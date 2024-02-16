Крутые технологии камеры, которые есть только у избранных смартфонов

Качество фото на смартфоне зависит от физического размера сенсора, процессора и программного обеспечения. Однако эти три основополагающих «кита» не решают конструктивные проблемы камеры компактных устройств, и производители вынуждены прибегать к интересным особенностям и механизмам, на которые мы далеко не всегда обращаем внимание. Многие из них, как выезжающая фронталка, канули в лету. Но вендоры не останавливают свои эксперименты и продолжают выпускать модели с крутыми особенностями камеры, и на них обязательно нужно обратить внимание.

Камера под экраном телефона

Проблема выреза, 5 лет назад решаемая при помощи выезжающего или поворотного блока, сегодня вылилась в появление смартфонов с подэкранной камерой. Чтобы устройства наподобие ZTE Axon 30 могли фотографировать, в месте расположения фронталки пиксели дисплея имеют пробелы, и через них на сенсор попадает свет.

К сожалению, у камеры под экраном есть много недостатков. Главный из них — отвратительное качество фото. Еще один минус — видимость места расположения фронталки под определенными углами. Эти проблемы так и не были решены, а потому телефонов с подэкранной камерой сейчас мало. Но при большом желании получить дисплей без вырезов и готовности пожертвовать качеством снимков вы до сих пор можете найти модель с применением такой технологии.

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Перископическая камера в смартфоне

Компактные размеры смартфонов не позволяют установить камеру с большим фокусным расстоянием, чтобы максимально приблизить объект съемки. В противном случае блок выпирал бы на несколько сантиметров. Но сейчас придуман достойный выход — перископическая камера.

Как следует из названия, такая камера использует принцип перископа с преломляющей линзой, благодаря чему сенсор удается расположить не параллельно, а перпендикулярно относительно объекта съемки, то есть под углом 90°. В итоге для увеличения фокусного расстояния задействуется не толщина, а ширина корпуса.

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Недостатки у перископической камеры тоже есть. В частности, это дороговизна: модели с таким расположение сенсора, как на Galaxy S23 Ultra, стоят минимум 50 тысяч рублей. Так что готовьте ваши денежки, если хотите получить смартфон с хорошим зумом.

Выдвижная задняя камера

Альтернатива перископу — выдвижная камера, чей объектив увеличивает фокусное расстояние только в момент, когда вы хотите сделать снимок с приближением. Такая технология применяется в TECNO Phantom X2 Pro, но продолжает оставаться редкостью.

Кроме того, производители смартфонов не торопятся внедрять камеру с переменным фокусным расстоянием, когда оптика меняет свое положение в зависимости от того, снимок с каким приближением хочет сделать владелец. А ведь именно это позволило бы избавиться от необходимости использовать дополнительные сенсоры.

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Камера с переменной диафрагмой

Возможно, вы замечали, что на смартфонах с хорошей камерой фон за объектом съемки размывается сам по себе. Виной тому — широкая диафрагма, которая нужна для попадания большего количества света. Но как быть днем, когда просто хочешь сфотографировать объект без эффекта размытия? В таком случае на помощь приходит камера с переменной диафрагмой, и она есть на нескольких флагманах вроде HUAWEI Mate 50 Pro и Xiaomi 13 Ultra.

Делая общие снимки при недостаточном освещении, можно раскрыть диафрагму, а в солнечную погоду — напротив, закрыть ее, сделав глазок камеры меньше. Жаль только, что встречается подобная функция только в дорогих смартфонах, да и то не во всех.

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Камера с жидкой или плавающей линзой

Еще одна проблема смартфонов с хорошей камерой — плохая фокусировка на объектах вблизи. Но в Xiaomi Mi Mix Fold ее решили интересным способом, установив жидкую линзу, о чем мы рассказывали в одном из предыдущих материалов.

Технология не прижилась, зато появилась альтернатива — камера с плавающей линзой. Ее принцип работы наглядно продемонстрировала компания Xiaomi в одном из своих промо-роликов, посвященных смартфону Xiaomi 13 Pro. А предназначение у камеры с плавающей линзой то же: возможность фокусироваться как вблизи, так и вдали.

Аналогичная технология реализована в vivo X100 Pro, а компания TECNO в конце 2023 года объявила о разработке собственной камеры с жидкой линзой. Так что дело Xiaomi Mi Mix Fold тоже продолжает жить.