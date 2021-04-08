Жидкая линза — будущее мобильной фотографии. И вот почему

Прошло всего несколько дней с тех пор, как Xiaomi выкатила первый в своей истории складной телефон Mi Mix Fold. Больше всего в новостях говорили о том, что это именно складное устройство, но есть у него одна особенность, которую многие пропустили мимо ушей. В новинке применена очень интересная технология камеры — жидкая линза. Звучит как какая-то ерунда или просто маркетинг, вроде ”жидкого металла” от Apple, который вполне себе обычный. Уверен, что многие или не слышали про такую технологию, или просто не до конца поняли, что она может стать революцией в мобильной фотографии, и почему так произойдет. А главное — технология уже применяется в реальных продуктах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Так что нам в итоге даст эта жидкая линза?

Что такое жидкая линза

Xiaomi утверждает, что Mi Mix Fold является первым случаем применения новой технологии камеры в мире. Проще говоря, до нее так никто не делал. Как видно из названия, в Liquid Lens есть какая-то жидкость. Это указывает на то, что мы говорим о линзе, которая является как минимум гибкой по своей природе.

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В природе такая технология применяется уже миллионы лет и встречается в человеческом (и не только) глазе. Новинка фактически имитирует бионику органов зрения. Конструкция представляет собой прозрачную жидкость, заключенную в не менее прозрачную пленку. Это и есть основное отличие от привычных нам стеклянных линз (или пластиковых), которые мы привыкли видеть в современных устройствах.

Для того, чтобы линза помогала камере фокусироваться на разном расстоянии, она может менять свою форму, а следовательно, и оптические свойства. В движение она приводится небольшим, но очень точным мотором. В случае с Xiaomi Mi Mix Fold компания уверяет, что он сделан по ее собственной технологии. В итоге камера может покрывать почти все сценарии использования — от 3-кратного до 30-кратного зума и при этом фокусироваться на расстоянии 3 сантиметров.

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Как сделать камеру лучше

В итоге мы получаем не просто очередное дежурное улучшение камеры, а полноценный рывок вперед. Одна такая конструкция может заменить сразу несколько модулей на камере телефона, а в оставшихся уменьшить количество оптических элементов. В итоге сокращение числа сенсоров позволит сделать цену смартфона ниже, а упрощение конструкции потенциально может уменьшить выпирание камеры или и вовсе сделать ее совсем ровной. Лично для меня этого уже достаточно для того, чтобы поддержать данную разработку.

Xiaomi также утверждает, что эта технология более долговечна, чем традиционные линзы. Однако она не говорит о том, сколько стоит такой модуль в производстве. Мы понимаем, что если он будет очень дорогим и увеличит цену смартфона в два раза, то никакого смысла в нововведении нет. При этом любая технология сейчас довольно быстро дешевеет, и поэтому мы можем рассчитывать, что высокая цена (даже если она будет) не сохранится надолго.

Другие производители без сомнения тоже будут проявлять интерес к новой камере. Более того, уже ходят слухи, что новый Huawei P50, который должен появиться уже довольно скоро, получит именно такой модуль. Около года назад компания даже подала патент на камеру с использованием таких линз.

OnePlus тоже выразила свой интерес к применению нового типа оптики для камер своих будущих смартфонов. Сделала она это сразу после того, как представила новый OnePlus 9 и 9 Pro с камерой Hasselblad. Скорее всего, революционной будет юбилейная модель следующего года — OnePlus 10.

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Существующие приборы с жидкой линзой

Я так позитивно рассказал о новой камере и ее жидкой линзе, что вы могли забыть о том, с чего я начал. В самом начале я сказал, что технология жидких линз уже применяется на практике и есть приборы в нашем повседневном быте, которые работают с такой технологией. Не читая дальше, сможете угадать, о чем идет речь?

Жидкие линзы применяются в промышленных и портативных сканерах штрих-кодов и QR. В этой сфере нет необходимости делать оптический элемент микроскопическим и как-то идеально точно передавать детали изображения, включая цвета. Зато есть потребность в моментальной фокусировке и именно жидкие линзы дают прибору эту возможность. Они настраивают резкость в 5-10 раз быстрее традиционных оптических систем.

Компания Corning, которую мы знаем в основном по ее стеклу Gorilla Glass (большую историю этого бренда мы рассказывали ранее), уже много лет производит жидкие линзы Varioptic для промышленного сектора. Среди основных преимуществ конструкции компания приводит следующие.

Преимущества жидких линз

отсутствие движущихся частей, что значительно увеличивает срок службы объектива

сотни миллионов циклов деформации

более высокая скорость фокусировки

прочность и устойчивость к вибрации или механическим ударам

возможность фокусировки на минимальном расстоянии

низкое энергопотребление

бесшумная работа

Вместе с Xiaomi, OnePlus и Huawei (как минимум) мы переходим на новый виток развития технологий мобильной камеры. Лично я очень рад тому, что мы перестаем бесконечно дробить пиксели и постоянно наращивать разрешение, а получаем что-то действительно удобное. Возможно, благодаря новым свойствам оптического модуля можно будет увеличить и размер матрицы, не меняя габаритов фотомодуля в целом. Это тоже исключительно положительно скажется на качестве фотографий. А еще новинка может избавить нас от необходимости использования оптического стабилизатора, у которого есть как плюсы, так и минусы.

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Когда появятся смарты с жидкими линзами

Единственное, что нужно знать, это то, можно ли действительно построить жидкие линзы рентабельным способом. Возможно, еще рано так оптимистично смотреть в будущее этой технологии, но если она уже появляется во флагманах, то вопрос перехода в более доступный сегмент лишь дело пары лет.

А что вы думаете по поводу новой технологии и возможностей ее применения? Вы согласны с тем, что это действительно куда более важное изменения принципов работы камеры, чем очередное увеличение разрешения или никому ненужный 100х зум?