Новый планшет Самсунг сильно переоценен. Не спешите его покупать

Планшеты на Android — боль и страдания на фоне iPad. Я сталкиваюсь с этой повторяющейся темой чаще, чем хотелось бы, но что-то в этом все равно есть. Я сам не часто пользуюсь планшетами на Android, но могу сказать, что в последнее время все не так плохо, как может показаться. Иногда мне даже приходится защищать платформу от излишних нападок, например, когда я был согласен по форме, но не по содержанию. Тем более, за последние несколько лет она действительно стала намного лучше. Особенно, после появления Android 12L и складных устройств.

Айпэд или планшет на Андройд

Но по сравнению с iPad планшеты Android продолжают отставать, поскольку каждый бренд пытается создать свой собственный уникальный вариант программного обеспечения для планшетов, которые сильно отличается от остальных, а нововведения часто появляются только ради того, чтобы они вообще были, а не потому, что от этого кому-то станет лучше. С другой стороны, iPad обеспечивает единообразие восприятия независимо от размера экрана, и это здорово.

Но в мире Android Samsung предлагает самый зрелый опыт, особенно в своих флагманских планшетах. И если вы купите это устройство, вы точно получите удовольствие. Они даже принесут больше пользы, чем некоторые iPad. После июльского мероприятия Unpacked 2023 компания Samsung вернулась в высшую лигу с трио Galaxy Tab S9. Но не все так здорово.

На первый взгляд, серия Galaxy Tab S9 выглядит как скромное обновление, но даже при этом изменения гораздо глубже, чем просто банальная смена поколений. Даже самая дешевая модель теперь оснащена AMOLED-дисплеем с динамической частотой обновления 120 Гц. Для сравнения, 11-дюймовый iPad Pro по-прежнему имеет только ЖК-экран.

Преимущества Samsung Tab S9

Существует система Vision Booster, которая увеличивает цветовой контраст в зависимости от окружающего освещения, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от просмотра контента. Samsung имеет самый быстрый процессор Qualcomm в ассортименте производителя чипов и добавила рейтинг IP68 как к планшету, так и к прилагаемому стилусу. Это еще одна огромная победа над Apple. То есть теперь и планшет можно брать с собой в бассейн или провалятся в ванне, просматривая любимый сериал. Интересным фактом является то, что однажды я уронил свой iPad Pro в воду, но быстро достал, и он работает до сих пор, хотя прошло уже полгода.

Сделав шаг вперед, Samsung переработала внутреннее оборудование и применила двунаправленную систему отвода тепла, чтобы Galaxy Tab S9 оставался прохладным. Впервые Samsung даже установила систему охлаждения с испарительной камерой, которую обычно можно найти либо в игровых телефонах, либо в топовых флагманских смартфонах, таких как Samsung Galaxy S23 Ultra.

Размер батареи также увеличился, что всегда приветствуется. В целом, похоже, что Samsung не жалела средств при разработке серии Galaxy Tab S9, и многим Galaxy Tab S9 может показаться более выгодным предложением за те же деньги по сравнению с актуальным iPad Pro от Apple.

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Приложения для работы на планшете

Любопытно, что Samsung сосредоточилась на том, как она внедряет некоторые приложения для повышения производительности, такие как LumaFusion для редактирования видео на планшете. Для этого, в конце концов, и нужна высокая производительность.

Но что меня действительно удивило и стало серьезным минусом, так это то, что Samsung не углубилась в возможности One UI для своих новых планшетов. Я неоднократно отмечал One UI, как наиболее функциональную и универсальную оболочку для Android, особенно если вы хотите, чтобы интерфейс был похож на рабочий стол. Это наиболее важно для планщетов.

И все же Samsung, похоже, тревожно далека от обновления своего программного обеспечения One UI 5.1. В новинке нет никаких новых заслуживающих внимания дополнений. Даже руководство Samsung поддерживает функции, которые уже доступны в серии Galaxy Tab S8, такие как многооконный режим, режим DeX, мультиуправление, быстрый обмен и вторичная поддержка экрана.

Все это потрясающие функции, которые максимально приближают вас к взаимодействию между устройствами в экосистеме Apple. Фактически, управление окнами Samsung превосходило Apple Stage Manager — даже в его самой продвинутой форме в iPadOS 17. Но было бы здорово увидеть хотя бы несколько новых фишек в One UI 5.1.

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Лучший планшет на Android

Хорошо это или плохо, но Samsung является факелоносцем Android-планшетов. И она дольше всех верила в эту идею, из года в год предлагая что-то новое. Даже Google разочаровывает в том, как она поддерживала свои планшеты. Сейчас она изменила свое мнение. Но тут тоже во многом стоит благодарить Samsung и ее успехи.

Похоже, что с ограничениями на использование OneUI Samsung упускает преимущество. iPadOS начиналась несколько лет назад, как расширенный интерфейс iOS, адаптированный для планшетов Apple. С выпуском iPadOS 17, которая сейчас находится в публичной бета-версии, он выглядит более зрелым, чем когда-либо. Наконец-то можно использовать Stage Manager и другими функциями операционной системы Apple, как на Маке.

One UI 5.1 на планшете

One UI 5.1, несмотря на то, что его последняя сборка предлагает больше гибкости в управлении окнами, по-прежнему страдает от плохо масштабируемых интерфейсов приложений. Apple выигрывает, потому что диктует правила взаимодействия с пользователем как для собственных, так и для сторонних приложений. Самсунг так сделать не может. За эту часть отвечает Google, и в этом самая большая проблема.

Сравниваем два лучших планшета на Андроид — Galaxy Tab S9 и Pixel Tablet

Похоже, что основное внимание в Android 14 уделяется приложениям, которые хорошо масштабируются на больших экранах планшетов и складных устройств. Но даже если это произойдет, на планшетах Android это появится только к концу этого года или даже в следующем. Но как бы там ни было, Android на планшетах все равно будет в догоняющих, относительно Apple, что касается планшетов.

Samsung это слишком хорошо знает и пытается замаскировать недостатки, используя собственные приемы в One UI. Поэтому многие ждали финальное мероприятие Unpacked в этом году, чтобы увидеть, что Samsung сделала с One UI для своих планшетов. Профессиональные приложения — это хорошо, но это даже не полумера, а еще меньше.

Что важнее всего в планшете

Планшет хорош ровно настолько, насколько хорошо его ПО. Если он больше не может удивлять значимыми обновлениями, нет особых причин тратить на него около сотни тысяч рублей, особенно когда iPad Pro может предоставить значительно более широкий выбор приложений и более приятный пользовательский опыт.

Возможно, Samsung ждет выхода Android 14 в ближайшие недели, чтобы подробно рассказать об улучшениях, внесенных в One UI для планшетов. Хочется в это верить, но пока это попахивает самоуспокоением. Самой же Samsung надо работать в направлении программного обеспечения, ведь у нее отличное железо. И, наверное, только эта компания может соперничать с Apple на рынке планшетов.