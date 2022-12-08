Tecno выпустила смартфон с самой необычной камерой

В нашей реальности происходящего мир технологий иногда кажется каким-то слишком прямолинейным. Если нам показывают новый экран, то у него большая диагональ. Если это новый аккумулятор, то в нем на 100 мАч больше. Зарядка мощнее, корпус цветастее, а процессор производительнее и обязательно с ИИ. Это же относится и к камере, которая годами просто наращивает мегапиксели и размер модуля, давно мешающий телефону нормально лежать на столе. Но иногда бывают просветы, и вот компания Tecno представила свою новинку, которая кажется как минимум интересной.

Телефон с выдвижной камерой

Компания Oppo продемонстрировала интригующий концептуальный телефон год назад, представив выдвижную заднюю камеру с 2,5-кратным телезумом и меньшим выступом камеры. Но она так и не выпустила подобное устройство. А значит, идея должна была или пропасть, или кто-то должен был выпустить гаджет раньше. Задумка была слишком заманчивой, чтобы просто отказаться от нее, и есть те, кто пошел вторым путем. Так Tecno опередила Oppo, выпустив коммерческий телефон с выдвижной камерой.

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Зачем нужна выезжающая камера

Tecno Phantom X2 Pro действительно предлагает 50 Мп выдвижную заднюю камеру с апертурой f/1,49 и размером пикселя 1,28 микрона. Это один из модулей трехмодульной камеры. Она обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 65 мм и увеличение равное 2,5х. Компания называет этот модуль портретным. Действительно, при таком фокусном расстоянии и апертуре можно получать очень недурственные портреты.

В отличие от мутантоподобного Samsung Galaxy K Zoom 2014 года с его громоздким объективом с 10-кратным зумом или Xperia 1 IV с его телеобъективом с переменным фокусным расстоянием, выдвижная камера Phantom X2 Pro не предлагает переменный оптический зум. Вместо этого он, по-видимому, зависит изменения схемы получения данных с объектива в зависимости от его положения.

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Другими словами, выдвижная камера телефона Tecno, кажется, предназначена исключительно для того, чтобы обеспечить меньший выступ задней камеры. Но выпуклость не выглядит намного меньше, когда объектив убирается. Скорее она просто становится больше, когда он выезжает.

Характеристики Tecno Phantom X2 Pro

Новый телефон Tecno по большей части является флагманским предложением в других областях. Основные характеристики включают чипсет Mediatek Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Таким образом, телефон должен без проблем справляться с графически продвинутыми играми и другими ресурсоемкими задачами.

Вы также получаете 6,8-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц (с Gorilla Glass Victus), аккумулятор емкостью 5160 мАч и проводную зарядку 45 Вт. Беспроводная зарядка конструкцией не предусмотрена.

В камере есть нечто большее, чем выдвижной портретный объектив. Tecno Phantom X2 Pro также оснащен основной камерой на 50 Мп (размер сенсора 1/1,3 дюйма, пиксели 1,2 микрона) и сверхшироким объективом на 13 Мп. Фронталка получила разрешение 32 мегапикселя и находится в вырезе дисплея по центру.

Другие характеристики, о которых стоит знать, включают: Bluetooth 5.3, HiOS 12 поверх Android 12, две нано SIM-карты и зарядное устройство в комплекте.

Где можно купить Tecno Phantom X2 Pro и сколько он стоит

Пока сложно сказать, где можно будет купить телефон и сколько он будет стоить на конкретных рынках. Новое устройство Tecno будет доступно во многих регионах. Компания подтвердила, что Phantom X2 Pro будет продаваться в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Отдельного упоминания России не было, но можно не сомневаться, что новинку к нам все же привезут или официально, или через параллельных импортеров.

Tecno не назвала европейские цены, но подтвердила, что в Саудовской Аравии в переводе на рубли он будет стоить примерно 58 000 рублей. Телефон доступен в цветах Stardust Grey и Orange Eco Friendly Edition, изготовленных из переработанного пластика.

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