камерой — плохая фокусировка на объектах вблизи. Но в Xiaomi Mi Mix Fold ее решили интересным способом, установив жидкую линзу, о чем мы рассказывали в одном из предыдущих материалов.

Камера с жидкой или плавающей линзой. Линза камеры Xiaomi Mix Fold действительно жидкая. Фото.

Линза камеры Xiaomi Mix Fold действительно жидкая

Технология не прижилась, зато появилась альтернатива — камера с плавающей линзой. Ее принцип работы наглядно продемонстрировала компания Xiaomi в одном из своих промо-роликов, посвященных смартфону Xiaomi 13 Pro. А предназначение у камеры с плавающей линзой то же: возможность фокусироваться как вблизи, так и вдали.

Крутые технологии камеры, которые есть только у избранных смартфонов. Камера с жидкой или плавающей линзой. Фото.

Аналогичная технология реализована в vivo X100 Pro, а компания TECNO в конце 2023 года объявила о разработке собственной камеры с жидкой линзой. Так что дело Xiaomi Mi Mix Fold тоже продолжает жить.

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