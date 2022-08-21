Нужна ли выдвижная камера в 2022 году, и вернутся ли смартфоны без выреза

Еще пару лет назад смартфоны выглядели технологичнее новинок 2022 года. И все благодаря выдвижной камере, которая стала одним из главных трендов и позволила почувствовать, что такое по-настоящему безрамочный экран. К сожалению, сейчас таких телефонов днем с огнем не сыщешь, и нам приходится иметь дело с челками и другими раздражающими вырезами. Давайте порассуждаем, почему в 2022 году не продаются смартфоны с выезжающей камерой, и есть ли предпосылки их возвращения в будущем.

Выдвижная камера — плюсы и минусы

Выезжающая камера — один из элементов, позволяющий сделать телефон безрамочным, к чему стремились многие производители в 2010-х годах. Была масса экспериментальных моделей вроде Sharp Aquos Crystal 2014 года или Xiaomi Mi MIX 2016 года, где разработчики сделали минимальные рамки по бокам и сверху, а также внушительный отступ снизу, чтобы спрятать фронталку. Но наиболее ходовой оказалась реализация iPhone X с челкой.

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При этом вырез на экране вызывал массу споров, вынуждавших производителей искать способ как-то спрятать фронтальную камеру. Полностью отказаться от нее в эпоху селфи было нельзя, и в 2018 году появился первый смартфон с выдвижной камерой vivo NEX. Технология выезжающего блока оказалась настолько простой, что еще через несколько месяцев рынок оказался буквально заполнен подобными моделями:

Xiaomi Mi 9T;

OPPO Reno2;

OnePlus 7 Pro;

Honor 9X;

POCO F2 Pro;

Samsung Galaxy A80 и другие.

Свой телефон с выезжающей камерой появился даже у малоизвестных брендов вроде UMIDIGI, а потому ничего не предвещало ухода столь технологичных моделей с рынка. В 2019 году на нашем сайте был проведен опрос о том, какая реализация фронталки больше нравится пользователям. Оказалось, что 47% предпочли бы именно выезжающий блок, но большая часть все-таки оказалась согласна и с менее эстетичным вырезом.

Лояльность аудитории к вырезам, подтвержденная множеством фокус-групп, вынудила производителей отказаться от выезжающей камеры. Несмотря на то, что только подобная реализация могла гарантировать настоящую безрамочность, было решено развивать экраны с вырезами. И главная причина банальна — дороговизна производства. Да, выдвижной блок также лишает смартфон влагозащиты. Но его отсутствие, к примеру, не мешает Xiaomi экономить на прохождении сертификации IP.

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Вырез на экране

И вот мы пришли к тому, что в 2022 году единственным способом спрятать фронталку стало использование выреза. Apple на протяжении пяти лет эксплуатирует тему с челкой, лишь немного уменьшая ее размеры, а на Андроид представлена вся палитра из капелек и дырочек. Наиболее распространенным является островной вырез фронтальной камеры. Он буквально вписан в экран, благодаря чему сохраняется монолитность лицевой панели смартфона.

Сделать такой вырез можно на любом экране, будь то IPS или AMOLED. Однако, чтобы он был не слишком большим, производители вынуждены устанавливать посредственные фронталки маленького размера. Если кто-то (например, vivo) решается поставить хорошую камеру, то вырез автоматически превращается из островка в устаревшую каплю, потому что иначе никак не сделать этот глазок более-менее эстетичным.

Камера под экраном

Своеобразной альтернативой выезжающему блоку должна стать камера под экраном. Пожалуй, это единственная реализация фронталки, позволяющая сделать смартфоны без выреза. Но, увы, у разработки, появившейся впервые еще в 2020 году, недостатков еще больше, чем у других вариантов. Первый смартфон с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G доказал, что матрица хоть и находится под дисплеем, но ради захвата изображения разработчикам нужно понижать разрешение дисплея в месте установки фронталки. Из-за этого вырез все равно остается заметным, а качество фото на камеру под экраном в большинстве случаев не выдерживает критики и соответствует 0,3-мегапиксельным сенсорам, которые использовались 10 лет назад.

Единственным более-менее адекватным смартфоном с камерой под экраном пока является Xiaomi MIX 4. Он использует одинаковое разрешение матрицы по всей площади дисплея, благодаря чему вырез действительно остается незаметным, но качество фото все равно страдает. Плюс ко всему мы говорим только о премиальных устройствах, в то время как выдвижной камерой 3 года назад обладали даже бюджетные смартфоны вроде Honor 9X.

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Смартфоны с выдвижной камерой 2022 года

Что мы имеем в итоге? По состоянию на 2022 год в массовом производстве нет смартфонов без выреза, а если кто-то решается спрятать фронталку под экран, то цена такого устройства зачастую перешагивает отметку в 100 тысяч рублей. Телефон с выдвижной камерой в магазине вы не найдете, и на то есть несколько причин:

сделать вырез в экране дешевле, чем установить выдвижной механизм;

выезжающая камера лишает смартфон влагозащиты и может засориться;

в выдвижной блок нельзя установить хорошую фронталку из-за скромной толщины современных телефонов;

пользователей вполне устраивают вырезы, а вся критика в адрес капелек и дырочек не уходит дальше комментариев в анонимных чатах.

Для перфекционистов и ценителей чистых экранов остается одна надежда — телефоны с подэкранной камерой. Пока сложно предположить, каким образом производители смогут сделать такую фронталку не только общедоступной, но и хорошей с точки зрения качества фото. Поэтому в очередной раз в голову приходит мысль о том, что человек привыкает ко всему. А такая интересная фишка прошлых лет, как выезжающая камера, без особых почестей ушла в небытие, предоставив свое место для новых экспериментов.